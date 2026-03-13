O PSG está prestes a concluir uma série de renovações de contratos importantes — incluindo a do técnico Luis Enrique, para pôr fim aos rumores sobre sua saída

Enquanto o clube se concentra nas renovações, o futuro do atual detentor da Bola de Ouro, Dembélé, parece cada vez mais incerto. Apesar de ter sido uma figura fundamental na conquista da Liga dos Campeões na última temporada, reportagens do Diario Sport sugerem que seu agente, Moussa Sissoko, se reuniu recentemente com o diretor esportivo do Manchester City, Hugo Viana. Com seu contrato previsto para expirar em 2028 e as negociações para renovação sem avançar de forma positiva, o astro de 28 anos está sendo vagamente associado a uma transferência de grande repercussão para o gigante da Premier League.