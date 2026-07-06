AFP
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“O que ele está fazendo é uma loucura” - O mágico Lionel Messi impressiona Pedri, enquanto o astro do Barcelona e da seleção espanhola sonha com um reencontro na final da Copa do Mundo com o ex-companheiro de equipe e o maior jogador de todos os tempos da Argentina
Messi continua sendo o maior de todos os tempos, sem contestação
Apesar do passar dos anos, Messi continua desafiando a lógica no cenário mundial, e seu ex-companheiro de formação no Barcelona observa tudo com admiração. Pedri, que formou uma parceria com o oito vezes vencedor da Bola de Ouro no Camp Nou, acredita que ninguém chega aos pés do astro do Inter Miami quando se trata de grandeza histórica.
“Estou curtindo vê-lo jogar. Já curtia quando treinava com ele todos os dias. O que ele está fazendo é uma loucura”, disse Pedri aoAS. “As coisas que ele está fazendo na idade dele só podem ser feitas com a qualidade que ele tem. Para mim, ele é o melhor jogador da história.”
- Getty
Uma final dos sonhos se aproxima
Embora a Espanha tenha pela frente um caminho difícil até o título, com um confronto contra Portugal nas oitavas de final se aproximando, Pedri já imagina um final de conto de fadas para o torneio. A perspectiva de enfrentar seu mentor com o troféu mais prestigiado do esporte em jogo é um cenário que o meio-campista de 23 anos considera irresistível.
Quando questionado se sonha em enfrentar a Argentina na final, o meia do Barcelona mostrou-se entusiasmado com a possibilidade. “Esse sonho seria o máximo, porque significaria que estamos na final da Copa do Mundo. Seria um bom sinal”, admitiu, reconhecendo que tal confronto representaria o auge de sua carreira até o momento.
A revolução de Flick no Barcelona
Além de suas aspirações internacionais, Pedri também falou abertamente sobre a mudança tática no Barcelona sob o comando do novo técnico Hansi Flick. O técnico alemão é reconhecido por ter revitalizado o gigante catalão, e Pedri explicou como seu papel específico evoluiu para torná-lo mais influente na fase de construção de jogadas.
“Acima de tudo, ele começou a me colocar na base da jogada para que eu pudesse estar em contato com a bola”, explicou Pedri. “É verdade que, por exemplo, [o ex-técnico da Espanha] Luis Enrique também me pedia para recuar bastante, para tocar na bola e me sentir à vontade nessa posição. Mas Flick mudou minha posição em campo e, acima de tudo, transmitiu a nós a mentalidade de vencer, de competir. Foi isso que ele mudou, e transformou a mentalidade da equipe. Temos que agradecer a ele, pois mudou a mentalidade do Barça.”
- Getty Images Sport
A batalha dos mestres do meio-campo
Antes que qualquer possibilidade de confronto com Messi se torne realidade, a Espanha precisa primeiro superar uma formidável seleção de Portugal liderada por Vitinha, do Paris Saint-Germain. Pedri elogiou muito seu próximo adversário, classificando o jogador da seleção portuguesa entre a elite dos meio-campistas da atualidade por sua energia incansável e inteligência tática.
“Vitinha é excelente, especialmente no controle de bola e na maneira como controla o ritmo da partida. Quando enfrentei ele, fiquei surpreso com o quanto ele corre, ele nunca fica parado”, observou Pedri. “Ele sempre dá o passe para o companheiro desmarcado e, como eu disse, ele é excelente. Um dos melhores meio-campistas do mundo.” Espera-se que o confronto entre esses dois jogadores elegantes defina o rumo da partida das oitavas de final, já que ambas as seleções buscam uma vaga nas quartas de final.
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