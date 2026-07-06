Apesar do passar dos anos, Messi continua desafiando a lógica no cenário mundial, e seu ex-companheiro de formação no Barcelona observa tudo com admiração. Pedri, que formou uma parceria com o oito vezes vencedor da Bola de Ouro no Camp Nou, acredita que ninguém chega aos pés do astro do Inter Miami quando se trata de grandeza histórica.

“Estou curtindo vê-lo jogar. Já curtia quando treinava com ele todos os dias. O que ele está fazendo é uma loucura”, disse Pedri aoAS. “As coisas que ele está fazendo na idade dele só podem ser feitas com a qualidade que ele tem. Para mim, ele é o melhor jogador da história.”