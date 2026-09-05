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O que Donnarumma estava fazendo?! Goleiro do Manchester City sobrevive a DOIS sustos logo no início contra o Coventry após começo instável no Etihad
Falha de Donnarumma quase dá a vantagem ao Coventry
O atual campeão da Premier League talvez esperasse uma tarde tranquila contra o Coventry City, de Frank Lampard, que vive má fase, mas Donnarumma tinha outros planos durante uma sequência inicial caótica.
Nos primeiros oito minutos, o goleiro italiano provocou ondas de ansiedade na torcida da casa com uma série de erros incomuns. O primeiro grande sinal de alerta soou quando um recuo rotineiro de Abdukodir Khusanov pareceu pegar completamente de surpresa o ex-jogador do PSG, o que levou a um lance desesperado em cima da linha do gol. A bola parecia estar entrando lentamente, e Donnarumma conseguiu afastá-la antes que ela cruzasse a linha.
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Manchester City escapa de drama em cima da linha do gol
As redes sociais logo ficaram em polvorosa com o debate sobre se a bola havia realmente ultrapassado a linha branca, com muitos torcedores rivais sugerindo que os campeões haviam sido beneficiados por uma decisão não marcada favorável.
No entanto, o susto pouco ajudou a acalmar os nervos dos mandantes, que tiveram dificuldades para manter a compostura habitual na defesa. Foi um começo bizarro para um goleiro do nível de Donnarumma, especialmente contra um time que não havia somado um único ponto nas duas primeiras partidas. O jogo com os pés instável do italiano e sua tomada de decisão hesitante deram ao Coventry um vislumbre de esperança de que pudesse protagonizar uma das maiores zebras deste início de temporada.
Awoniyi perde chance de ouro para calar o Etihad
Se o bate-rebate em cima da linha do gol foi um aviso, o segundo lance já foi uma emergência total para o Manchester City. Um passe errado cruzando a linha defensiva permitiu que Taiwo Awoniyi disparasse, deixando o atacante cara a cara com o gol e Donnarumma exposto em uma situação de mano a mano.
Era o tipo de oportunidade com que atacantes letais sonham, mas o internacional nigeriano não conseguiu aproveitar. Com o peso das expectativas de seu país sobre os ombros, o ex-jogador do Nottingham Forest só conseguiu mandar a finalização para fora, desperdiçando uma chance magnífica de colocar os visitantes em vantagem.
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Haaland abre o placar após a recuperação do Manchester City
Depois de sobreviver à pressão inicial, o Manchester City enfim impôs sua superioridade, liderado pelo inevitável Erling Haaland. O astro norueguês, que segue reescrevendo os livros de recordes, esteve no centro de tudo o que o time da casa produziu de positivo.
Embora Carl Rushworth, do Coventry, tenha ido bem no gol, ele não conseguiu parar Haaland para sempre. O gol finalmente saiu quando Haaland cabeceia de perto para colocar o City em vantagem por 1 a 0 antes do intervalo. Foi uma cabeçada clínica que evidenciou a força do atacante pelo alto e serviu como um duro lembrete ao Coventry sobre o preço de desperdiçar as próprias chances.
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