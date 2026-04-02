O que aconteceu com Chido Obi? Treinador da base do Manchester United explica a ausência do jovem talento do time principal após crítica “desnecessária e prejudicial” a Ruben Amorim

Falando pela primeira vez desde que voltou ao clube para comandar a equipe sub-21, como parte da reorganização provocada pela chegada de Michael Carrick, Adam Lawrence refutou a ideia de que Obi tivesse regredido. “Chido tem qualidade e potencial de verdade e está em uma situação muito boa”, insistiu Lawrence. “Foi uma decisão consciente, no início da temporada, que Chido concentrasse seu desenvolvimento no ambiente da academia. O clube agiu corretamente ao fazer o que fez na janela de transferências que acabou de passar, para que Chido permanecesse no clube.”

Lawrence reconheceu que voltar ao futebol da academia depois de ter experimentado a equipe principal nunca é fácil. “Chido ama futebol. Naturalmente, como acontece com qualquer jogador, quando você teve essa exposição na equipe principal e depois não está mais tão presente, isso vai causar um impacto”, admitiu. “Haverá um pouco de decepção ou frustração. Ele merece crédito por ter lidado com isso da maneira certa.”