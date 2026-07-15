O PSG estabeleceu um valor de €50 milhões, enquanto o jogador, alvo do Manchester City, do Tottenham e do Aston Villa, busca uma transferência neste verão

Mbaye chegou a uma conclusão definitiva sobre seu futuro. Após uma temporada em que foi pouco utilizado pela comissão técnica, o ponta de 18 anos reconheceu que é improvável que sua situação melhore no futuro imediato. Com o PSG continuando a reforçar seu elenco ofensivo, o caminho para uma vaga no time titular continua bastante disputado para o jogador formado na base do clube.

O jogador da seleção do Senegal está ansioso para garantir uma transferência que lhe garanta mais tempo de jogo. O jovem ponta disputou 30 partidas em todas as competições na última temporada, somando 1.242 minutos em campo, durante os quais marcou três gols e deu duas assistências — sendo que todas as suas contribuições para gols ocorreram na Ligue 1. O atual campeão do campeonato não estaria se opondo à sua saída, reconhecendo que uma separação pode ser a melhor opção para ambas as partes, desde que as condições financeiras sejam atendidas.



