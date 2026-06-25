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“O que ele faz nessa idade, só ele consegue fazer” - Lionel Messi continua “transbordando qualidade” aos 39 anos, enquanto Pedri comenta as atuações do ex-companheiro de equipe do Barcelona na Copa do Mundo de 2026
Pedri elogia o talento único de Messi
Apesar do passar dos anos, Messi continua sendo o centro das atenções do mundo do futebol, especialmente por continuar a quebrar recordes durante a Copa do Mundo de 2026. Seu ex-companheiro no Barcelona, Pedri, que dividiu o vestiário com o oito vezes vencedor da Bola de Ouro durante a temporada 2020-21, tem acompanhado as últimas façanhas do argentino com um sentimento de admiração já familiar. Em declarações antes do confronto crucial da Espanha contra o Uruguai na fase de grupos, o meio-campista não hesitou em destacar que a idade pouco fez para enfraquecer as armas mais afiadas de Messi.
Em entrevista ao DSports, Pedri, que conquistou a Copa del Rey ao lado de Messi no Camp Nou, falou sobre sua admiração contínua pelo lendário atacante. “Tive a sorte de poder jogar e treinar com ele, e aproveitei muito e aprendi muito com ele. Agora, bem, eu curto muito vê-lo jogar”, explicou o astro espanhol.
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O segredo da longevidade de Messi
Enquanto muitos jogadores dependem de atributos físicos que declinam naturalmente, o estilo de jogo de Messi evoluiu para se concentrar em sua compreensão incomparável do espaço e do timing. Pedri observou que, ao assistir ao jogador de 39 anos pela televisão, fica claro como ele manipula o jogo por meio da inteligência, e não apenas da velocidade. A visão que lhe permitiu dominar a Europa por duas décadas agora o está ajudando no cenário mundial, na América do Norte.
“Acho que muitas vezes você assiste ao jogo na TV e, se começar a observar ele, vai perceber que ele está procurando onde está o espaço livre ou onde poderá receber a bola sozinho; por causa da qualidade que transborda, ele tem mais do que todos os outros. Ele antecipa o jogo um pouco antes dos outros e sabe onde se posicionar para marcar um gol”, continuou Pedri. Ele resumiu o oito vezes vencedor da Bola de Ouro afirmando: “Acho que o que ele faz, com a idade que tem, só ele consegue fazer.”
Quebrando recordes na Copa do Mundo
O desempenho de Messi neste torneio tem sido nada menos que histórico. Ele tem liderado o ataque da Argentina, marcando todos os cinco gols da equipe até o momento: um hat-trick impecável contra a Argélia e dois gols contra a Áustria. Essas contribuições não foram apenas espetaculares; elas foram essenciais para garantir a classificação da Argentina para as oitavas de final, enquanto a equipe busca defender seu título de 2022.
Estatisticamente, o astro do Inter Miami alcançou um patamar à parte. Com 18 gols no total, ele é agora o maior artilheiro da história da Copa do Mundo. Ele também detém os recordes de maior número de vitórias (18), maior número de partidas disputadas (28) e maior número de minutos em campo (2.489).
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Possível confronto na fase eliminatória
À medida que o torneio avança, os caminhos dos dois ex-companheiros de equipe podem acabar se cruzando. A Argentina deve encerrar sua participação na fase de grupos contra a Jordânia no sábado, no Estádio de Dallas, enquanto a Espanha encerra sua fase inicial contra o Uruguai no Estádio de Guadalajara, no México. Após uma vitória por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita e um empate com Cabo Verde, a equipe de Pedri está bem posicionada para chegar longe na competição.
Dependendo de como a chave se desenrolar, Espanha e Argentina podem acabar se enfrentando. Um confronto nas semifinais ou na final colocaria Pedri diretamente contra seu ídolo. Por enquanto, o jovem espanhol continua sendo fã do jogador que faz o impossível parecer rotina. Seja no Barcelona ou no cenário mundial, o veredicto continua o mesmo: Messi está fazendo coisas que simplesmente não deveriam ser possíveis aos 39 anos.