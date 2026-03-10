Goal.com
O PSG lança o novo e elegante quinto uniforme Nike x Jordan com um design impressionante inspirado nas fascinantes luzes de Paris

O Paris Saint-Germain entrou em modo totalmente sigiloso ao se associar mais uma vez à Jordan, da Nike, para seu novo quinto uniforme. Inspirado na energia única da capital francesa à noite, este é um tributo especial à Cidade Luz.

  • PSG lança camisa “Night Edition”

    Chegando bem a tempo para a reta final, os campeões europeus lançaram a camisa Nike x Jordan “Night Edition” — uma homenagem elegante à atmosfera inconfundível de Paris à noite, com o brilho icônico da capital capturado em uma estampa distinta através de um processo de design muito bacana.

  • Processo de design inovador

    A camisa “Night Edition” “inspira-se na interação das luzes que transformam a capital após o anoitecer”, em particular nos reflexos da icônica área do Trocadero da cidade — um marco significativo tanto para os parisienses quanto para os turistas.

    Isso é capturado em uma estampa cromada totalmente original sobre uma base preta, ultrapassando os limites dos gráficos das camisas de futebol. Com um design inovador, o motivo foi desenvolvido a partir de imagens capturadas por uma câmera de 360 graus no Trocadero, com o efeito distorcido reproduzindo as luzes hipnotizantes de Paris à noite. Como de costume, o logotipo “Jumpman” da Jordan substitui o Swoosh da Nike no peito.

  • Conexão Nike x Jordan

    O PSG já tinha quatro uniformes para a temporada 2025-26, incluindo a quarta colaboração com a Jordan, revelada em novembro, mas achou por bem lançar um quinto, por precaução. A colaboração com a linha de basquete da Nike tem sido particularmente prolífica para o Les Parisiens.

    Tão lucrativa quanto inovadora, a parceria começou em 2018, quando foi assinado um acordo para o lançamento de várias peças de vestuário e calçados com marcas compartilhadas. O logotipo “Jumpman” da Jordan tem sido estampado nos uniformes alternativo, terceiro e quarto do PSG, substituindo o Swoosh da Nike nos anos seguintes, aparecendo até mesmo na camisa titular em 2021-22, quando os astros Lionel Messi, Kylian Mbappé e Neymar atuavam no Parc des Princes.

    É claro que a colaboração vai muito além do campo, fazendo referência à popularidade do basquete na França com tênis de marca compartilhada para a quadra e aproveitando o boom do streetwear com jaquetas e calças esportivas.

  • Coleção completa agora concluída

    O lançamento da “Night Edition” não é diferente, com a quarta camisa sendo a peça central de uma nova linha que foi divulgada aos poucos ao longo do último mês, tendo sido apresentada recentemente na loja pop-up “La Maison” da Ici C'est Paris, em Londres, enquanto o PSG demonstrava seu poderio como uma nova potência da cultura futebolística.

    Indo além do campo, a coleção inclui uma linha completa de estilo de vida, equipamentos de treino e peças pré-jogo “construídas em torno do mesmo DNA monocromático”, incluindo o retorno do icônico tênis Air Jordan 6.

    A camisa “Night Edition”, as linhas de estilo de vida e de treino já estão disponíveis para compra nas lojas oficiais do PSG e no site Nike.com.

