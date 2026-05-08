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Real Madrid GFXGOAL
Thomas Hindle

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O que diabos está acontecendo no Real Madrid?! Os preparativos caóticos para o Clássico destacam a necessidade de uma reformulação no verão por parte dos Blancos, enquanto Florentino Pérez avalia os custos da contratação de Kylian Mbappé

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Barcelona x Real Madrid

As tensões finalmente chegaram ao auge no Real Madrid, levando os companheiros de equipe a literalmente trocarem socos. Durante toda a temporada, percebia-se que as coisas estavam um pouco tensas nos bastidores. É mais ou menos assim que as coisas funcionam para os Blancos, especialmente nessas raras temporadas em que não conseguem conquistar títulos. Surgem rumores de descontentamento, a imprensa local enlouquece — mas raramente esses rumores se transformam em algo concreto.

Pelo menos até agora, ao que parece. A situação supostamente vinha fervilhando durante toda a temporada e, na manhã de quinta-feira, vimos as consequências. Ainda não está claro quem disse o quê a quem e por que tudo isso aconteceu, mas alguns fatos concretos vieram à tona: Federico Valverde deu uma entrada dura em Aurelien Tchouameni durante o treino, Tchouameni se ofendeu e, no vestiário de Valdebebas, houve algum tipo de briga física. Valverde, no meio disso, bateu a cabeça em uma mesa e teve que ser levado ao hospital, onde foi diagnosticado com um “traumatismo craneoencefálico” que o deixará fora dos gramados por 10 a 14 dias.

É preciso enfatizar que não se trata de canivetes e soqueiras entre gangues rivais, mas é uma escalada verdadeiramente desconcertante e um final estranho para uma temporada desconcertante em Madri. De fato, uma coisa é um clube passar por dificuldades em campo — mas brigar, hospitalizar companheiros de equipe e ter tudo isso exposto ao público? Isso é um problema totalmente diferente.

E qual é o resultado disso tudo? Bem, o Real Madrid vem seguindo esse caminho há algum tempo. Durante toda a temporada, tem-se falado de discussões, brigas internas e traição. E agora, este elenco tão desarticulado escolheu, literalmente, a violência. O título está praticamente perdido, e este verão pode ser um dos mais decisivos da história recente. Ah, e ainda há um Clássico para disputar antes disso. Se não vencerem esse jogo, o Real Madrid cede oficialmente a La Liga. As coisas não poderiam estar piores na capital espanhola neste momento...

  • Kylian Mbappe Real Madrid 2025Getty

    Kylian Mbappé e o verão caótico de 2024

    É certo que é difícil identificar pontos de referência aqui. Mas dar uma olhada na linha do tempo é provavelmente o ponto de partida mais sensato. Na verdade, tudo isso remonta ao verão de 2024, quando o Real Madrid fez uma grande contratação: Kylian Mbappé. É importante ressaltar, antes de mais nada, que Mbappé não é o motivo pelo qual seu companheiro de equipe foi hospitalizado, mas sua chegada deu início a uma era de desarmonia no Real Madrid.

    Antes da contratação do francês, o Real Madrid era um lugar bastante harmonioso; o clima era bom. Vinícius Júnior e Jude Bellingham estavam se entendendo e marcando gols, Rodrygo jogava muito bem, Carlo Ancelotti mantinha um controle firme sobre o vestiário, a torcida e a cultura do clube. Também ajudava o fato de Toni Kroos e Luka Modric estarem lá para trazer a experiência dos veteranos — e Dani Carvajal estava vivendo um renascimento aos 30 anos.

    Mas naquele verão, as coisas mudaram. Mbappé chegou e Kroos saiu. Um verdadeiro líder do vestiário se foi, justamente quando uma superestrela do calibre de uma bomba atômica entrou em cena. E Mbappé não se encaixou desde o início. Este é um jogador que nunca aderiu às ideias de “sistemas” ou “defesa”; Mbappé vive no mundo de Mbappé, e é um mundo muito bom, quando você está quebrando recordes de gols estabelecidos por Cristiano Ronaldo. No entanto, isso não levou a muitas vitórias. O Real Madrid foi eliminado da Liga dos Campeões e viu o Barcelona reconquistar a La Liga. No final de tudo, um frustrado Ancelotti pediu, sem muito entusiasmo, que Vinícius e Mbappé liderassem o ataque em um 4-4-2 que não funcionou muito bem.

    A impressão que ficou daquele ano, na verdade, foi uma campanha vergonhosa contra os árbitros, em que a Real Madrid TV — que tecnicamente não é afiliada ao próprio clube — montou uma peça de propaganda bem elaborada explicando por que, exatamente, os árbitros eram pró-Barça e anti-Madrid. Tudo isso pareceu bastante infantil.

    • Publicidade
  • xabi alonso(C)Getty Images

    Xabi Alonso, o técnico que causou problemas

    Xabi Alonso, então, era uma espécie de salvador. Seu Bayer Leverkusen era a inveja do futebol europeu: jovem, técnico, equilibrado, um prazer de assistir. O técnico espanhol havia tirado o Bayern de Munique do topo da Bundesliga e parecia estar a caminho da grandeza.

    O Real Madrid o contratou antecipadamente para a Copa do Mundo de Clubes — apesar do suposto desejo de Alonso de assumir o cargo em julho. Foi um verão estranho. O Real Madrid não foi ruim. Mas também não foi ótimo. Ninguém poderia ter ficado realmente surpreso quando o Paris Saint-Germain os goleou na semifinal da Copa do Mundo de Clubes. Os Blancos se recusaram a enviar qualquer jogador para entrevistas com a mídia após a partida, e Alonso fez questão de dizer que o time em campo não era realmente o dele.

    No entanto, o time que pertencia a Alonso também não era ótimo. O ex-meio-campista do Real Madrid exigiu demais da equipe muito rapidamente. Ele queria que um time de individualistas jogasse como uma máquina bem lubrificada. Alonso é um técnico maravilhoso que um dia comandará outro grande time, mas ele exagerou na orientação dessa equipe, e as coisas se tornaram tóxicas rapidamente. Houve um desentendimento público com Vinícius e tensão com Mbappé. Uma mistura de lesões, falha na integração dos novos contratados e, francamente, falta de convicção de Alonso na mídia fez com que o técnico travasse uma batalha perdida. Ele saiu em 12 de janeiro, um dia após a derrota para o Barcelona na final da Supercopa da Espanha. Na época, o Real Madrid estava quatro pontos atrás do Barça, mas havia perdido para o Manchester City, o Liverpool e, o mais preocupante, o Celta de Vigo.

    Mais preocupante, porém, era o caos relatado no vestiário. O descontentamento de Vinicius era evidente. Mas Alonso enfrentava constantemente perguntas sobre o clima, a cultura e o mal-estar geral. Ele tentava ser um treinador, mas era tratado como uma babá — e uma de quem as crianças não gostavam.

  • Real Betis Balompie v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Álvaro Arbeloa e poucas soluções

    E assim começou a era Álvaro Arbeloa. Ele parecia ter entendido tudo. O Real Madrid, argumentou ele, é o Real Madrid, e o Real Madrid ganha títulos. Ele passou grande parte de sua coletiva de imprensa de estreia garantindo duas coisas: que venceria e que manteria todos felizes. Um Vinícius descontente só precisava de um pouco de carinho, insistiu ele. E se ele simplesmente colocasse a bola em jogo, desse algumas ideias aos rapazes e deixasse tudo acontecer naturalmente, os resultados viriam.

    Isso era mentira. Mesmo que Vini parecesse mais feliz — um abraço após um gol contra o Mônaco foi claramente para as câmeras —, os resultados foram ruins imediatamente. Ele ficou no banco enquanto o Real Madrid perdia para o Albacete, da segunda divisão, na Copa. Ele escalou um time cheio de jovens da base, mas o Real Madrid realmente deveria vencer esses jogos. E, desde então, o ex-jogador do Liverpool tem conduzido o Los Blancos para fora da disputa pelo título.

    Arbeloa perdeu sete jogos desde janeiro, incluindo derrotas para o Getafe, o Osasuna e o Mallorca. Outros pontos foram perdidos contra o Girona e o Real Betis. Não há vergonha em perder para um time realmente bom como o Bayern de Munique nas quartas de final da Liga dos Campeões, mas o Los Blancos foi completamente dominado. Sempre foi um sinal de alerta o fato de o clube nunca ter comunicado se seu ex-zagueiro era uma contratação definitiva ou interina, e não há como ele estar no banco na próxima temporada.

  • KYLIAN MBAPPE REAL MADRIDGetty Images

    Ruído de fundo ensurdecedor

    Perder é uma coisa, mas o clima que se instalou foi realmente preocupante. Nos últimos meses, houve uma série de incidentes isolados — tanto em âmbito privado quanto público — que revelam um técnico incapaz de controlar o vestiário e jogadores que realmente não se dão bem entre si. Em abril, foi noticiado que o zagueiro veterano Antonio Rudiger se envolveu em uma “discussão acalorada” com outro jogador do time principal. Mais tarde, ele pediu desculpas e convidou seus companheiros de equipe e suas famílias para almoçar.

    Uma semana depois, Mbappé teve uma desavença com um membro da comissão técnica do Real Madrid. O assistente, cujo nome não foi divulgado, marcou-o em impedimento durante um treino. Mbappé não aceitou a decisão e falou “com raiva e em termos insultuosos”, segundo o The Athletic. É importante ressaltar aqui que os atletas são competitivos, e não é incomum que ocorram desentendimentos no futebol. No entanto, o fato de que esses episódios estavam sendo abertamente divulgados à mídia — em um clube já tóxico — era alarmante (e também não houve menção a um almoço de desculpas por parte de Mbappé).

    Mbappé não fez nenhum favor a si mesmo no início desta semana. Ele sofreu uma contusão contra o Real Betis e, em vez de fazer reabilitação no centro de treinamento, foi de férias com a namorada para a Itália. Mbappé é um adulto que pode gastar seu tempo como quiser, mas muitos apontaram que um jogador estrela se afastar não é necessariamente a melhor atitude para o espírito de equipe.

    Arbeloa posteriormente se distanciou da situação: “Todo o planejamento em relação aos jogadores lesionados é supervisionado e gerenciado pela equipe médica do Real Madrid, que é quem decide quando eles precisam ir a Valdebebas e quando não precisam”, disse ele.

    No entanto, relatos sugeriram que ele estava insatisfeito com a decisão de Mbappé. Houve outros incidentes também. Carvajal, ainda se recuperando de uma contusão, pareceu zombar da falta de trabalho defensivo de Trent Alexander-Arnold enquanto estava sentado no banco; Bellingham, surpreendentemente um personagem coadjuvante na novela do Real Madrid este ano, criticou os árbitros após uma derrota na Liga dos Campeões para o Bayern; Arda Güler recebeu um cartão vermelho por provocação, discutindo com os árbitros sem motivo aparente; seis jogadores supostamente não estão falando com o técnico.

  • AURELIEN TCHOUAMENI FEDE VALVERDE REAL MADRID Getty Images

    Como é que isso pôde continuar?

    E assim voltamos ao mais recente ponto crítico. Este é o momento em que a situação realmente chegou ao auge. Sempre surgem rumores de facções no vestiário quando as coisas ficam difíceis nos grandes clubes; supostamente, alguns grupos não se dão bem, formam-se panelinhas e alguns jogadores são completamente deixados de lado. Muito disso serve de combustível para as redes sociais, mas quando são necessárias idas ao hospital, tudo se torna muito real.

    A grande questão é: por que se permitiu que as coisas se agravassem por tanto tempo? Se a chegada de Mbappé e aquele curioso verão de 2024 foram tão tóxicos, por que o Real Madrid não conseguiu lidar com isso? Talvez a resposta correta seja também a mais óbvia: o Real Madrid não sabe perder. Este sempre foi um clube cheio de grandes personalidades, comandado por grandes treinadores e mantido sob controle por líderes inteligentes. As personalidades estão aqui, mas os egos necessários para manter tudo em harmonia não estão mais por perto. A filosofia do Real Madrid, também, é que vencer resolve tudo. É bem fácil lidar com o drama quando se pode apontar para uma vitrine de troféus que não para de encher.

    Mas o fato permanece: o Real Madrid está diante de duas temporadas sem títulos. Eles não conseguem compreender a realidade de que a maneira de não perder talvez seja encontrar um pouco mais de harmonia, deixar os egos de lado e se concentrar em uma missão comum. Ganhar não é fácil, especialmente quando o Barça está bem no campeonato nacional e algumas equipes na Liga dos Campeões estão em um nível superior.

    É claro que este fim de semana pode muito bem trazer o cenário de pesadelo do Real ceder o título da liga ao Blaugrana mais uma vez, caso não consiga derrotar seu arquirrival em seu próprio território.

  • FBL-ESP-CUP-REAL MADRIDAFP

    Um verão de descontentamento?

    E agora? Dizem que Florentino Pérez, o polêmico presidente que controla tudo, bolou um plano genial: recontratar José Mourinho. É difícil imaginar uma solução mais absurda para esse problema. O que o Real Madrid precisa é de alguém que traga boas vibrações, alguém capaz de garantir a harmonia no vestiário e também de implementar algumas ideias táticas. O que o clube não precisa é de um disciplinador que já passou do auge, que faz inimigos por onde passa e tem o potencial de dividir ainda mais um grupo que já é antagônico.

    E fora isso? Bem, este verão parece ser decisivo. O problema é que o Real Madrid não tem muitos jogadores que sejam um peso morto. Ninguém no time parece particularmente dispensável, e ninguém é realmente vendável também. Valverde é o vice-capitão e provavelmente custaria uma quantia na casa dos nove dígitos; Tchouameni é o pivô do meio-campo defensivo; Rudiger estaria prestes a assinar uma extensão de contrato de um ano. As únicas saídas certas são Carvajal, David Alaba e Dani Ceballos, nenhum dos quais é titular.

    Portanto, o Real Madrid está em uma encruzilhada. O clube poderia optar por uma reformulação radical — tentando se livrar de Vinícius ou vender Valverde. Poderia cortar gastos com Eduardo Camavinga ou Brahim Díaz. Há quem defenda a ideia de dar um corte radical, contratar Mourinho e ver no que dá. Poderia ser o português, Mbappé e mais dez outros. Ou talvez tenha que ser do jeito de Madrid: tentar vencer e não brigar entre si enquanto isso.

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