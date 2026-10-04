"O que aconteceu exige punições e demissões": escândalo na Argentina antes da despedida de Messi

A seleção argentina venceu com facilidade Burkina Faso pelo placar de 7 a 0, na partida amistosa disputada no estádio Monumental, no domingo, na ausência de Lionel Messi.

Os gols da Argentina foram marcados por Lautaro Martínez, Gianluca Prestianni, Nico Paz, Julián Álvarez, Franco Mastantuono e Giuliano Simeone, além de um gol contra de Moumouni Dialo.

A partida ocorreu em circunstâncias excepcionais para Burkina Faso, que entrou em campo com uma equipe jovem, formada em sua maioria por jogadores sub-23, depois que sua delegação chegou a Buenos Aires poucas horas antes do início do jogo, o que aumentou ainda mais a dificuldade de sua missão diante do vice-campeão mundial.

Messi se prepara agora para sua última aparição com a camisa da Argentina diante do Benin, na partida marcada para terça-feira, 6 de outubro, no estádio Monumental, que representa sua despedida oficial da seleção nacional.