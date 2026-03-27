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Italy v Northern Ireland - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport

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O que acontece se o jogo Bósnia x Itália terminar empatado aos 90 minutos? Prorrogação ou pênaltis? O que dizem as regras

Bósnia e Herzegovina x Itália
Copa do Mundo
Bósnia e Herzegovina
Itália
Eliminatórias Europeias

Regulamento das eliminatórias da Copa do Mundo no que diz respeito à prorrogação e aos pênaltis: os cenários possíveis caso o jogo Bósnia x Itália termine empatado aos 90 minutos.

É tudo ou nada para a Itália. Na terça-feira, 31 de março de 2026, os Azzurri enfrentam a Bósnia-Herzegovina na final da repescagem da Copa do Mundo, a última etapa para voltar a disputar uma competição da qual a nossa seleção está ausente desde 2014, tendo ficado de fora das duas edições seguintes (Rússia 2018, Catar 2022).

A equipe de Rino Gattuso entra em campo em Zenica, na casa dos adversários, para conquistar uma vaga no Grupo B da Copa do Mundo, ao lado de Canadá, Suíça e Catar.

Mas o que acontece se o jogo Bósnia x Itália terminar empatado aos 90 minutos? Vai para a prorrogação ou diretamente para os pênaltis? Veja o que diz o regulamento.

  • BÓSNIA X ITÁLIA: EMPATE AOS 90 MINUTOS: PRORROGAÇÃO OU PÊNALTIS? O REGULAMENTO

    Conforme previsto no regulamento dos playoffs da Copa do Mundo, caso o resultado entre Bósnia e Itália esteja empatado ao final do tempo regulamentar, as duas seleções disputarão a classificação na prorrogação, composta por dois períodos de 15 minutos cada. Se o empate persistir, a partida será decidida nos pênaltis, como aconteceu no jogo entre País de Gales e Bósnia, que terminou em 1 a 1 e terminou com a vitória de Dzeko e seus companheiros nos pênaltis após a prorrogação.

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