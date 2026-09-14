O lance em questão aconteceu na marca de uma hora, com o prolífico atacante norueguês Haaland acertando o teto da rede de um ângulo fechado. A bandeira inicialmente foi levantada contra ele, interrompendo a comemoração, mas uma revisão determinou que o gol deveria ser validado.

O temido camisa 9 do City estava em posição legal por causa da chuteira do lateral Patrick Dorgu, do United, ao desviar um cruzamento rasteiro vindo da esquerda para a frente do gol, e ele não desperdiçou com uma finalização tipicamente certeira. Fernandez foi, no entanto, outro ponto de discussão.

O argentino campeão da Copa do Mundo nunca ficou em posição legal, depois de se posicionar como o jogador mais avançado do City, e tentou cabecear a bola quando ela passou por ele. O compatriota e rival doméstico Lisandro Martinez se moveu em direção ao meio-campista quando ficou claro que talvez fosse necessária uma defesa de último instante. O zagueiro sul-americano precisou ignorar Haaland aparecendo às suas costas.

Os oficiais da partida, liderados pelos que estavam na cabine do VAR, chegaram à decisão coletiva de que o gol deveria valer. A lenda do United Gary Neville, que estava na co-comentário da Sky Sports, sugeriu, depois de ver os replays ele mesmo, que um pedido de desculpas viria, já que uma decisão tão importante no mais destacado dos confrontos estava claramente errada.