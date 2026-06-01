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O PSG está prestes a fechar contrato de € 25 milhões com meio-campista russo, e o agente revela que a transferência está "95% concluída"
Agente confirma que as negociações estão em fase avançada
A contratação de Aleksey Batrakov está prestes a ser concluída com sucesso, segundo o representante do jogador, Dmitry Cheltsov. Em entrevista ao programa russo Comment Show, o agente deu uma atualização surpreendentemente transparente sobre o andamento das negociações entre o Lokomotiv de Moscou e o gigante da Ligue 1.
Cheltsov deixou claro que a transferência está praticamente garantida, detalhando a extensa comunicação que ocorreu entre os dois clubes. “É hora de afirmar que, com 95% de certeza, Batrakov se juntará ao PSG. Os dirigentes do PSG e do Lokomotiv já mantiveram mais de 10 conversas por telefone. Esta semana, Campos viajará a Moscou para finalizar a transferência. No momento, seria preciso um intervenção divina para impedir essa transação: €25 milhões pela transferência, cerca de €5 a €6 milhões pelo salário”, revelou o agente.
Luis Campos lidera a investida final
O envolvimento de Luis Campos é um sinal claro da intenção do PSG de fechar o negócio rapidamente. A viagem planejada do diretor esportivo à capital russa sugere que os detalhes estruturais finais do pacote de 25 milhões de euros são os únicos obstáculos restantes antes do anúncio oficial da transferência.
Essa abordagem proativa no mercado segue o histórico triunfo do PSG na Liga dos Campeões, comprovando que o clube continua ávido por novos talentos para revitalizar o elenco. Ao garantir a contratação de Batrakov, o PSG dá continuidade a uma tendência de olhar para o mercado russo, após a integração bem-sucedida do goleiro Matvey Safonov.
Enquadrando-se no perfil do Enrique
Batrakov não é apenas um alvo comercial; ele se encaixa no perfil tático específico exigido pelo técnico Luis Enrique. Com apenas 20 anos, o meio-campista oferece a versatilidade e a habilidade técnica que se tornaram a marca registrada da atual estratégia de contratações do PSG na era Enrique-Campos.
Os números do jovem na Rússia têm sido sensacionais, provando que ele tem o que é preciso para competir no mais alto nível. Durante sua mais recente temporada com o Lokomotiv Moscou, o meio-campista ofensivo acumulou impressionantes 17 gols e 13 assistências em 36 partidas em todas as competições.
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Uma nova era no recrutamento
A contratação do jovem prodígio russo destaca uma mudança na forma como o clube parisiense opera, afastando-se dos nomes consagrados do tipo “Galácticos” em favor de jovens com grande potencial. A capacidade de Batrakov de atuar em várias funções no terço final do campo faz dele um trunfo valioso para a longa temporada da Ligue 1 e para as futuras campanhas europeias.
Caso os últimos 5% do acordo sejam concluídos conforme o esperado nesta semana, Batrakov se tornará a primeira grande contratação da janela de transferências de verão. Com um pacote salarial que, segundo relatos, chega a € 6 milhões, o clube está depositando grande confiança no jogador de 20 anos para que ele se torne o próximo coração criativo da equipe no Parc des Princes.