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"O que aconteceu exige punições e demissões": escândalo na Argentina antes da despedida de Messi

Match report
Argentina x Burquina Fasso
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Argentina x Benin
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L. Messi
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Goleada de sete a zero em Burkina Faso e bastidores catastróficos

A seleção argentina venceu com facilidade Burkina Faso pelo placar de 7 a 0, na partida amistosa disputada no estádio Monumental, no domingo, na ausência de Lionel Messi.

Os gols da Argentina foram marcados por Lautaro Martínez, Gianluca Prestianni, Nico Paz, Julián Álvarez, Franco Mastantuono e Giuliano Simeone, além de um gol contra de Moumouni Dialo.

A partida ocorreu em circunstâncias excepcionais para Burkina Faso, que entrou em campo com uma equipe jovem, formada em sua maioria por jogadores sub-23, depois que sua delegação chegou a Buenos Aires poucas horas antes do início do jogo, o que aumentou ainda mais a dificuldade de sua missão diante do vice-campeão mundial.

Messi se prepara agora para sua última aparição com a camisa da Argentina diante do Benin, na partida marcada para terça-feira, 6 de outubro, no estádio Monumental, que representa sua despedida oficial da seleção nacional.

  • Circunstâncias excepcionais: "a aventura da vida"

    O jornalista francês Romain Molina revelou os bastidores da crise que acompanhou o amistoso entre Argentina e Burkina Faso, destacando que a partida foi disputada em circunstâncias excepcionais, depois que a seleção africana foi obrigada a contar com 13 jogadores que atuavam pela primeira vez em nível internacional, em meio a uma crise logística que levou vários de seus craques a recusarem a viagem, no voo que partiu do Marrocos.

    Molina relatou através de sua conta na plataforma X que muitos dos jovens jogadores da seleção de Burkina Faso viveram a "aventura de suas vidas", já que se viram diante do vice-campeão mundial no estádio "Monumental", apesar de alguns deles sequer possuírem contratos profissionais.

  • Uma experiência que não será esquecida

    Molina esclareceu que a delegação da seleção de Burkina Faso chegou à Argentina menos de 6 horas antes do início da partida, após uma viagem que durou cerca de 12 horas, antes de esse grupo jovem ser lançado em um dos confrontos mais difíceis possíveis diante de uma seleção que reúne a elite das estrelas do mundo.

    E acrescentou: "Seja qual for o resultado, essa experiência ficará gravada na memória desses jogadores para sempre.

  • O que aconteceu exigia punições e demissões

    Molina criticou as federações argentina e burquinense de futebol, considerando que a torcida argentina pagou pelos ingressos para enfrentar uma seleção africana forte, e não um time jovem que acabava de chegar de viagem e que conta com jogadores não profissionais.

    Ele destacou que o que ocorreu exigia "punições e demissões" dos dirigentes das duas federações, descrevendo a situação como "um caos organizacional".


    E concluiu: "Sinto pena desses jovens jogadores, pois o que eles podem fazer diante do vice-campeão mundial em condições como essas?".

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