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Bukayo Saka England Arsenal struggles GFXGOAL
Richard Martin

Traduzido por

O que está acontecendo com Bukayo Saka?! O ponta do Arsenal e da Inglaterra está perdendo seu status de figura emblemática num momento crucial para o clube e para a seleção

Análises
B. Saka
Inglaterra
Arsenal
Premier League
Inglaterra x Uruguai
Especiais e Opinião

Quando Bukayo Saka marcou seu 13º gol pela Inglaterra contra o País de Gales em outubro e se tornou o jogador do Arsenal com mais gols pela seleção inglesa, um repórter achou que seria uma boa oportunidade para pedir a Thomas Tuchel que refletisse sobre a carreira internacional do ponta. Ele provavelmente esperava que o alemão se extasiasse ao falar sobre um dos melhores jogadores do clube e da seleção nos últimos cinco anos.

Mas, como se trata do extremamente exigente Tuchel e não de seu sempre educado antecessor, Gareth Southgate, o alemão deu uma resposta inesperada. “Quantos gols ele marcou pela Inglaterra? 13? Tem que ser mais, não é o suficiente”, disse ele.

“Ele precisa continuar se esforçando. Achei que fossem pelo menos 30. Aí eu teria dito que não é o suficiente, porque nunca estou satisfeito. Ele é uma grande ameaça para o Arsenal na liga mais difícil do mundo, então por que não seria no nível internacional?

“Temos a posição para ele, ele tem a atitude, a resistência, o talento, ele tem tudo para ser um jogador de ponta em nível internacional e é isso que ele precisa mostrar.”

No entanto, desde que Tuchel fez essas observações, Saka deixou de ser “uma ameaça tão grande” para o Arsenal. E ele dificilmente poderia ter escolhido um momento pior para sua fase ruim, com os Gunners lutando para conquistar a tríplice coroa e a Copa do Mundo se aproximando...

  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    Sua temporada menos produtiva

    Apesar de o Arsenal liderar a tabela da Premier League com nove pontos de vantagem e ser o time que mais marcou gols, Saka está tendo sua temporada menos produtiva dos últimos cinco anos. Na Premier League, ele marcou seis gols em 22 partidas, o mesmo número da temporada passada, quando foi titular em apenas 20 jogos devido a uma cirurgia no tendão da coxa que o deixou fora dos gramados por mais de três meses.

    Ele tem apenas três assistências, em comparação com 10 na temporada passada, o que o deixa com nove contribuições para gols, contra 16 na temporada anterior. A queda é ainda maior em comparação com as três campanhas anteriores, tendo contribuído para 25 gols em 2023-23 e 2022-23, e 18 gols em 2021-22.

    Seu impacto em partidas decisivas também diminuiu drasticamente. Entre as temporadas 2021-22 e 2023-24, ele registrou 22 gols e assistências contra os tradicionais “Seis Grandes” da Premier League, ganhando a reputação de se destacar quando mais importava. Na temporada passada, foram apenas dois: um gol contra o Liverpool e uma assistência contra o Manchester City, com a ressalva óbvia de que ele perdeu tantas partidas.

    E nesta temporada, ele tem apenas uma assistência contra o Chelsea para mostrar em seus oito jogos contra adversários do top seis, e nenhum gol ou assistência na partida de ida da semifinal da Carabao Cup contra o Chelsea, na final contra o City ou nas duas partidas eliminatórias da Liga dos Campeões contra o Bayer Leverkusen.

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  • FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-MAN CITYAFP

    Falta de convicção

    Saka passou por um jejum de gols de 15 partidas ao longo de 11 semanas, tendo marcado apenas duas vezes no campeonato desde dezembro, mesmo tendo perdido apenas dois jogos nesse período.

    Saka falou sobre sua falta de produtividade na preparação para a final contra o City. “Nesta temporada, eu gostaria de ter sido um pouco mais consistente, no meu nível mais alto”, disse ele ao ex-atacante do Arsenal Paul Merson.

    “Isso pode acontecer às vezes, mas estou feliz que, como time, estejamos indo bem juntos, lutando em todas as frentes; é disso que se trata. Quero que as pessoas saibam que, sempre que estou em campo, vou dar tudo de mim e fazer tudo o que puder para ajudar meu time a vencer.”

    Mas o desempenho de Saka na derrota para o City em Wembley, que acabou com as esperanças dos Gunners de conquistar o quadruplo, foi uma grande fonte de frustração para os torcedores do Arsenal.

    As únicas chances que ele teve foram dois chutes contra James Trafford logo no início da partida, enquanto tentou apenas um drible e não conseguiu concluí-lo. Ele também foi driblado cinco vezes, o que significa que o sacrifício que fez em seu jogo ofensivo para reforçar a defesa do Arsenal foi em vão.

    “Saka, ele não fez um bom jogo”, disse Ray Parlour na Talksport. “Ele está fora de forma, talvez tenha perdido um pouco de confiança, não sei, de convicção? Não é o ideal este ano, especialmente com a Copa do Mundo se aproximando, se você é torcedor da Inglaterra.”

  • Arsenal v Wigan Athletic - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    A ameaça de Madueke

    Ally McCoist, coapresentador de Parlour, afirmou que Noni Madueke estava tendo uma temporada melhor do que Saka e pediu que Mikel Arteta tirasse o camisa 7 da linha de frente por um ou dois jogos.

    Madueke parecia mais perigoso do que Saka quando entrou em campo nos últimos 24 minutos em Wembley. E ele se mostrou mais eficaz ao substituí-lo na última meia hora da partida de ida em Leverkusen, conquistando o pênalti que permitiu ao Arsenal arrancar um empate em 1 a 1 na Alemanha.

    Madueke também representa uma ameaça para Saka em nível internacional, após ter sido convocado para a seleção que enfrentará o Uruguai e o Japão nos últimos jogos da Inglaterra em casa antes de partir para a Copa do Mundo.

  • Wolverhampton Wanderers v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    353 jogos em oito anos

    Arteta defendeu veementemente Saka após a partida em Leverkusen. Ele disse: “Tenho total confiança no B e o adoro. Ele pode ter uma atuação individual que não reflita seu nível, como acontece com qualquer pessoa e jogador no mundo, mas quando você analisa sua força e o impacto que ele tem na equipe, é simplesmente incrível.”

    O técnico do Arsenal também citou o efeito que as lesões de Kai Havertz e Martin Odegaard tiveram sobre a influência de Saka e destacou a enorme quantidade de jogos que ele disputou para um jogador de 24 anos.

    Desde que estreou pelo Arsenal em novembro de 2018, Saka disputou 305 partidas pelo clube, o que o coloca em 41º lugar na lista dos jogadores com mais partidas de todos os tempos do clube. Ele disputou um recorde do clube de 83 jogos consecutivos da Premier League entre 2021 e 2023. Ele disputou 48 partidas pela Inglaterra, o que o coloca em 73º lugar na lista de seu país.

    É uma quantidade impressionante de partidas para um jogador de sua idade, considerando que Wayne Rooney, o jogador de linha com mais partidas pelos Three Lions, disputou a última de suas 120 partidas pela seleção aos 33 anos.

  • Brighton & Hove Albion v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    A culpa é da tática de Arteta?

    Outros citam a abordagem mais defensiva do Arsenal nas duas últimas temporadas sob o comando de Arteta, o que fez com que a equipe marcasse menos gols do que nas campanhas anteriores e os distribuísse de forma mais equilibrada.

    “Acho que isso vem do técnico, porque acho que eles estão tendo que fazer muito trabalho defensivo”, disse Micah Richards no programa The Rest is Football. “Ele precisa dizer agora: ‘OK, perdemos este jogo, não é o fim do mundo, o que posso fazer para garantir que, na Liga dos Campeões, na FA Cup e no campeonato, eu seja o Saka que todos conhecem e amam’, porque esse é um grande jogador. Grandes jogadores aparecem nos grandes jogos, e é isso que eles precisam fazer.”

    Gary Lineker concordou: “Eles levam a bola para o fundo do campo, e ele tem que fazer muito trabalho defensivo; quando ele recebe a bola, todos já estão recuados e podem marcá-lo em dupla ou, às vezes, em tripla.

    "Ele continua jogando brilhantemente, mas não é fácil para ele; já se eles estivessem mais avançados no campo, poderiam passar a bola para ele mais cedo e então ele ficaria cara a cara e teria uma chance. É muito difícil passar por dois ou três jogadores todas as vezes."


  • England v Wales - International FriendlyGetty Images Sport

    Será que ele continuará sendo o mesmo?

    Uma razão menos citada, mas óbvia, para a queda na qualidade ofensiva de Saka é o efeito da cirurgia no tendão isquiotibial, que parece ter reduzido sua capacidade de driblar os adversários como costumava fazer. Saka sofreu uma lesão no tendão isquiotibial contra o Crystal Palace em dezembro de 2024 e precisou ser operado na madrugada da véspera de Natal.

    Ele disse ao The Sunday Times: “Você começa a pensar: ‘Será que vou ser o mesmo?’ Às vezes penso: ‘Será que vou voltar na melhor forma?’ Eu tinha passado cinco anos jogando futebol ininterruptamente, seja participando dos treinos diários da equipe ou disputando partidas, e então tudo parou. Você fica de muletas, no hospital, e precisa de ajuda em casa nas primeiras semanas.”

    Michael Owen, outro jogador que alcançou o auge no clube e na seleção ainda adolescente, disse que sua carreira começou a declinar aos 23 anos, em grande parte devido a uma lesão no tendão da coxa que sofreu aos 19. Owen não teve acesso à medicina moderna que Saka teve à sua disposição, e vários jogadores, principalmente Ousmane Dembélé, vencedor da Bola de Ouro de 2025, voltaram tão bem quanto antes, se não mais fortes, após a mesma lesão.

    Afinal, Saka pode muito bem ter seus melhores anos pela frente, mas sua recente queda de rendimento despertou um medo compreensível nos torcedores da Inglaterra e do Arsenal. Ele ficará de fora do amistoso contra o Uruguai, já que Tuchel dividiu o elenco para os amistosos de março, mas estará de volta a Wembley para enfrentar o Japão na terça-feira, na esperança de aumentar sua contagem de 14 gols pela seleção.

    As esperanças da Inglaterra na Copa do Mundo dependem de Saka voltar à sua melhor forma, assim como os sonhos do Arsenal de conquistar seu primeiro título da Premier League em 22 anos. Tuchel não será o único a incentivá-lo a elevar seu nível de jogo.

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