O PSG lança o novo e elegante quinto uniforme Nike x Jordan com um design impressionante inspirado nas fascinantes luzes de Paris

O PSG já tinha quatro uniformes para a temporada 2025-26, incluindo a quarta colaboração com a Jordan, revelada em novembro, mas achou por bem lançar um quinto, por precaução. A colaboração com a linha de basquete da Nike tem sido particularmente prolífica para o Les Parisiens.

Tão lucrativa quanto inovadora, a parceria começou em 2018, quando foi assinado um acordo para o lançamento de várias peças de vestuário e calçados com marcas compartilhadas. O logotipo “Jumpman” da Jordan tem sido estampado nos uniformes alternativo, terceiro e quarto do PSG, substituindo o Swoosh da Nike nos anos seguintes, aparecendo até mesmo na camisa titular em 2021-22, quando os astros Lionel Messi, Kylian Mbappé e Neymar atuavam no Parc des Princes.

É claro que a colaboração vai muito além do campo, fazendo referência à popularidade do basquete na França com tênis de marca compartilhada para a quadra e aproveitando o boom do streetwear com jaquetas e calças esportivas.