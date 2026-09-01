"O quê?!" - capitão do Manchester United, Bruno Fernandes, revela com dor como seu filho ama Dominik Szoboszlai, do Liverpool

A notável produção criativa de Fernandes em campo consolidou seu legado entre os maiores armadores da história da Premier League. Depois de se firmar como o principal catalisador criativo do United, o português refletiu sobre o marco histórico de superar Thierry Henry e Kevin De Bruyne para quebrar o duradouro recorde conjunto de assistências.

Ele disse: "Obviamente é muito especial, quebrar um recorde que estava lá havia muitos anos. Kevin conseguiu igualar isso e foi algo inacreditável para mim. No dia em que cheguei a 14 ou 15 assistências, meu maior número na Premier League, para mim isso já era uma conquista."

Fernandes sustentou que a evolução constante continua sendo sua principal ambição, em vez de perseguir marcas individuais, acrescentando: "O que eu exijo de mim mesmo é ser uma versão melhor de mim mesmo, e não tentar superar outra pessoa. Depois, à medida que fui chegando perto, todo mundo começou a falar muito sobre isso e você olha para isso, você vê isso, mas nunca foi um objetivo tentar ultrapassar Thierry e Kevin. Como isso faz parte do meu jogo, aconteceu e eu fiquei muito feliz. Eu não colocaria uma nota na temporada que tive, mas, pessoalmente, foi uma muito bem-sucedida."