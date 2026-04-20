"O que é isso?!" - Erling Haaland reage à cabeçada de Gabriel, enquanto o atacante do Man City afirma que "não fez nada" para provocar o zagueiro do Arsenal

O craque do Manchester City falou abertamente sobre o momento polêmico em que foi confrontado pelo zagueiro do Arsenal, Gabriel. Durante um segundo tempo tenso, o brasileiro pareceu inclinar a cabeça na direção do rosto de Haaland, uma ação que normalmente resulta em expulsão imediata por conduta violenta. No entanto, o árbitro mostrou apenas um cartão amarelo, levando muitos observadores a questionarem a leniência da decisão.

Em entrevista à Sky Sportsapós o apito final, Haaland deixou claro que acredita que o resultado teria sido diferente se ele tivesse optado por exagerar o contato. O atacante afirmou: “Acho que se eu tivesse caído no chão naquele momento, o que eu não faria a menos que alguém realmente me atacasse, talvez fosse cartão vermelho. Não tenho certeza. Para ser sincero, não vi a situação, mas é o que é. Não vou cair no chão tão facilmente assim. Cartão amarelo para mim, não sei por quê. Ele [Gabriel] vem na minha cara, é o que é.”



