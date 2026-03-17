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O que aconteceu com Mudryk? Ele poderia recomeçar no Strasbourg, mas sua situação está em suspenso devido à sentença sobre a suspensão que ainda não foi proferida

As últimas notícias sobre o impasse envolvendo o ucraniano

Mykhailo Mudryk espera há mais de um ano. E seu particular Godot — ou seja, a decisão sobre o caso de doping que o envolveu — parece não querer chegar. Nas últimas semanas, porém, tem-se falado com certa insistência sobre o futuro do ponta ucraniano como jogador, o jogador de 100 milhões de euros na época da sua transferência do Shakhtar Donetsk para Londres. 

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    O caso veio oficialmente à tona em dezembro de 2024. Mudryk deu positivo em um exame antidoping durante uma partida disputada pela seleção nacional. A substância em questão é o Meldonium, o mesmo medicamento que, no passado, levou à suspensão da tenista russa Maria Sharapova.

    De acordo com reportagens da Sky Sport e do The Athletic, o jogador, que se declarou inocente desde o início, foi imediatamente suspenso por precaução pela Federação Inglesa de Futebol (FA) enquanto se aguarda o resultado das investigações. Uma medida que, no entanto, o afastou instantaneamente de todas as competições nacionais e internacionais e também o privou da possibilidade de treinar nas instalações do Chelsea.

    O processo legal, pelo menos até agora, revelou-se “extremamente lento e complexo”, conforme descrito pelo Mirror na Inglaterra. Em junho de 2025, a FA formalizou a acusação de violação das normas antidoping, com Mudryk reiterando, inclusive nas redes sociais, ter sofrido um “choque”. Até o momento, ainda não houve uma sentença de primeira instância, um julgamento que poderia até mesmo absolvê-lo, mas que, na ausência dela, continuará mantendo Mudryk longe dos campos de jogo. E somente após a sentença poderá, eventualmente, recorrer ao TAS (Tribunal Arbitral do Esporte de Lausanne).

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  • Vai recomeçar em Estrasburgo?

    A possível suspensão pode manter Mudryk longe dos gramados até 2029, quando ele ainda terá dois anos de contrato com o Chelsea. Nos próximos meses, devem surgir novidades, e se forem positivas, o L'Equipe tem certeza: a carreira do ucraniano continuaria no clube afiliado do Strasbourg, na Ligue 1. “Ele certamente teria a humildade de aceitar esse desafio após quase dois anos de inatividade, caso lhe fosse oferecido um empréstimo”, diz a reportagem. É claro que, para que isso aconteça, Mudryk precisa de uma absolvição; caso contrário, os prazos do TAS de Lausanne deverão ser respeitados...

    A confirmar que o caso Mudryk não é hoje central para os Blues estão as palavras do técnico Liam Rosenior, que reiterou que “No que diz respeito a Mykhailo, temos de esperar que o processo legal siga seu curso antes de podermos considerá-lo novamente parte do projeto”. Tanto do Chelsea quanto do Strasbourg. 

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