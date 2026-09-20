Com apenas uma vitória na estreia e 4 derrotas consecutivas, o Olympique de Marselha está hoje estacionado, com só 3 pontos conquistados, na penúltima colocação do campeonato, à frente apenas do Le Havre.

Também era inevitável o clima de contestação por parte dos torcedores do Marselha, não tanto em relação ao time, mas sim à nova diretoria que assumiu ao longo do verão e em um momento delicadíssimo do clube no aspecto econômico.

Faixas e cantos foram exibidos e entoados pela torcida organizada ao longo da partida, e as vaias finais depois também atingiram os jogadores em campo.