As negociações têm avançado rapidamente nos bastidores, com o clube inglês expondo suas expectativas financeiras exatas à diretoria do PSG, enquanto se prepara para uma reformulação do elenco no verão.

Para afastar a intensa concorrência do Manchester United e do Real Madrid, Campos iniciou contato com a diretoria do clube londrino, que já comunicou o valor exigido: 80 milhões de euros por Fernandes. Além disso, também ocorreram discussões preliminares sobre Summerville, com o preço exigido pelo West Ham na casa dos 50 milhões de euros.