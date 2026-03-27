O que acontece se o jogo Bósnia x Itália terminar empatado aos 90 minutos? Prorrogação ou pênaltis? O que dizem as regras

É tudo ou nada para a Itália. Na terça-feira, 31 de março de 2026, os Azzurri enfrentam a Bósnia-Herzegovina na final da repescagem da Copa do Mundo, a última etapa para voltar a disputar uma competição da qual a nossa seleção está ausente desde 2014, tendo ficado de fora das duas edições seguintes (Rússia 2018, Catar 2022).

A equipe de Rino Gattuso entra em campo em Zenica, na casa dos adversários, para conquistar uma vaga no Grupo B da Copa do Mundo, ao lado de Canadá, Suíça e Catar.

Mas o que acontece se o jogo Bósnia x Itália terminar empatado aos 90 minutos? Vai para a prorrogação ou diretamente para os pênaltis? Veja o que diz o regulamento.