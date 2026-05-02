O PSG empata de forma decepcionante antes do grande confronto da Liga dos Campeões contra o Bayern, com Ousmane Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia poupados

Luis Enrique não escondeu suas prioridades no sábado, realizando nada menos que nove alterações na equipe que enfrentou o Bayern de Munique no início da semana. Com uma vantagem mínima de 5 a 4 a defender na partida de volta na Allianz Arena, o técnico espanhol optou por deixar Ousmane Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia no banco durante toda a partida.

A dupla, que marcou dois gols cada na partida de ida contra o gigante da Bundesliga, foi acompanhada nas arquibancadas por Vitinha, que ficou totalmente de fora da lista de convocados. Em vez disso, a torcida do Parc des Princes conheceu uma série de novos rostos, incluindo o goleiro Renato Marin, de 19 anos, e o jovem estreante Pierre Mounguengue.