O que diabos está acontecendo no Real Madrid?! Os preparativos caóticos para o Clássico destacam a necessidade de uma reformulação no verão por parte dos Blancos, enquanto Florentino Pérez avalia os custos da contratação de Kylian Mbappé

Perder é uma coisa, mas o clima que se instalou foi realmente preocupante. Nos últimos meses, houve uma série de incidentes isolados — tanto em âmbito privado quanto público — que revelam um técnico incapaz de controlar o vestiário e jogadores que realmente não se dão bem entre si. Em abril, foi noticiado que o zagueiro veterano Antonio Rudiger se envolveu em uma “discussão acalorada” com outro jogador do time principal. Mais tarde, ele pediu desculpas e convidou seus companheiros de equipe e suas famílias para almoçar.

Uma semana depois, Mbappé teve uma desavença com um membro da comissão técnica do Real Madrid. O assistente, cujo nome não foi divulgado, marcou-o em impedimento durante um treino. Mbappé não aceitou a decisão e falou “com raiva e em termos insultuosos”, segundo o The Athletic. É importante ressaltar aqui que os atletas são competitivos, e não é incomum que ocorram desentendimentos no futebol. No entanto, o fato de que esses episódios estavam sendo abertamente divulgados à mídia — em um clube já tóxico — era alarmante (e também não houve menção a um almoço de desculpas por parte de Mbappé).

Mbappé não fez nenhum favor a si mesmo no início desta semana. Ele sofreu uma contusão contra o Real Betis e, em vez de fazer reabilitação no centro de treinamento, foi de férias com a namorada para a Itália. Mbappé é um adulto que pode gastar seu tempo como quiser, mas muitos apontaram que um jogador estrela se afastar não é necessariamente a melhor atitude para o espírito de equipe.

Arbeloa posteriormente se distanciou da situação: “Todo o planejamento em relação aos jogadores lesionados é supervisionado e gerenciado pela equipe médica do Real Madrid, que é quem decide quando eles precisam ir a Valdebebas e quando não precisam”, disse ele.

No entanto, relatos sugeriram que ele estava insatisfeito com a decisão de Mbappé. Houve outros incidentes também. Carvajal, ainda se recuperando de uma contusão, pareceu zombar da falta de trabalho defensivo de Trent Alexander-Arnold enquanto estava sentado no banco; Bellingham, surpreendentemente um personagem coadjuvante na novela do Real Madrid este ano, criticou os árbitros após uma derrota na Liga dos Campeões para o Bayern; Arda Güler recebeu um cartão vermelho por provocação, discutindo com os árbitros sem motivo aparente; seis jogadores supostamente não estão falando com o técnico.