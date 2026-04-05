Vocês se lembram de Marko Pjaca? O ex-atacante — entre outros times — da Juventus está recuperando um pouco de regularidade na Holanda, vestindo a camisa do Twente. Os primeiros sinais de um (parcial) renascimento já haviam surgido na temporada passada, quando, após oito anos, ele voltou ao Dinamo de Zagreb e encerrou a temporada com 9 gols. Em junho, o clube croata decidiu não renovar o contrato que estava chegando ao fim, então Pjaca ficou sem clube no final de junho e, alguns meses depois, assinou sem custos com o Twente: contrato até 2027, com a esperança dos holandeses de que ele possa voltar a ser o jogador que chamou a atenção dos olheiros da Juve quando era uma promessa do futebol croata.
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O que aconteceu com Marko Pjaca? Como está indo o ex-jogador da Juventus na Holanda, pelo Twente?
OS NÚMEROS DE PIAJA NO TWENTE
A aventura no Twente começa bem: Pjaca entra nos últimos trinta minutos da partida contra o NAC Breda e, cinco minutos depois, marca o gol decisivo para o empate final em 2 a 2. Gol na estreia com a nova camisa: não poderia haver apresentação melhor. Até hoje, são 23 partidas pelos vermelhos e brancos no campeonato, mais outras duas na Copa da Holanda, dois gols, todos na Eredivisie, e também duas assistências, sinal de que o toque de bola continua o mesmo. Aos 30 anos, Pjaca quer voltar aos altos níveis; no Twente, ele joga como ponta tanto pela direita quanto pela esquerda e também se adaptou à função de centroavante.
DEZ ANOS DE PESADELO
Quando a Juve o contratou no verão de 2016, superando a concorrência do Milan, estava convencida de ter em mãos um grande talento, e provavelmente era mesmo assim. Um jogador de qualidade, mas frágil fisicamente: a primeira lesão grave aconteceu um ano depois, quando, durante um amistoso entre a Estônia e a Croácia, ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e foi obrigado a ficar afastado dos gramados por cerca de sete meses. É o começo do fim. A partir daí, uma série de empréstimos entre Schalke, Fiorentina, Anderlecht, Genoa, Torino e Empoli, na tentativa de encontrar um clube adequado para que ele recomeçasse. Pjaca, porém, soma apenas algumas participações aqui e ali, sem nunca mais voltar a ser o talento que encantou a todos no Dinamo Zagreb. Em 2023, ele volta à Croácia para jogar no Rijeka, depois de novo no Dinamo Zagreb e agora no Twente. Para um novo, enésimo, recomeço.