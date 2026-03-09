Em entrevista à RMC Sport, o ex-jogador da seleção francesa e campeão da Copa do Mundo de 1998, Dugarry, expressou sérias preocupações sobre o estado atual do elenco do técnico Luis Enrique. O Paris Saint-Germain se encontra em uma encruzilhada enquanto se prepara para enfrentar o Chelsea nas oitavas de final da Liga dos Campeões, no Parc des Princes.

Apesar de ser o atual campeão europeu, o clima na capital francesa está longe de ser festivo após uma preocupante derrota por 3 a 1 em casa para o Mônaco na Ligue 1. Dugarry não se conteve: “O PSG está ultrapassado, sem ideias, é muito triste. A autoconfiança ou o pensamento positivo de Luis Enrique têm seus limites. Em algum momento, a realidade te alcança: seu time não consegue acompanhar.”