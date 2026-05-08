O que diabos está acontecendo no Real Madrid?! Os preparativos caóticos para o Clássico destacam a necessidade de uma reformulação no verão por parte dos Blancos, enquanto Florentino Pérez avalia os custos da contratação de Kylian Mbappé

Pelo menos até agora, ao que parece. A situação supostamente vinha fervilhando durante toda a temporada e, na manhã de quinta-feira, vimos as consequências. Ainda não está claro quem disse o quê a quem e por que tudo isso aconteceu, mas alguns fatos concretos vieram à tona: Federico Valverde deu uma entrada dura em Aurelien Tchouameni durante o treino, Tchouameni se ofendeu e, no vestiário de Valdebebas, houve algum tipo de briga física. Valverde, no meio disso, bateu a cabeça em uma mesa e teve que ser levado ao hospital, onde foi diagnosticado com um “traumatismo craneoencefálico” que o deixará fora dos gramados por 10 a 14 dias.
É preciso enfatizar que não se trata de canivetes e soqueiras entre gangues rivais, mas é uma escalada verdadeiramente desconcertante e um final estranho para uma temporada desconcertante em Madri. De fato, uma coisa é um clube passar por dificuldades em campo — mas brigar, hospitalizar companheiros de equipe e ter tudo isso exposto ao público? Isso é um problema totalmente diferente.
E qual é o resultado disso tudo? Bem, o Real Madrid vem seguindo esse caminho há algum tempo. Durante toda a temporada, tem-se falado de discussões, brigas internas e traição. E agora, este elenco tão desarticulado escolheu, literalmente, a violência. O título está praticamente perdido, e este verão pode ser um dos mais decisivos da história recente. Ah, e ainda há um Clássico para disputar antes disso. Se não vencerem esse jogo, o Real Madrid cede oficialmente a La Liga. As coisas não poderiam estar piores na capital espanhola neste momento...