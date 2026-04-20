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"O que é isso?!" - Erling Haaland reage à cabeçada de Gabriel, enquanto o atacante do Man City afirma que "não fez nada" para provocar o zagueiro do Arsenal
A recusa de Haaland em simular uma falta
O craque do Manchester City falou abertamente sobre o momento polêmico em que foi confrontado pelo zagueiro do Arsenal, Gabriel. Durante um segundo tempo tenso, o brasileiro pareceu inclinar a cabeça na direção do rosto de Haaland, uma ação que normalmente resulta em expulsão imediata por conduta violenta. No entanto, o árbitro mostrou apenas um cartão amarelo, levando muitos observadores a questionarem a leniência da decisão.
Em entrevista à Sky Sportsapós o apito final, Haaland deixou claro que acredita que o resultado teria sido diferente se ele tivesse optado por exagerar o contato. O atacante afirmou: “Acho que se eu tivesse caído no chão naquele momento, o que eu não faria a menos que alguém realmente me atacasse, talvez fosse cartão vermelho. Não tenho certeza. Para ser sincero, não vi a situação, mas é o que é. Não vou cair no chão tão facilmente assim. Cartão amarelo para mim, não sei por quê. Ele [Gabriel] vem na minha cara, é o que é.”
- AFP
"O que é isso?!" - Atacante perplexo com o confronto
A frustração de Haaland estendeu-se à natureza do próprio confronto e à reação do árbitro ao incidente. Demonstrando sua incredulidade diante da situação, ele disse à Viaplay: “Devo avisar o árbitro? Não importa. Olha só isso, o que é isso?! [Isso não é futebol], eu sei.”
O jogador de 25 anos também revelou a explicação do árbitro Anthony Taylor para o cartão duplo: “Ele diz que a culpa é de ambos. É o que ele diz o tempo todo”, acrescentou Haaland. Apesar do desentendimento, o jogador do City insistiu que não fez nada para provocar o adversário. Quando questionado se havia dito algo para provocar o zagueiro após marcar o gol da vitória, ele respondeu: “Não, não disse. Eu nunca faria algo assim… Ok, talvez às vezes! Mas não, eu não fiz nada.”
A Premier League emite um esclarecimento
Apesar dos protestos de vários comentaristas e da torcida do City, o VAR manteve a decisão tomada em campo pelo árbitro. Ao explicar a decisão de não interferir, a Premier League observou que o contato não atingiu o nível necessário para uma expulsão, com base na intensidade do contato físico. De fato, a conta do Match Centre no Twitter divulgou um comunicado confirmando que a ação de Gabriel foi “considerada não excessivamente agressiva ou violenta”.
- AFP
O Manchester City diminui a diferença
O incidente acabou sendo apenas uma nota de rodapé num resultado que alterou profundamente o rumo da disputa pelo título da Premier League. Ao garantir a vitória por 2 a 1 no Etihad, o Man City chegou a três pontos da equipe de Mikel Arteta, com a vantagem de ainda ter um jogo a menos por disputar. A diferença na liderança está diminuindo rapidamente à medida que a temporada entra em sua reta final. O City pode chegar ao topo da tabela se superar a difícil viagem a Turf Moor para enfrentar o Burnley na quarta-feira. Para o Arsenal, o foco muda para os três pontos obrigatórios contra o Newcastle no Emirates no próximo sábado.