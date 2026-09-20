O Olympique de Marselha simplesmente não consegue sair da crise sem fim em que afundou, e o Le Classique contra o PSG confirma mais uma vez a superioridade parisiense neste clássico da França. Também a equipe de Luis Henrique não começou muito bem no campeonato, mas conseguiu vencer por 2 a 1 no Velodrome a equipe de um Bruno Genesio em grande dificuldade.
O PSG recomeçou! Vence o Clássico por 2 a 1 e deixa o Olympique de Marselha na penúltima colocação. Weah é expulso, dirigentes são contestados na tribuna
A PARTIDA
Na realidade, a partida foi até bastante equilibrada, com ações importantes de ambas as equipes, um primeiro tempo encerrado em perfeita igualdade e todos os gols saindo no segundo tempo, no intervalo de 10 minutos. Primeiro Ferran Torres abriu o placar com assistência de Doué, depois veio o empate de Gomes com assistência de Gouiri e, por fim, a estocada do capitão Marquinhos recolocou os parisienses em vantagem. O segundo amarelo e a consequente expulsão do ex-Juventus Weah praticamente entregaram os três pontos aos parisienses, que venceram mais uma vez um clássico que viu o OM sair vencedor apenas uma vez nos últimos 10 anos.
Contestação “educada”
Com apenas uma vitória na estreia e 4 derrotas consecutivas, o Olympique de Marselha está hoje estacionado, com só 3 pontos conquistados, na penúltima colocação do campeonato, à frente apenas do Le Havre.
Também era inevitável o clima de contestação por parte dos torcedores do Marselha, não tanto em relação ao time, mas sim à nova diretoria que assumiu ao longo do verão e em um momento delicadíssimo do clube no aspecto econômico.
Faixas e cantos foram exibidos e entoados pela torcida organizada ao longo da partida, e as vaias finais depois também atingiram os jogadores em campo.
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