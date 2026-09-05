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Manchester City v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed

Traduzido por

O que Donnarumma estava fazendo?! Goleiro do Manchester City sobrevive a DOIS sustos logo no início contra o Coventry após começo instável no Etihad

G. Donnarumma
Manchester City
E. Haaland
T. Awoniyi
Coventry
Premier League

O goleiro do Manchester City, Gianluigi Donnarumma, viveu um início de tarde de tirar o fôlego no Etihad Stadium, sobrevivendo a dois grandes sustos contra o recém-promovido Coventry City. O internacional italiano pareceu abalado nos primeiros momentos, enquanto o time de Pep Guardiola por pouco não saiu atrás de forma inesperada. No entanto, Erling Haaland apareceu para salvar o City antes do intervalo, abrindo o placar para colocar os donos da casa em vantagem.

  • Falha de Donnarumma quase dá a vantagem ao Coventry

    O atual campeão da Premier League talvez esperasse uma tarde tranquila contra o Coventry City, de Frank Lampard, que vive má fase, mas Donnarumma tinha outros planos durante uma sequência inicial caótica.

    Nos primeiros oito minutos, o goleiro italiano provocou ondas de ansiedade na torcida da casa com uma série de erros incomuns. O primeiro grande sinal de alerta soou quando um recuo rotineiro de Abdukodir Khusanov pareceu pegar completamente de surpresa o ex-jogador do PSG, o que levou a um lance desesperado em cima da linha do gol. A bola parecia estar entrando lentamente, e Donnarumma conseguiu afastá-la antes que ela cruzasse a linha.

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  • Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Manchester City escapa de drama em cima da linha do gol

    As redes sociais logo ficaram em polvorosa com o debate sobre se a bola havia realmente ultrapassado a linha branca, com muitos torcedores rivais sugerindo que os campeões haviam sido beneficiados por uma decisão não marcada favorável.

    No entanto, o susto pouco ajudou a acalmar os nervos dos mandantes, que tiveram dificuldades para manter a compostura habitual na defesa. Foi um começo bizarro para um goleiro do nível de Donnarumma, especialmente contra um time que não havia somado um único ponto nas duas primeiras partidas. O jogo com os pés instável do italiano e sua tomada de decisão hesitante deram ao Coventry um vislumbre de esperança de que pudesse protagonizar uma das maiores zebras deste início de temporada.

  • Awoniyi perde chance de ouro para calar o Etihad

    Se o bate-rebate em cima da linha do gol foi um aviso, o segundo lance já foi uma emergência total para o Manchester City. Um passe errado cruzando a linha defensiva permitiu que Taiwo Awoniyi disparasse, deixando o atacante cara a cara com o gol e Donnarumma exposto em uma situação de mano a mano.

    Era o tipo de oportunidade com que atacantes letais sonham, mas o internacional nigeriano não conseguiu aproveitar. Com o peso das expectativas de seu país sobre os ombros, o ex-jogador do Nottingham Forest só conseguiu mandar a finalização para fora, desperdiçando uma chance magnífica de colocar os visitantes em vantagem.


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  • Manchester City v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Haaland abre o placar após a recuperação do Manchester City

    Depois de sobreviver à pressão inicial, o Manchester City enfim impôs sua superioridade, liderado pelo inevitável Erling Haaland. O astro norueguês, que segue reescrevendo os livros de recordes, esteve no centro de tudo o que o time da casa produziu de positivo.

    Embora Carl Rushworth, do Coventry, tenha ido bem no gol, ele não conseguiu parar Haaland para sempre. O gol finalmente saiu quando Haaland cabeceia de perto para colocar o City em vantagem por 1 a 0 antes do intervalo. Foi uma cabeçada clínica que evidenciou a força do atacante pelo alto e serviu como um duro lembrete ao Coventry sobre o preço de desperdiçar as próprias chances.


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