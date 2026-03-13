AFP
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O PSG está prestes a concluir uma série de renovações de contratos importantes — incluindo a do técnico Luis Enrique, para pôr fim aos rumores sobre sua saída
Le Parisien: Negociações chegam à reta final
De acordo com o Le Parisien, o clube está agindo rapidamente para garantir o futuro de suas figuras mais influentes. As renovações de contrato de Fabián Ruiz, Bradley Barcola e Luis Enrique estão no topo da agenda. Enquanto o contrato de Ruiz já estaria finalizado e o de Barcola estaria quase concluído, chegou-se a uma “espécie de acordo de princípio” com Luis Enrique. No entanto, a situação continua diferente para Ousmane Dembélé, já que as negociações formais sobre seu futuro ainda não foram iniciadas.
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Enrique: O arquiteto da glória europeia
Desde sua chegada, Luis Enrique transformou o PSG em uma potência dominante no cenário continental, conquistando dois títulos consecutivos da Ligue 1 e o primeiro troféu da Liga dos Campeões do clube na última temporada. Para afastar o interesse de vários clubes da Premier League — incluindo o Manchester United, cujos dirigentes supostamente admiram o espanhol —, os dirigentes do PSG estão ansiosos para prolongar a sua permanência. Embora o seu contrato atual vá até 2027, o clube quer mantê-lo até 2030, um desejo reforçado pela recente goleada de 5 a 2 sobre o Chelsea no Parc des Princes.
O futuro de Dembélé é incerto em meio a rumores de interesse do City
Enquanto o clube se concentra nas renovações, o futuro do atual detentor da Bola de Ouro, Dembélé, parece cada vez mais incerto. Apesar de ter sido uma figura fundamental na conquista da Liga dos Campeões na última temporada, reportagens do Diario Sport sugerem que seu agente, Moussa Sissoko, se reuniu recentemente com o diretor esportivo do Manchester City, Hugo Viana. Com seu contrato previsto para expirar em 2028 e as negociações para renovação sem avançar de forma positiva, o astro de 28 anos está sendo vagamente associado a uma transferência de grande repercussão para o gigante da Premier League.
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Construindo uma dinastia na era pós-estrelas
Essas negociações contratuais refletem a mudança estratégica do PSG em direção à estabilidade e à continuidade tática. Após a saída de vários nomes de destaque nos últimos anos, o clube está determinado a recompensar a liderança de Enrique e garantir o compromisso de longo prazo de jovens talentos como Barcola. Ao fechar esses acordos, os campeões europeus pretendem dissipar qualquer incerteza remanescente e proporcionar ao seu treinador a segurança necessária para manter o clube no topo do futebol mundial.
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