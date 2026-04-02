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O que aconteceu com Chido Obi? Treinador da base do Manchester United explica a ausência do jovem talento do time principal após crítica “desnecessária e prejudicial” a Ruben Amorim
A controversa avaliação de Amorim sobre os jovens astros
O clima em torno da base do United ficou abalado pelos comentários feitos por Amorim em dezembro. Ao defender sua decisão de priorizar jogadores experientes, o ex-técnico da equipe principal fez uma avaliação direta dos principais jovens talentos do clube. “[Harry] Amass está com dificuldades na Championship. Chido nem sempre é titular na equipe sub-21”, disse Amorim, em uma crítica que muitos em Carrington consideraram “desnecessária e potencialmente prejudicial” ao desenvolvimento dos jovens do clube, de acordo com uma reportagem da BBC.
Obi e seu colega Amass teriam expressado sua frustração ao publicar e, em seguida, excluir rapidamente postagens nas redes sociais que destacavam suas conquistas individuais.
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A comissão técnica defende o progresso de Obi
Falando pela primeira vez desde que voltou ao clube para comandar a equipe sub-21, como parte da reorganização provocada pela chegada de Michael Carrick, Adam Lawrence refutou a ideia de que Obi tivesse regredido. “Chido tem qualidade e potencial de verdade e está em uma situação muito boa”, insistiu Lawrence. “Foi uma decisão consciente, no início da temporada, que Chido concentrasse seu desenvolvimento no ambiente da academia. O clube agiu corretamente ao fazer o que fez na janela de transferências que acabou de passar, para que Chido permanecesse no clube.”
Lawrence reconheceu que voltar ao futebol da academia depois de ter experimentado a equipe principal nunca é fácil. “Chido ama futebol. Naturalmente, como acontece com qualquer jogador, quando você teve essa exposição na equipe principal e depois não está mais tão presente, isso vai causar um impacto”, admitiu. “Haverá um pouco de decepção ou frustração. Ele merece crédito por ter lidado com isso da maneira certa.”
Superando um contratempo preocupante devido a uma lesão
Justamente quando parecia possível uma convocação para a equipe principal, Obi sofreu um verdadeiro golpe em seu ímpeto. Durante um confronto contra o Chelsea Sub-21 no início deste mês, o jovem foi forçado a sair de campo com uma lesão preocupante na cabeça, após apenas alguns segundos em campo. O incidente ocorreu bem na frente do técnico interino Carrick, que assistia das arquibancadas enquanto o atacante passava pelos protocolos de concussão.
Lawrence confirmou que Obi já se recuperou totalmente da concussão, acrescentando: “Foi um revés, porque nas duas ou três semanas anteriores a isso, ele parecia estar em ótima forma — Chido no seu melhor.” Antes da lesão, o atacante havia demonstrado sua classe com quatro gols contra o Leicester City, lembrando a todos por que era tão cobiçado quando deixou a base do Arsenal.
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Programa definido para o crescimento futuro
Os dirigentes do United adotaram uma postura firme na janela de transferências de janeiro, rejeitando todas as propostas de empréstimo pelo jogador da seleção sub-21 da Dinamarca, já que o clube decidiu mantê-lo no elenco para se concentrar em seu desenvolvimento integral. Lawrence acredita que essa estabilidade está valendo a pena, afirmando: “Ele se beneficiou da rotina, do ritmo e de um programa estável. Ele tem as mesmas pessoas trabalhando com ele e grupos semelhantes de jogadores.”
À medida que a temporada chega ao seu clímax, Obi será fundamental para as categorias de base na Premier League Under-21 International Cup e na FA Youth Cup. A equipe da academia continua exigindo altos padrões do atacante para garantir que ele esteja física e psicologicamente pronto para o próximo nível. “Estamos incentivando Chido e desafiando-o. No fim das contas, seu nível de progressão e desempenho determinarão o que acontecerá no verão”, concluiu Lawrence.