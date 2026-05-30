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O PSG iguala o lendário recorde de 50 anos do Ajax e do Real Madrid ao conquistar mais uma impressionante dobradinha com a vitória na final da Liga dos Campeões contra o Arsenal
Um duplo-duplo histórico na Europa
O Paris Saint-Germain é apenas o terceiro time da história a conquistar tanto o título do campeonato nacional quanto a mais prestigiada competição de clubes da Europa em temporadas consecutivas. Esse feito notável coloca o clube ao lado do lendário Real Madrid da década de 1950 (1956-58) e do icônico Ajax do início da década de 1970 (1971-73).
A façanha foi confirmada após uma noite tensa em Budapeste, onde os parisienses mostraram garra para superar um Arsenal obstinado. Ao conquistar tanto a Ligue 1 quanto a Liga dos Campeões em campanhas consecutivas, a equipe de Luis Enrique estabeleceu um nível de supremacia nacional e continental que poucas épocas do futebol já testemunharam.
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Drama na Arena Puskás
A final em si foi uma partida exaustiva, que exigiu uma disputa de pênaltis para decidir o vencedor entre os dois campeões. Depois que Ousmane Dembélé empatou o jogo após o gol inicial de Kai Havertz, o empate se manteve até o fim da prorrogação. A tensão atingiu o auge quando Gabriel Magalhães chutou o pênalti decisivo por cima do travessão, garantindo ao PSG a vitória por 4 a 3 na disputa.
Apesar do time francês controlar a bola, seus adversários se mostraram difíceis de serem vencidos. O Arsenal registrou apenas 24,7% de posse de bola ao longo da partida, o que, segundo a Opta, foi o menor índice em uma final da Liga dos Campeões desde o início dos registros, em 2004. A persistência do PSG acabou valendo a pena, permitindo que o time se juntasse ao Real Madrid como os únicos clubes a revalidar o título na era da Liga dos Campeões.
Luis Enrique entra para o panteão
A vitória também marcou um marco pessoal para Enrique, que agora se consolidou como um dos maiores estrategistas da história. “É ainda mais especial porque sabíamos, antes da partida, o quanto seria difícil”, disse Enrique. “Acho que foi merecido ao longo de toda a temporada, mesmo que a final tenha sido muito disputada.”
O espanhol é apenas o quarto técnico a conquistar três ou mais Copas da Europa, juntando-se a nomes como Carlo Ancelotti, Bob Paisley, Zinedine Zidane e Pep Guardiola. Sua capacidade de manter o foco em várias frentes tem sido a força motriz por trás da campanha recorde do PSG, promovendo uma cultura de vitórias que reflete as grandes dinastias do passado.
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Manter a mentalidade vencedora
Para os jogadores, o segundo título europeu consecutivo foi uma prova de sua força psicológica. “É incrível, dois títulos seguidos”, disse o capitão do PSG, Marquinhos. “Desde o primeiro dia desta temporada, o técnico disse que é difícil vencer, e vencer duas vezes é ainda mais difícil. Por isso, todos nós tivemos que voltar ao trabalho. Essa foi a mentalidade.”
Enquanto o PSG comemorava seu histórico bicampeonato, o resultado deixou o Arsenal em busca de respostas. Depois de encerrar uma espera de 22 anos pelo título da Premier League, os Gunners não conseguiram conquistar sua primeira Copa da Europa. Em vez disso, assistiram ao PSG se tornar o décimo time na história da Copa da Europa, que remonta a 1955, a conquistar títulos consecutivos.