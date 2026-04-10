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O PSG está prestes a renovar o contrato de Luis Enrique, com o técnico espanhol prestes a se tornar um dos treinadores mais bem pagos da Europa
Compromisso de longo prazo até 2030
As expectativas são altas após meses de negociações entre o clube e o técnico. Embora o contrato atual de Luis Enrique já tivesse sido prorrogado até 2027, a última reportagem da RMC indica que o PSG está determinado a garantir seus serviços por um período ainda mais longo. O novo acordo vincularia o ex-técnico do Barcelona ao campeão da Ligue 1 pelos próximos quatro anos, alinhando seu futuro à visão estratégica do clube.
A diretoria em Paris, liderada pelo presidente Nasser Al-Khelaifi, está ansiosa para finalizar todos os detalhes antes do fim da atual temporada. O clube está tão comprometido com o técnico que está até mesmo auxiliando-o em questões pessoais, como encontrar uma nova residência em Neuilly para garantir que sua família se sinta o mais confortável possível na França.
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Entre a elite empresarial da Europa
Os termos financeiros do acordo são igualmente significativos. A renovação proposta inclui um aumento salarial substancial que colocaria Luis Enrique entre os três treinadores mais bem pagos do futebol europeu.
Apesar dos valores astronômicos envolvidos, pessoas próximas ao técnico insistem que ele está mais focado no projeto e no bem-estar de sua família do que simplesmente em buscar o maior salário possível. Ele supostamente nem sequer pergunta sobre os ganhos específicos de outras figuras de destaque dentro do clube.
Essa recompensa financeira surge após um período de confiança total em sua liderança. Em fevereiro de 2025, o PSG decidiu recompensar vários pilares fundamentais da equipe, e Luis Enrique esteve no centro dessa onda.
Frustração, apesar do sucesso europeu
Enquanto as negociações contratuais avançam, Luis Enrique continua sendo um perfeccionista à beira do campo. Mesmo após uma vitória convincente por 2 a 0 sobre o Liverpool na primeira partida das quartas de final da Liga dos Campeões, o espanhol estava longe de estar satisfeito.
“É uma pena, claramente. Jogamos muito bem, merecíamos mais gols, e acho que é uma pena porque fizemos algumas coisas muito claras no segundo tempo. Mas é a Liga dos Campeões, e é preciso lembrar que ainda há a partida de volta, mas estamos felizes”, disse ele ao Canal+.
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Visão esportiva unificada
O momento escolhido para a renovação também visa criar uma frente unificada na liderança do departamento esportivo do clube. Ao prolongar o contrato de Luis Enrique até 2030, o PSG alinhará seu mandato com o do consultor de futebol Luis Campos. Os dois estabeleceram uma forte relação de trabalho, afastando-se da era “bling-bling” do passado em direção a uma estratégia de contratações mais disciplinada e voltada para os jovens.
A harmonia entre Luis Enrique, Campos e Al-Khelaifi é vista como o ingrediente vital para a busca contínua do PSG pela glória europeia. Com vários jogadores-chave, como Vitinha e Achraf Hakimi, também vinculados a contratos de longo prazo, o clube acredita ter finalmente encontrado a figura administrativa certa para liderar seu elenco em evolução na próxima década.