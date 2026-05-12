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O PSG planeja uma investida para contratar Julián Álvarez, enquanto o Atlético de Madrid estabelece um preço ASTRAL
O PSG quer Alvarez para liderar o ataque renovado
O Paris Saint-Germain se prepara para disputar com o Barcelona a contratação de Álvarez neste verão, segundo o ElDesmarque. O jogador da seleção argentina tornou-se o principal alvo ofensivo de Luis Enrique, que busca reformular seu ataque. Álvarez teve uma temporada impressionante pelo Atlético de Madrid, marcando 20 gols e dando nove assistências em 49 partidas.
Seu desempenho elevou seu perfil em toda a Europa e o colocou firmemente na lista de principais alvos do PSG. Enrique supostamente imagina um trio de ataque dinâmico construído em torno do argentino. Nesse sistema, Álvarez atuaria ao lado de Ousmane Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia, com opções de rodízio incluindo Bradley Barcola e Désiré Doue.
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O Atlético mantém-se firme quanto à avaliação de € 200 milhões
Apesar do crescente interesse de toda a Europa, o Atlético não está disposto a vender seu craque por um preço baixo. A diretoria do clube teria deixado claro que ofertas inferiores a € 200 milhões não serão consideradas, e o técnico Diego Simeone considera Álvarez fundamental para o projeto de longo prazo do Atlético. O clube investiu pesadamente para contratar o atacante do Manchester City e o vê como um pilar do seu futuro. Embora o Barcelona admire o atacante, suas limitações financeiras tornam extremamente difícil arcar com tal valor. Isso deixa o PSG como o clube mais realista capaz de igualar a avaliação do Atlético.
O PSG volta a demonstrar interesse de longa data
O PSG já havia tentado contratar Álvarez anteriormente. O clube parisiense fez uma proposta durante a passagem do atacante pelo Manchester City, quando ele estava considerando deixar o Etihad Stadium. Na época, Alvarez procurou conselhos de um companheiro de seleção que já jogava em Paris. A resposta teria sido negativa, e o atacante acabou optando por se transferir para o Atlético de Madrid, decidindo testar suas habilidades na La Liga. Agora, com várias temporadas de experiência na Espanha, o PSG espera que uma nova tentativa tenha um desfecho diferente. O fato de o clube ser financiado por investidores do Catar significa que eles têm poder financeiro para buscar a contratação de forma agressiva.
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O foco na Copa do Mundo pode adiar a decisão
Qualquer transferência imediata pode ser adiada. Espera-se que Álvarez se concentre nas obrigações com a seleção argentina antes da Copa do Mundo de 2026, antes de tomar uma decisão sobre seu futuro. Apesar de ter se tornado um dos favoritos da torcida em Madri, o atacante ainda busca conquistar títulos importantes após ter ficado perto de alcançá-los. O Atlético sofreu uma derrota para a Real Sociedad na final da Copa del Rey e foi eliminado pelo Arsenal nas semifinais da Liga dos Campeões.