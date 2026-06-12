Getty Images Sport
Traduzido por
O PSG entra na disputa para contratar dois jogadores do West Ham, enquanto o Manchester United e o Real Madrid enfrentam concorrência pela contratação de Mateus Fernandes
Gigantes franceses de olho na dupla
De acordo com uma reportagem do FootMercato, os bicampeões europeus estão buscando reforços ativamente para dar mais profundidade e qualidade ao seu elenco repleto de estrelas. O diretor esportivo Campos identificou a dupla do London Stadium, Fernandes e Summerville, como alvos ideais para reforçar o meio-campo e as laterais, respectivamente. Já foram iniciadas conversas preliminares com o clube inglês após o recente rebaixamento do West Ham para a Championship.
- AFP
O Hammers exige honorários elevados
As negociações têm avançado rapidamente nos bastidores, com o clube inglês expondo suas expectativas financeiras exatas à diretoria do PSG, enquanto se prepara para uma reformulação do elenco no verão.
Para afastar a intensa concorrência do Manchester United e do Real Madrid, Campos iniciou contato com a diretoria do clube londrino, que já comunicou o valor exigido: 80 milhões de euros por Fernandes. Além disso, também ocorreram discussões preliminares sobre Summerville, com o preço exigido pelo West Ham na casa dos 50 milhões de euros.
O rebaixamento obriga à venda de ativos
O West Ham enfrenta uma situação financeira delicada que, em última análise, pode acabar favorecendo os clubes de elite da Europa. O clube londrino terá que, necessariamente, vender seus principais ativos para reabastecer seus cofres e reduzir sua folha salarial. Essa realidade torna altamente provável a saída de sua dupla de estrelas. Para o PSG, a contratação de Fernandes está em linha com a comprovada política de transferências de Campos de cercar-se de compatriotas portugueses, após a integração bem-sucedida de Vitinha e João Neves.
- AFP
A batalha pelas transferências está definida
O PSG precisa agora decidir se apresentará uma oferta conjunta formal para igualar essa avaliação astronômica. A busca pelo jogador não será fácil, já que o United e o Real Madrid continuam firmemente na disputa pela contratação de Fernandes. Enquanto isso, o foco imediato de Summerville continua sendo a seleção, já que o ponta está atualmente disputando a Copa do Mundo com a Holanda. Uma movimentada janela de transferências de verão aguarda todas as partes assim que o torneio chegar ao fim.