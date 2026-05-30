O PSG iguala o lendário recorde de 50 anos do Ajax e do Real Madrid ao conquistar mais uma impressionante dobradinha com a vitória na final da Liga dos Campeões contra o Arsenal

O Paris Saint-Germain é apenas o terceiro time da história a conquistar tanto o título do campeonato nacional quanto a mais prestigiada competição de clubes da Europa em temporadas consecutivas. Esse feito notável coloca o clube ao lado do lendário Real Madrid da década de 1950 (1956-58) e do icônico Ajax do início da década de 1970 (1971-73).

A façanha foi confirmada após uma noite tensa em Budapeste, onde os parisienses mostraram garra para superar um Arsenal obstinado. Ao conquistar tanto a Ligue 1 quanto a Liga dos Campeões em campanhas consecutivas, a equipe de Luis Enrique estabeleceu um nível de supremacia nacional e continental que poucas épocas do futebol já testemunharam.