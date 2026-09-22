Ano novo, vida velha. 2026-27 deveria ser o ano da retomada para Federico Chiesa, mas nada mudou em relação ao passado recente. O atacante ex-Juventus e Fiorentina continua sendo vítima de problemas físicos, o último deles uma lesão muscular a poucos dias do início, que o fez acompanhar todos os jogos da temporada do Liverpool da tribuna ou do sofá, em frente à TV. Depois da saída de Slot e da chegada de Iraola, o jogador nascido em 1997 esperava dar a volta por cima, se tornar efetivamente uma opção, voltar a ser aquele jogador admirado na Eurocopa de 2021, mas não foi exatamente assim. E, quando voltar a ficar à disposição, será obrigado a correr atrás, mais uma vez.
O que aconteceu com Federico Chiesa? Machucado, zero jogos pelo Liverpool, ainda fora das convocações da Itália
A última escolha de Iraola
Segundo a imprensa inglesa, Federico Chiesa deve voltar a treinar com o grupo na próxima semana para se preparar para o grande confronto contra o Manchester City, marcado para domingo, 11 de outubro. Depois da pausa, o Liverpool, como todos os grandes times, jogará a cada três dias, e Chiesa espera encontrar um pouco de espaço, para se sentir importante, para tentar subir na hierarquia. Ele certamente terá as suas chances, mas não poderá falhar: no momento, ele está atrás de Barcola, Gakpo, Wirtz, além do recém-chegado Munoz e do jovem Ngumoha, que se tornou efetivamente uma alternativa válida aos titulares.
Quer a Itália em 2026
Chiesa, que completará 29 anos no próximo dia 25 de outubro, ainda tem muito a dizer e a dar. Se não conseguir encontrar espaço com a camisa dos Reds, fará as malas em janeiro. A 18 meses do fim do seu contrato, terá de fazer isso pelo bem de todos. Ele não pode se dar ao luxo de mofar no banco, quer jogar, precisa jogar, também para retomar seu espaço na seleção da Itália. Depois dos nãos a Gattuso, sonha com o retorno à Itália com Mancini no banco, com quem venceu a Eurocopa, com quem se viu sua melhor versão. Dificilmente encontrará espaço para os compromissos da Nations League de novembro; o objetivo é março, quando começarão as Eliminatórias para a Euro 2028. Ele disputou sua última partida pela Itália na última Eurocopa, a de 2024, na Alemanha: as oitavas de final de Berlim, perdidas para a Suíça.
Quanto custa e quanto ganha Chiesa
Chiesa será colocado no mercado em janeiro, e o objetivo do Liverpool, hoje, é receber ao menos 15 milhões de euros com a sua venda. Quem o quiser (na Itália, ele entrou no radar de Napoli e Inter) precisa, porém, considerar o seu salário: na Inglaterra, o filho de Enrico ganha cerca de 7 milhões de euros líquidos por temporada.
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