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“O que é mais óbvio do que uma cabeçada de mergulho?!”: erro do VAR deixa Michael Owen atônito, e atacante do City Erling Haaland se beneficia de decisão bizarra sobre Enzo Fernandez no dérbi de Manchester
Haaland marcou o gol da vitória apesar de Fernandez estar em impedimento
O lance em questão aconteceu na marca de uma hora, com o prolífico atacante norueguês Haaland acertando o teto da rede de um ângulo fechado. A bandeira inicialmente foi levantada contra ele, interrompendo a comemoração, mas uma revisão determinou que o gol deveria ser validado.
O temido camisa 9 do City estava em posição legal por causa da chuteira do lateral Patrick Dorgu, do United, ao desviar um cruzamento rasteiro vindo da esquerda para a frente do gol, e ele não desperdiçou com uma finalização tipicamente certeira. Fernandez foi, no entanto, outro ponto de discussão.
O argentino campeão da Copa do Mundo nunca ficou em posição legal, depois de se posicionar como o jogador mais avançado do City, e tentou cabecear a bola quando ela passou por ele. O compatriota e rival doméstico Lisandro Martinez se moveu em direção ao meio-campista quando ficou claro que talvez fosse necessária uma defesa de último instante. O zagueiro sul-americano precisou ignorar Haaland aparecendo às suas costas.
Os oficiais da partida, liderados pelos que estavam na cabine do VAR, chegaram à decisão coletiva de que o gol deveria valer. A lenda do United Gary Neville, que estava na co-comentário da Sky Sports, sugeriu, depois de ver os replays ele mesmo, que um pedido de desculpas viria, já que uma decisão tão importante no mais destacado dos confrontos estava claramente errada.
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Ex-atacante do Man Utd Owen dá seu veredicto
Owen, que agora atua como embaixador da Casino.org, ajudando jogadores britânicos a comparar os melhores cassinos online selecionados para jogadores do Reino Unido, disse à GOAL, antes de voltar a apresentar o ‘Match Officials Mic’d Up’ ao lado do chefe de arbitragem Howard Webb, ao ser perguntado sobre sua opinião a respeito do assunto: “Já estive no centro do VAR e analisei muitas decisões, e não é fácil. Quero dizer, é 10 vezes mais difícil do que as pessoas pensam.
“No entanto, isso foi o mais simples possível, na verdade. Eu simplesmente não sei como eles podem chegar a essa decisão. O que eu sei é que o bandeirinha marcou impedimento de Haaland. Então ele marcou impedimento de Haaland, eu sei disso com certeza. Então isso só pode ter distorcido a visão deles no sentido de pensarem: ‘certo, temos que checar o Haaland, vamos traçar as linhas, nossa, ele está em posição legal’.
“Mas como eles não podem checar, ou, se checam, como não podem assinalar um impedimento de Fernandez? Ele claramente faz um movimento em direção à bola. Que movimento é mais óbvio do que uma cabeçada mergulhando? Não é uma questão de se ele tentou tocar nela ou não. Ele se atirou para uma cabeçada mergulhando. É absolutamente inacreditável. Na minha visão, não poderia ser mais simples.”
Perguntas de Carrick e comunicado da Pro Ref
O técnico do United Michael Carrick disse depois, com o jogo terminando em 1 a 0 a favor do City: “Não consigo entender como estamos tentando ajudar os árbitros, colocando tantas camadas por trás deles, tantas pessoas, tantos corpos, tantas telas e tantos escritórios, para tentar chegar às decisões corretas, e se é assim que a regra é interpretada, que você não está interferindo no jogo porque se atirou na bola a seis jardas do gol e praticamente quase tocou nela, é preocupante se é assim que o jogo é visto por aqueles que o apitam.”
Como previsto por Neville, um comunicado da Pro Ref veio logo depois. Nele, lia-se: “Ficou estabelecido que Enzo Fernandez não jogou na bola e, portanto, isso faz com que qualquer infração de impedimento seja subjetiva, no entanto, nesta ocasião, o VAR não reconheceu o impacto provável de sua posição e deveria ter recomendado uma revisão no campo.
“Foi feito contato com o Manchester United nesta noite para reconhecer o que consideramos ser um erro de julgamento. Uma revisão do incidente acontecerá.”
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United sai de mãos vazias enquanto o City, com 10 jogadores, fica com os pontos
Isso é um consolo mínimo para o United, já que o jogo já acabou e se foi, com nenhum ponto conquistado apesar de mais de 65 minutos contra 10 homens. Phil Foden foi expulso logo no início após se envolver com o capitão do Manchester United, Bruno Fernandes, com o meia do City sendo considerado culpado por ter chutado o estômago do adversário.
Não é a primeira vez nesta temporada, com a campanha ainda tendo apenas algumas semanas, que o VAR rende manchetes infelizes e domina a discussão após a partida. O ex-astro da Inglaterra Owen está entre aqueles que esperam mais clareza e consistência daqui para frente.
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