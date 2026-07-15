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Ibrahim Mbaye Senegal 2026Getty Images
Khaled Mahmoud

Traduzido por

O PSG estabeleceu um valor de €50 milhões, enquanto o jogador, alvo do Manchester City, do Tottenham e do Aston Villa, busca uma transferência neste verão

PSG
I. Mbaye
Manchester City
Aston Villa
Tottenham
Borussia Dortmund
Campeonato Francês
Bundesliga
Premier League

O Paris Saint-Germain fixou um valor alto pelo jovem fenômeno Ibrahima Mbaye, depois que o ponta manifestou seu desejo de deixar o Parc des Princes. O jogador de 18 anos busca mais regularidade na equipe principal, após uma temporada frustrante na capital francesa.

  • Mbaye pensa em deixar o Parc des Princes

    Mbaye chegou a uma conclusão definitiva sobre seu futuro. Após uma temporada em que foi pouco utilizado pela comissão técnica, o ponta de 18 anos reconheceu que é improvável que sua situação melhore no futuro imediato. Com o PSG continuando a reforçar seu elenco ofensivo, o caminho para uma vaga no time titular continua bastante disputado para o jogador formado na base do clube.

    O jogador da seleção do Senegal está ansioso para garantir uma transferência que lhe garanta mais tempo de jogo. O jovem ponta disputou 30 partidas em todas as competições na última temporada, somando 1.242 minutos em campo, durante os quais marcou três gols e deu duas assistências — sendo que todas as suas contribuições para gols ocorreram na Ligue 1. O atual campeão do campeonato não estaria se opondo à sua saída, reconhecendo que uma separação pode ser a melhor opção para ambas as partes, desde que as condições financeiras sejam atendidas.


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  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-METZAFP

    O PSG estabeleceu uma avaliação colossal de 50 milhões de euros

    Apesar de estar disposto a facilitar uma venda, o PSG não está disposto a deixar seu jogador formado na base sair por um preço baixo. O clube estabeleceu um padrão elevado para qualquer possível interessado, com o L’Équipe informando que o clube está exigindo uma quantia entre €40 milhões e €50 milhões para se desfazer do jovem jogador. Essa avaliação reflete os dois anos restantes em seu contrato atual e seu status como um dos talentos mais promissores do futebol europeu.

    Essa posição foi comunicada a todas as partes interessadas que se informaram sobre a disponibilidade do jogador. De acordo com o especialista em transferências Fabrizio Romano, o Borussia Dortmund já entrou em contato, e o jornalista afirma que o time alemão fez contato nos últimos dias.


  • Gigantes da Premier League entram na disputa

    Embora o Dortmund seja conhecido por formar jovens talentos, o clube enfrenta forte concorrência da primeira divisão inglesa. Manchester City, Tottenham Hotspur e Aston Villa têm demonstrado grande interesse em contratar Mbaye. Esses clubes da Premier League estariam acompanhando a situação de perto, cientes de que a velocidade explosiva e a habilidade técnica do ponta se encaixariam perfeitamente no estilo de jogo inglês.

    No cenário internacional, Mbaye provou seu valor neste verão durante a campanha do Senegal na Copa do Mundo. O jovem ponta disputou quatro partidas pelos Leões da Teranga, destacando-se ao marcar um gol na derrota por 3 a 1 para a França. Sua trajetória com a seleção nacional chegou ao fim nas oitavas de final, quando o Senegal foi eliminado após uma derrota acirrada por 3 a 2 para a Bélgica, na prorrogação.

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    Dando continuidade à tendência de grandes promoções

    A venda de Mbaye por um valor próximo a €50 milhões representaria mais uma vitória financeira significativa para o PSG, após a saída de Gonçalo Ramos. O atacante português assinou recentemente com o AC Milan em uma transação no valor total de €74 milhões, proporcionando ao clube uma margem de manobra substancial no mercado, ao mesmo tempo em que cumpre as normas financeiras.