O que deu errado? O jovem Dele Alli, comparado a Yaya Touré e Mousa Dembélé, continua sem clube e preso na condição de jogador sem contrato

Antes de alcançar a fama na Premier League, o jovem Dele Alli dominava o futebol das categorias de base do MK Dons. O ex-zagueiro Jordan Buck relembra o extraordinário poder físico e técnico de Alli, comparando seu estilo aos melhores jogadores da história da liga, em vez de ao típico ponta.

Em entrevista exclusiva à talkSPORT, Buck observou: “Ele era tão magro, mas simplesmente deslizava por entre as pessoas. Era apenas um jogador alto, que sabia exatamente quando tocar na bola e quando deslocar o corpo. E ele simplesmente cortava a defesa. Da mesma forma que Mousa Dembele e Yaya Touré costumavam passar pelos adversários, não como um Eden Hazard ou um Mohamed Salah. Ele recuava muito, recebia a bola diretamente do goleiro e simplesmente deslizava da sua área, passando pelo meio-campo, e então encontrava um passe no terço final do campo.”