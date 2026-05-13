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O que deu errado? O jovem Dele Alli, comparado a Yaya Touré e Mousa Dembélé, continua sem clube e preso na condição de jogador sem contrato
O domínio físico de um gigante do meio-campo
Antes de alcançar a fama na Premier League, o jovem Dele Alli dominava o futebol das categorias de base do MK Dons. O ex-zagueiro Jordan Buck relembra o extraordinário poder físico e técnico de Alli, comparando seu estilo aos melhores jogadores da história da liga, em vez de ao típico ponta.
Em entrevista exclusiva à talkSPORT, Buck observou: “Ele era tão magro, mas simplesmente deslizava por entre as pessoas. Era apenas um jogador alto, que sabia exatamente quando tocar na bola e quando deslocar o corpo. E ele simplesmente cortava a defesa. Da mesma forma que Mousa Dembele e Yaya Touré costumavam passar pelos adversários, não como um Eden Hazard ou um Mohamed Salah. Ele recuava muito, recebia a bola diretamente do goleiro e simplesmente deslizava da sua área, passando pelo meio-campo, e então encontrava um passe no terço final do campo.”
- AFP
De jovem promessa do MK Dons aos holofotes mundiais
Essa capacidade de conduzir a bola por todo o comprimento do campo fez com que a transferência de Alli para o Tottenham, por 5 milhões de libras, em 2015, parecesse algo inevitável. Enquanto outros jovens promissores, como Ross Barkley, geravam grande expectativa nos jogos das categorias de base, Alli era um assassino silencioso que dominava o campo com sua simples presença e inteligência. Para Buck e seus companheiros de equipe, o talento era inegável desde o apito inicial.
“Eu não fazia ideia de quem ele era. Naquele dia, eu não fazia ideia”, admitiu Buck ao refletir sobre os encontros entre os times de base. “Era só um cara alto e magro pegando a bola e passando por todo mundo. Ele era irreal. Ele simplesmente brilhava. Um pouco parecido com o Yann Gueho, acho que não tão explosivo, imprevisível e exibido quanto o Yann. Mas definitivamente causava um impacto semelhante em campo. Ele se encarregava de levar a bola por todo o comprimento do campo. E eu fiquei chocado.”
O fantasma do norte de Londres e a saída italiana
A trajetória que viu Alli marcar voleios espetaculares em Selhurst Park e aterrorizar o Real Madrid em Wembley sofreu uma reviravolta devastadora. Após uma passagem difícil pelo Everton e um empréstimo na Turquia, pelo Besiktas, Alli tentou reavivar sua carreira sob o comando de Fàbregas no Como. No entanto, essa parceria terminou abruptamente em setembro, quando o clube italiano rescindiu seu contrato, deixando o ex-astro sem um clube profissional.
Aos 30 anos, Dele Alli é um jogador sem clube de grande renome que luta para encontrar um novo time. Outrora comparado à elite europeia no Spurs, seu declínio serve como um lembrete preocupante de como o futebol muda rapidamente, deixando-o na necessidade de provar sua forma física e seu desempenho a interessados céticos.
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A lição do Ronaldinho de Loftus Road
A trajetória de um jovem jogador costuma ser moldada pela excelência que ele testemunha nos treinos, e Buck se lembra de ter presenciado diariamente níveis semelhantes de talento “insano” no QPR com Adel Taarabt. O meio-campista marroquino era outro exemplo de jogador cuja habilidade natural era de nível mundial.
“Tive a chance de ver Adel Taarabt de perto, e ele era simplesmente um monstro. Ele é o melhor jogador que já vi de perto e pessoalmente. Era simplesmente ridículo”, disse Buck. “Ele era absolutamente insano. Passar a bola por entre as pernas, era só por diversão. Não dá para fazer nada a respeito, nem tente. Vai acontecer. A melhor coisa que você pode fazer é ficar a um metro dele, aí ele simplesmente chuta e marca, então é perder, perder. Tínhamos nosso próprio Ronaldinho no campo, fazendo jogadas típicas do Ronaldinho. Era loucura!”