O PSG “teve que sofrer” contra o Liverpool, enquanto Ousmane Dembélé, autor de dois gols, reage após a vitória na Liga dos Campeões em Anfield

Apesar de chegar a Merseyside com uma vantagem de dois gols, a equipe de Luis Enrique sabia que a atmosfera em Anfield seria um duro teste para sua solidez defensiva. Os atuais campeões europeus foram pressionados durante um segundo tempo frenético, mas dois gols no final garantiram que não haveria uma virada histórica para os Reds. O PSG acabou levando para casa uma vitória dominante por 4 a 0 no placar agregado, eliminando o Liverpool pelo segundo ano consecutivo.

Dembélé, que foi o destaque da noite com dois gols devastadores, reconheceu que a vitória exigiu muita garra. Falando após o apito final, o ponta manteve a humildade em relação ao desempenho, insistindo que a dificuldade da tarefa era sempre esperada neste nível da competição.