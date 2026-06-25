“O que ele faz nessa idade, só ele consegue fazer” - Lionel Messi continua “transbordando qualidade” aos 39 anos, enquanto Pedri comenta as atuações do ex-companheiro de equipe do Barcelona na Copa do Mundo de 2026

Apesar do passar dos anos, Messi continua sendo o centro das atenções do mundo do futebol, especialmente por continuar a quebrar recordes durante a Copa do Mundo de 2026. Seu ex-companheiro no Barcelona, Pedri, que dividiu o vestiário com o oito vezes vencedor da Bola de Ouro durante a temporada 2020-21, tem acompanhado as últimas façanhas do argentino com um sentimento de admiração já familiar. Em declarações antes do confronto crucial da Espanha contra o Uruguai na fase de grupos, o meio-campista não hesitou em destacar que a idade pouco fez para enfraquecer as armas mais afiadas de Messi.

Em entrevista ao DSports, Pedri, que conquistou a Copa del Rey ao lado de Messi no Camp Nou, falou sobre sua admiração contínua pelo lendário atacante. “Tive a sorte de poder jogar e treinar com ele, e aproveitei muito e aprendi muito com ele. Agora, bem, eu curto muito vê-lo jogar”, explicou o astro espanhol.