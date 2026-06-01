O PSG está prestes a fechar contrato de € 25 milhões com meio-campista russo, e o agente revela que a transferência está "95% concluída"

A contratação de Aleksey Batrakov está prestes a ser concluída com sucesso, segundo o representante do jogador, Dmitry Cheltsov. Em entrevista ao programa russo Comment Show, o agente deu uma atualização surpreendentemente transparente sobre o andamento das negociações entre o Lokomotiv de Moscou e o gigante da Ligue 1.

Cheltsov deixou claro que a transferência está praticamente garantida, detalhando a extensa comunicação que ocorreu entre os dois clubes. “É hora de afirmar que, com 95% de certeza, Batrakov se juntará ao PSG. Os dirigentes do PSG e do Lokomotiv já mantiveram mais de 10 conversas por telefone. Esta semana, Campos viajará a Moscou para finalizar a transferência. No momento, seria preciso um intervenção divina para impedir essa transação: €25 milhões pela transferência, cerca de €5 a €6 milhões pelo salário”, revelou o agente.