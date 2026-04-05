No domingo de Páscoa, o PSV sagrou-se campeão da Holanda. Os vermelhos e brancos conquistaram o título da Eredivisie com cinco rodadas de antecedência, pela 27ª vez na história do clube; a terceira consecutiva. A matemática se concretizou após o empate em 0 a 0 entre Feyenoord e Volendam, graças ao qual a equipe de Eindhoven abriu 17 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, que, com apenas 15 pontos em jogo, não pode mais alcançar a liderança: 71 do PSV, 54 do Feyenoord. A equipe de Peter Bosz é a que conquistou o título mais cedo na história do campeonato holandês, superando um recorde que resistia desde 1978 e que pertencia justamente ao PSV.
Traduzido por
O PSV é campeão da Holanda com cinco rodadas de antecedência: de Perisic a Man, os protagonistas da vitória
A PARTIDA DECISIVA
Um campeonato dominado do início ao fim pela equipe campeã, que, enquanto aguardava o fim da temporada, também estabeleceu o recorde de vitórias consecutivas fora de casa, somando 14 triunfos fora de casa. Ontem, sábado, 4 de abril, o PSV venceu por 4 a 3 contra o Utrecht em uma partida que ficou em suspense até o último minuto e foi decidida por um gol do ponta-esquerda Couhaib Driouech, nascido em 2002. No dia seguinte, todos estavam diante da TV para assistir ao jogo do Feyenoord; se não tivesse havido vitória, a festa teria começado: a equipe de Van Persie ficou no empate sem gols na casa do Volendam e, assim, o PSV se tornou campeão da Holanda.
OS PROTAGONISTAS DA VITÓRIA
A vitória final deveu-se sobretudo aos gols de Ismael Saibari, artilheiro do PSV na Eredivisie com 14 gols; apenas Ayase Ueda, do Feyenoord, superou-o no campeonato (até o momento). Entre os destaques da equipe de Bosz estão também dois jogadores que passaram pela Série A: o ex-jogador da Inter Ivan Perisic, um dos melhores jogadores do elenco em termos de desempenho, e Denis Man, que chegou do Parma em agosto de 2025 por pouco menos de 9 milhões. O melhor assistente é Joey Veerman, nascido em 1998, e vale a pena ficar de olho no futuro de Ricardo Pepi, que a partir da próxima temporada poderá jogar na Premier League após já ter chegado a um acordo com o Fulham.