O que está acontecendo com Bukayo Saka?! O ponta do Arsenal e da Inglaterra está perdendo seu status de figura emblemática num momento crucial para o clube e para a seleção

Mas, como se trata do extremamente exigente Tuchel e não de seu sempre educado antecessor, Gareth Southgate, o alemão deu uma resposta inesperada. “Quantos gols ele marcou pela Inglaterra? 13? Tem que ser mais, não é o suficiente”, disse ele.

“Ele precisa continuar se esforçando. Achei que fossem pelo menos 30. Aí eu teria dito que não é o suficiente, porque nunca estou satisfeito. Ele é uma grande ameaça para o Arsenal na liga mais difícil do mundo, então por que não seria no nível internacional?

“Temos a posição para ele, ele tem a atitude, a resistência, o talento, ele tem tudo para ser um jogador de ponta em nível internacional e é isso que ele precisa mostrar.”

No entanto, desde que Tuchel fez essas observações, Saka deixou de ser “uma ameaça tão grande” para o Arsenal. E ele dificilmente poderia ter escolhido um momento pior para sua fase ruim, com os Gunners lutando para conquistar a tríplice coroa e a Copa do Mundo se aproximando...