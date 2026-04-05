O PSV é campeão da Holanda com cinco rodadas de antecedência: de Perisic a Man, os protagonistas da vitória

Um campeonato dominado do início ao fim pela equipe campeã, que, enquanto aguardava o fim da temporada, também estabeleceu o recorde de vitórias consecutivas fora de casa, somando 14 triunfos fora de casa. Ontem, sábado, 4 de abril, o PSV venceu por 4 a 3 contra o Utrecht em uma partida que ficou em suspense até o último minuto e foi decidida por um gol do ponta-esquerda Couhaib Driouech, nascido em 2002. No dia seguinte, todos estavam diante da TV para assistir ao jogo do Feyenoord; se não tivesse havido vitória, a festa teria começado: a equipe de Van Persie ficou no empate sem gols na casa do Volendam e, assim, o PSV se tornou campeão da Holanda.