O Paris Saint-Germain se prepara para disputar com o Barcelona a contratação de Álvarez neste verão, segundo o ElDesmarque. O jogador da seleção argentina tornou-se o principal alvo ofensivo de Luis Enrique, que busca reformular seu ataque. Álvarez teve uma temporada impressionante pelo Atlético de Madrid, marcando 20 gols e dando nove assistências em 49 partidas.

Seu desempenho elevou seu perfil em toda a Europa e o colocou firmemente na lista de principais alvos do PSG. Enrique supostamente imagina um trio de ataque dinâmico construído em torno do argentino. Nesse sistema, Álvarez atuaria ao lado de Ousmane Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia, com opções de rodízio incluindo Bradley Barcola e Désiré Doue.