O que está acontecendo com Antony? Manuel Pellegrini explica a preocupante queda de rendimento do craque do Real Betis, à medida que os sonhos de disputar a Copa do Mundo no Brasil se esvaem

A paciência de Pellegrini pode ser ainda mais posta à prova, à medida que jovens talentos começam a bater à porta em busca de uma vaga no time titular. Contra o Espanyol, Pablo Garcia, formado na base do clube, substituiu Antony e causou impacto imediato, acertando a trave e quase marcando o gol da vitória no final da partida. A energia e a objetividade do adolescente contrastaram fortemente com a atuação apática do brasileiro.

Embora Garcia possa não tirar a vaga de Antony na próxima partida do Betis pela Liga Europa contra o Braga, a pressão está aumentando. O ex-jogador do Manchester United e do Ajax também enfrenta uma tarefa difícil para ofuscar as outras opções de ponta direita disponíveis para o Brasil, que incluem Endrick e Estevão Willian.