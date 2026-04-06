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O que está acontecendo com Antony? Manuel Pellegrini explica a preocupante queda de rendimento do craque do Real Betis, à medida que os sonhos de disputar a Copa do Mundo no Brasil se esvaem
Uma seca preocupante em Sevilha
Antony teve mais uma atuação apagada neste fim de semana, sem conseguir inspirar o Real Betis durante um frustrante empate em 0 a 0 contra o Espanyol. O ponta-esquerda brasileiro foi substituído por Manuel Pellegrini aos 66 minutos, enquanto os Verdiblancos lutavam para abrir o placar, marcando sua quarta partida consecutiva no campeonato sem marcar nenhum gol ou dar nenhuma assistência. Embora tenha balançado as redes recentemente na goleada de 4 a 0 sobre o Panathinaikos pela Liga Europa, esse gol pouco faz para mascarar a crescente preocupação. Apesar dos números respeitáveis na temporada, com 12 gols e nove assistências em 37 partidas, sua influência nos jogos está diminuindo no pior momento possível para sua carreira.
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"Um pouco de tudo" que há de errado com Antony
Após o empate, Pellegrini foi sincero sobre as razões por trás das dificuldades do jogador de 26 anos, apontando para um problema persistente na virilha. “O que há de errado com ele? Um pouco de tudo. Primeiro, é uma questão física, porque ele não treina todos os dias”, explicou o técnico do Betis. “Segundo, ele tem pubalgia e, se o colocarmos para jogar os 90 minutos, fica muito difícil para ele se recuperar para a próxima partida. Terceiro, essa mesma pubalgia ainda lhe causa algum incômodo, mas sempre se espera que ele faça jogadas decisivas, como de costume. Temos que continuar cuidando muito bem dele. Não acho que ele esteja em condições de completar 90 minutos, como eu disse, porque isso o limita muito para o próximo jogo.”
Sonhos da Copa do Mundo em risco
O momento em que essa queda de rendimento ocorre é desastroso para Antony, que não é convocado para a seleção brasileira há bastante tempo. O ponta foi convocado pela última vez em maio de 2025, quando ficou no banco sem entrar em campo nas partidas contra Equador e Paraguai. Faltando apenas algumas semanas para o anúncio da lista final de 26 convocados de Carlo Ancelotti, em 18 de maio, as chances de Antony embarcar para a América do Norte estão se tornando cada vez mais remotas.
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A crescente competição pelos clubes e pela seleção nacional
A paciência de Pellegrini pode ser ainda mais posta à prova, à medida que jovens talentos começam a bater à porta em busca de uma vaga no time titular. Contra o Espanyol, Pablo Garcia, formado na base do clube, substituiu Antony e causou impacto imediato, acertando a trave e quase marcando o gol da vitória no final da partida. A energia e a objetividade do adolescente contrastaram fortemente com a atuação apática do brasileiro.
Embora Garcia possa não tirar a vaga de Antony na próxima partida do Betis pela Liga Europa contra o Braga, a pressão está aumentando. O ex-jogador do Manchester United e do Ajax também enfrenta uma tarefa difícil para ofuscar as outras opções de ponta direita disponíveis para o Brasil, que incluem Endrick e Estevão Willian.