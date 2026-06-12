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Wolverhampton Wanderers v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

O PSG entra na disputa para contratar dois jogadores do West Ham, enquanto o Manchester United e o Real Madrid enfrentam concorrência pela contratação de Mateus Fernandes

Mercado da bola
PSG
M. Fernandes
C. Summerville
Lorient
West Ham
Premier League

O Paris Saint-Germain entrou em contato com o West Ham United para discutir uma possível troca envolvendo o meio-campista Mateus Fernandes e o ponta Crysencio Summerville. O gigante francês está determinado a reforçar o elenco para manter o domínio no campeonato nacional e disputar várias competições. Luis Campos está agora liderando as negociações para garantir a contratação desses dois jogadores altamente cotados.

  • Gigantes franceses de olho na dupla

    De acordo com uma reportagem do FootMercato, os bicampeões europeus estão buscando reforços ativamente para dar mais profundidade e qualidade ao seu elenco repleto de estrelas. O diretor esportivo Campos identificou a dupla do London Stadium, Fernandes e Summerville, como alvos ideais para reforçar o meio-campo e as laterais, respectivamente. Já foram iniciadas conversas preliminares com o clube inglês após o recente rebaixamento do West Ham para a Championship.

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  • FBL-ENG-PR-WEST HAM-SUNDERLANDAFP

    O Hammers exige honorários elevados

    As negociações têm avançado rapidamente nos bastidores, com o clube inglês expondo suas expectativas financeiras exatas à diretoria do PSG, enquanto se prepara para uma reformulação do elenco no verão.

    Para afastar a intensa concorrência do Manchester United e do Real Madrid, Campos iniciou contato com a diretoria do clube londrino, que já comunicou o valor exigido: 80 milhões de euros por Fernandes. Além disso, também ocorreram discussões preliminares sobre Summerville, com o preço exigido pelo West Ham na casa dos 50 milhões de euros.

  • O rebaixamento obriga à venda de ativos

    O West Ham enfrenta uma situação financeira delicada que, em última análise, pode acabar favorecendo os clubes de elite da Europa. O clube londrino terá que, necessariamente, vender seus principais ativos para reabastecer seus cofres e reduzir sua folha salarial. Essa realidade torna altamente provável a saída de sua dupla de estrelas. Para o PSG, a contratação de Fernandes está em linha com a comprovada política de transferências de Campos de cercar-se de compatriotas portugueses, após a integração bem-sucedida de Vitinha e João Neves.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LE HAVRE-PSGAFP

    A batalha pelas transferências está definida

    O PSG precisa agora decidir se apresentará uma oferta conjunta formal para igualar essa avaliação astronômica. A busca pelo jogador não será fácil, já que o United e o Real Madrid continuam firmemente na disputa pela contratação de Fernandes. Enquanto isso, o foco imediato de Summerville continua sendo a seleção, já que o ponta está atualmente disputando a Copa do Mundo com a Holanda. Uma movimentada janela de transferências de verão aguarda todas as partes assim que o torneio chegar ao fim.