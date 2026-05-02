“O que acontece no vestiário fica lá” – Álvaro Arbeloa, irritado, responde às notícias sobre a “briga explosiva” com Dani Ceballos, enquanto a tensão aumenta no Real Madrid

O clima no Real Madrid é descrito atualmente como tendo chegado ao ponto de ebulição após um “desencontro desagradável” entre Arbeloa e Ceballos. Notícias sugerem que o meio-campista de 29 anos disputou sua última partida pelo clube após uma ruptura total na comunicação com o técnico, o que levou à sua exclusão da equipe que enfrentou o Real Betis na semana passada.

Quando questionado sobre os supostos problemas e o estado de seu relacionamento com o ex-jogador do Arsenal, Arbeloa assumiu um tom desafiador. “Não entro em debates públicos sobre meus jogadores”, disse o técnico aos repórteres. “Já se passaram 20 anos desde que treinei como jogador do Real Madrid, e a primeira coisa que aprendi com os jogadores veteranos foi que o que acontece no vestiário do Real Madrid fica no vestiário do Real Madrid.”



