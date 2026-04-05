O que aconteceu com Marko Pjaca? Como está indo o ex-jogador da Juventus na Holanda, pelo Twente?

Quando a Juve o contratou no verão de 2016, superando a concorrência do Milan, estava convencida de ter em mãos um grande talento, e provavelmente era mesmo assim. Um jogador de qualidade, mas frágil fisicamente: a primeira lesão grave aconteceu um ano depois, quando, durante um amistoso entre a Estônia e a Croácia, ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e foi obrigado a ficar afastado dos gramados por cerca de sete meses. É o começo do fim. A partir daí, uma série de empréstimos entre Schalke, Fiorentina, Anderlecht, Genoa, Torino e Empoli, na tentativa de encontrar um clube adequado para que ele recomeçasse. Pjaca, porém, soma apenas algumas participações aqui e ali, sem nunca mais voltar a ser o talento que encantou a todos no Dinamo Zagreb. Em 2023, ele volta à Croácia para jogar no Rijeka, depois de novo no Dinamo Zagreb e agora no Twente. Para um novo, enésimo, recomeço.