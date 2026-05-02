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“O que acontece no vestiário fica lá” – Álvaro Arbeloa, irritado, responde às notícias sobre a “briga explosiva” com Dani Ceballos, enquanto a tensão aumenta no Real Madrid
Arbeloa mantém silêncio sobre o desentendimento com Ceballos
O clima no Real Madrid é descrito atualmente como tendo chegado ao ponto de ebulição após um “desencontro desagradável” entre Arbeloa e Ceballos. Notícias sugerem que o meio-campista de 29 anos disputou sua última partida pelo clube após uma ruptura total na comunicação com o técnico, o que levou à sua exclusão da equipe que enfrentou o Real Betis na semana passada.
Quando questionado sobre os supostos problemas e o estado de seu relacionamento com o ex-jogador do Arsenal, Arbeloa assumiu um tom desafiador. “Não entro em debates públicos sobre meus jogadores”, disse o técnico aos repórteres. “Já se passaram 20 anos desde que treinei como jogador do Real Madrid, e a primeira coisa que aprendi com os jogadores veteranos foi que o que acontece no vestiário do Real Madrid fica no vestiário do Real Madrid.”
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Lidando com atritos com os membros mais experientes do time
Ceballos não é o único jogador que, segundo relatos, estaria em desacordo com a atual comissão técnica, já que continuam a circular rumores de descontentamento envolvendo Raúl Asencio e o experiente lateral Dani Carvajal. Arbeloa, no entanto, foi rápido em refutar qualquer sugestão de que estaria desiludido com o elenco, insistindo que as questões internas permanecerão a portas fechadas.
“Claro que não, eu os defendo publicamente”, disse Arbeloa quando questionado se estava decepcionado com seus jogadores. “Estou nas mãos deles por causa do que me mostram todos os dias. É isso que um técnico deve fazer. Temos uma relação bastante aberta com a maioria deles. O que precisar ser resolvido fica entre nós. Sempre os defenderei desta posição.”
Os rumores sobre Mourinho não dão sinais de que vão desaparecer
A disputa interna surge num momento em que o futuro de Arbeloa no Bernabéu está sendo questionado. Com a eliminação da Liga dos Campeões ainda fresca na memória e o título da La Liga escapando, José Mourinho tem sido fortemente associado a um retorno sensacional à capital espanhola para substituir o técnico de 43 anos.
Arbeloa continua firme em afirmar que as especulações não são uma distração para ele ou para sua comissão técnica. “Não, estou focado no próximo jogo, e o barulho não me incomoda”, explicou ele. “Entendo todas as perguntas que vocês têm que me fazer. Mas minha resposta continuará a mesma. O que me preocupa é o jogo de amanhã e os três pontos, que para mim é o que importa, para minha equipe, os jogadores, o clube. É assim que eu entendo.”
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Exigindo mais garra da equipe
Com apenas cinco partidas restantes na La Liga, o Real Madrid está 11 pontos atrás do Barcelona, deixando o título escapar efetivamente por duas temporadas consecutivas. Seu mais recente revés ocorreu em um frustrante empate contra o Real Betis, no qual sofreu um gol de empate no último minuto. Apesar de defender o caráter do elenco, Arbeloa admitiu que as atuações recentes ficaram aquém do padrão esperado no Bernabéu. Ele observou que o talento por si só não é mais suficiente para garantir vitórias no futebol moderno, pedindo uma mudança coletiva de mentalidade e disciplina tática.
“Ainda há muitos jogos”, concluiu Arbeloa. “Os resultados estão longe do que o Real Madrid deveria estar alcançando. Hoje em dia, não dá para vencer ninguém só por descer do ônibus. Temos que melhorar muito, coletivamente. O talento que temos não é suficiente para apenas manter a bola no chão e jogar individualmente. Precisamos de um plano, de uma estrutura, de uma maneira de desestabilizar o adversário.”