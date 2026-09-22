Chiesa, que completará 29 anos no próximo dia 25 de outubro, ainda tem muito a dizer e a dar. Se não conseguir encontrar espaço com a camisa dos Reds, fará as malas em janeiro. A 18 meses do fim do seu contrato, terá de fazer isso pelo bem de todos. Ele não pode se dar ao luxo de mofar no banco, quer jogar, precisa jogar, também para retomar seu espaço na seleção da Itália. Depois dos nãos a Gattuso, sonha com o retorno à Itália com Mancini no banco, com quem venceu a Eurocopa, com quem se viu sua melhor versão. Dificilmente encontrará espaço para os compromissos da Nations League de novembro; o objetivo é março, quando começarão as Eliminatórias para a Euro 2028. Ele disputou sua última partida pela Itália na última Eurocopa, a de 2024, na Alemanha: as oitavas de final de Berlim, perdidas para a Suíça.