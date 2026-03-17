O que aconteceu com Mudryk? Ele poderia recomeçar no Strasbourg, mas sua situação está em suspenso devido à sentença sobre a suspensão que ainda não foi proferida

O caso veio oficialmente à tona em dezembro de 2024. Mudryk deu positivo em um exame antidoping durante uma partida disputada pela seleção nacional. A substância em questão é o Meldonium, o mesmo medicamento que, no passado, levou à suspensão da tenista russa Maria Sharapova.

De acordo com reportagens da Sky Sport e do The Athletic, o jogador, que se declarou inocente desde o início, foi imediatamente suspenso por precaução pela Federação Inglesa de Futebol (FA) enquanto se aguarda o resultado das investigações. Uma medida que, no entanto, o afastou instantaneamente de todas as competições nacionais e internacionais e também o privou da possibilidade de treinar nas instalações do Chelsea.

O processo legal, pelo menos até agora, revelou-se “extremamente lento e complexo”, conforme descrito pelo Mirror na Inglaterra. Em junho de 2025, a FA formalizou a acusação de violação das normas antidoping, com Mudryk reiterando, inclusive nas redes sociais, ter sofrido um “choque”. Até o momento, ainda não houve uma sentença de primeira instância, um julgamento que poderia até mesmo absolvê-lo, mas que, na ausência dela, continuará mantendo Mudryk longe dos campos de jogo. E somente após a sentença poderá, eventualmente, recorrer ao TAS (Tribunal Arbitral do Esporte de Lausanne).