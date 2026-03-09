Getty
O PSG perdeu seu fator de intimidação? Os campeões europeus ouviram que “tudo o que os tornava fortes se foi”, enquanto o ex-astro da França afirma que o técnico Luis Enrique atingiu seu “limite”
Uma equipe em declínio antes do confronto com o Chelsea
Em entrevista à RMC Sport, o ex-jogador da seleção francesa e campeão da Copa do Mundo de 1998, Dugarry, expressou sérias preocupações sobre o estado atual do elenco do técnico Luis Enrique. O Paris Saint-Germain se encontra em uma encruzilhada enquanto se prepara para enfrentar o Chelsea nas oitavas de final da Liga dos Campeões, no Parc des Princes.
Apesar de ser o atual campeão europeu, o clima na capital francesa está longe de ser festivo após uma preocupante derrota por 3 a 1 em casa para o Mônaco na Ligue 1. Dugarry não se conteve: “O PSG está ultrapassado, sem ideias, é muito triste. A autoconfiança ou o pensamento positivo de Luis Enrique têm seus limites. Em algum momento, a realidade te alcança: seu time não consegue acompanhar.”
A falta do fator medo e andar sobre as águas
O comentarista, conhecido por não ter papas na língua, argumentou que o forte contraste entre o início da temporada e a atual situação gerou um debate. “Tudo o que os tornou fortes durante cinco meses desapareceu. Não devemos ter medo de dizer a verdade. E ninguém tem certeza de nada. Durante cinco meses, vimos um Paris Saint-Germain excepcional. Isso significa que talvez nunca mais vejamos o Paris Saint-Germain nesse nível. Precisamos ouvir isso. E até mesmo os jogadores precisam ouvir isso. Todos nós já tivemos momentos em nossas carreiras em que estávamos em grande forma. Isso durou semanas, meses, anos, depende.”
Oportunidades perdidas e falta de ideias novas
Expondo o que ele considera uma falta de gestão proativa, o ex-atacante destacou a falha em rodar e renovar o elenco de forma eficaz. Ele acrescentou: “Existem alavancas que podem ser utilizadas: descansar na entressafra e não disputar o Mundial de Clubes. Contratar reforços que dinamizem o grupo e tragam algo novo, o que não foi feito.”
Ele acha que essas alavancas foram ignoradas porque a hierarquia acreditava que o elenco atual era suficiente. “Existem muitas alavancas possíveis que não foram ativadas porque eles se consideravam muito fortes, de forma legítima. Eles disseram a si mesmos: ‘Será o suficiente’, só que não é o caso. Hoje, o time está irreconhecível. Tornou-se um time que não assusta mais ninguém.”
A pressão gerencial aumenta antes do teste europeu
Enrique tentou minimizar a recente queda de rendimento, com a famosa frase após a derrota para o Mônaco: “A confiança não se compra no supermercado”. No entanto, o técnico espanhol está enfrentando uma pressão cada vez maior. Dugarry observou: “Luis Enrique está finalmente começando a ficar preocupado. O pensamento positivo não está mais funcionando. Espero que, para todos que amam o Paris Saint-Germain, as coisas melhorem, mas já estou preocupado há algum tempo. Isso não é um acaso, é uma continuação da tendência. Como é possível ver uma diferença tão grande entre o que vimos nos últimos cinco meses e o que estamos vendo agora? A diferença entre os dois está se tornando muito preocupante.”
