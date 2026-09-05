O que Donnarumma estava fazendo?! Goleiro do Manchester City sobrevive a DOIS sustos logo no início contra o Coventry após começo instável no Etihad

As redes sociais logo ficaram em polvorosa com o debate sobre se a bola havia realmente ultrapassado a linha branca, com muitos torcedores rivais sugerindo que os campeões haviam sido beneficiados por uma decisão não marcada favorável.

No entanto, o susto pouco ajudou a acalmar os nervos dos mandantes, que tiveram dificuldades para manter a compostura habitual na defesa. Foi um começo bizarro para um goleiro do nível de Donnarumma, especialmente contra um time que não havia somado um único ponto nas duas primeiras partidas. O jogo com os pés instável do italiano e sua tomada de decisão hesitante deram ao Coventry um vislumbre de esperança de que pudesse protagonizar uma das maiores zebras deste início de temporada.