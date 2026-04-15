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O PSG “teve que sofrer” contra o Liverpool, enquanto Ousmane Dembélé, autor de dois gols, reage após a vitória na Liga dos Campeões em Anfield
Os campeões sempre encontram uma maneira de vencer
Apesar de chegar a Merseyside com uma vantagem de dois gols, a equipe de Luis Enrique sabia que a atmosfera em Anfield seria um duro teste para sua solidez defensiva. Os atuais campeões europeus foram pressionados durante um segundo tempo frenético, mas dois gols no final garantiram que não haveria uma virada histórica para os Reds. O PSG acabou levando para casa uma vitória dominante por 4 a 0 no placar agregado, eliminando o Liverpool pelo segundo ano consecutivo.
Dembélé, que foi o destaque da noite com dois gols devastadores, reconheceu que a vitória exigiu muita garra. Falando após o apito final, o ponta manteve a humildade em relação ao desempenho, insistindo que a dificuldade da tarefa era sempre esperada neste nível da competição.
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Dembélé comenta sobre a batalha em Anfield
"Apesar de termos vencido por 2 a 0 na ida, sabíamos que seria difícil", disse Dembélé ao Canal+. "De qualquer forma, não há jogos fáceis na Liga dos Campeões. É preciso sofrer para chegar até o fim nesta competição. No primeiro tempo, tivemos chances, estávamos praticamente no controle. No segundo tempo, foi mais complicado, mas isso é normal. É a Liga dos Campeões, só há times bons. Saímos desta eliminatória de duas partidas com duas vitórias, o que é muito bom.”
A eficiência do francês proporcionou a base perfeita para o PSG continuar a defesa do título. Em nível pessoal, o atacante está determinado a manter esse ritmo à medida que a temporada chega ao seu clímax. “Tento dar tudo de mim pelo PSG. Espero ter um final de temporada muito bom. Temos alguns jogos importantes pela frente”, acrescentou.
As jogadas defensivas heroicas revelam-se fundamentais
Embora Dembélé tenha sido o destaque com seus dois gols, a vitória foi construída sobre uma defesa de alto nível. O capitão Marquinhos fez um desvio espetacular na linha do gol no início da partida, mantendo o empate quando o ímpeto parecia estar mudando a favor dos anfitriões. O brasileiro estava eufórico após o jogo, afirmando que sua intervenção foi mais significativa do que marcar um gol.
“Para um zagueiro, isso é melhor do que um gol! É o tipo de momento que eu mais gosto”, disse Marquinhos após sua aula de defesa. “Safonov faz a primeira defesa, surge uma segunda bola, eu me viro e vejo [Virgil] van Dijk chegando. Tive apenas o reflexo de me jogar na bola e tentar defendê-la. São esses detalhes que mudam uma partida.”
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De olho nas semifinais
Com esse resultado, o PSG avança para as semifinais, onde enfrentará o vencedor do confronto de pesos pesados entre Bayern de Munique e Real Madrid. O foco agora volta para as obrigações domésticas, já que o PSG terá de enfrentar uma sequência exigente de três partidas da Ligue 1 em apenas seis dias contra Lyon, Nantes e Angers antes das semifinais. No entanto, o objetivo principal permanece claro para o clube apoiado pelo Catar. Com Dembélé em sua melhor forma e uma defesa que se recusa a ceder, um segundo título consecutivo da Liga dos Campeões continua sendo uma possibilidade muito real para o clube da capital.