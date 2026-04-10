O PSG está prestes a renovar o contrato de Luis Enrique, com o técnico espanhol prestes a se tornar um dos treinadores mais bem pagos da Europa

As expectativas são altas após meses de negociações entre o clube e o técnico. Embora o contrato atual de Luis Enrique já tivesse sido prorrogado até 2027, a última reportagem da RMC indica que o PSG está determinado a garantir seus serviços por um período ainda mais longo. O novo acordo vincularia o ex-técnico do Barcelona ao campeão da Ligue 1 pelos próximos quatro anos, alinhando seu futuro à visão estratégica do clube.

A diretoria em Paris, liderada pelo presidente Nasser Al-Khelaifi, está ansiosa para finalizar todos os detalhes antes do fim da atual temporada. O clube está tão comprometido com o técnico que está até mesmo auxiliando-o em questões pessoais, como encontrar uma nova residência em Neuilly para garantir que sua família se sinta o mais confortável possível na França.



