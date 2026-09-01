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"O quê?!" - capitão do Manchester United, Bruno Fernandes, revela com dor como seu filho ama Dominik Szoboszlai, do Liverpool
Rivalidades ferozes do futebol ficam atenuadas pela juventude
A rivalidade histórica entre Manchester United e Liverpool é uma das divisões mais tribais e implacáveis do futebol mundial. Para os profissionais que representam qualquer um dos dois clubes, essas linhas de batalha são absolutas. No entanto, a inocência da juventude muitas vezes dá pouca atenção às lealdades clubísticas enraizadas.
Recém-coroado Jogador do Ano pelos Jogadores da PFA, o capitão do United, Fernandes, se viu lidando exatamente com esse dilema. O meia português consolidou de vez seu status como herói dos tempos modernos em Old Trafford, mas sua própria casa evidentemente não está imune ao fascínio da atual safra de estrelas do meio-campo de Anfield.
- Getty Images Sport
Fernandes reage ao carinho do filho por Szoboszlai
Falando com exclusividade a Adebayo Akinfenwa em um episódio especial do podcast Beast Mode On, Fernandes revelou o rival inesperado da Premier League que atualmente está despertando a imaginação de seu filho.
Depois que a lenda do Wycombe Wanderers, ele próprio torcedor do Liverpool desde a infância, admitiu que seu próprio filho de 11 anos na verdade idolatra o capitão do United, Fernandes compartilhou sua própria história divertida. A estrela portuguesa detalhou como uma recente pelada em casa levou à constatação de que seu filho era fã do talismã dos Reds.
Ele disse: "Ontem meu filho estava jogando futebol e estava me dizendo que era o Szoboszlai. Quando ele disse Szoboszlai, eu fiquei tipo: 'O quê?!'"
Padrões pessoais acima das honrarias individuais
A notável produção criativa de Fernandes em campo consolidou seu legado entre os maiores armadores da história da Premier League. Depois de se firmar como o principal catalisador criativo do United, o português refletiu sobre o marco histórico de superar Thierry Henry e Kevin De Bruyne para quebrar o duradouro recorde conjunto de assistências.
Ele disse: "Obviamente é muito especial, quebrar um recorde que estava lá havia muitos anos. Kevin conseguiu igualar isso e foi algo inacreditável para mim. No dia em que cheguei a 14 ou 15 assistências, meu maior número na Premier League, para mim isso já era uma conquista."
Fernandes sustentou que a evolução constante continua sendo sua principal ambição, em vez de perseguir marcas individuais, acrescentando: "O que eu exijo de mim mesmo é ser uma versão melhor de mim mesmo, e não tentar superar outra pessoa. Depois, à medida que fui chegando perto, todo mundo começou a falar muito sobre isso e você olha para isso, você vê isso, mas nunca foi um objetivo tentar ultrapassar Thierry e Kevin. Como isso faz parte do meu jogo, aconteceu e eu fiquei muito feliz. Eu não colocaria uma nota na temporada que tive, mas, pessoalmente, foi uma muito bem-sucedida."
Assista ao episódio completo
Confira todos os episódios do Beast Mode On Podcast no canal oficial no YouTube.
Você também pode ouvir os episódios completos no Spotify.
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