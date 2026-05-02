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O PSG empata de forma decepcionante antes do grande confronto da Liga dos Campeões contra o Bayern, com Ousmane Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia poupados
Luis Enrique dá prioridade a Munique em detrimento dos compromissos do campeonato
Luis Enrique não escondeu suas prioridades no sábado, realizando nada menos que nove alterações na equipe que enfrentou o Bayern de Munique no início da semana. Com uma vantagem mínima de 5 a 4 a defender na partida de volta na Allianz Arena, o técnico espanhol optou por deixar Ousmane Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia no banco durante toda a partida.
A dupla, que marcou dois gols cada na partida de ida contra o gigante da Bundesliga, foi acompanhada nas arquibancadas por Vitinha, que ficou totalmente de fora da lista de convocados. Em vez disso, a torcida do Parc des Princes conheceu uma série de novos rostos, incluindo o goleiro Renato Marin, de 19 anos, e o jovem estreante Pierre Mounguengue.
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O time do Paris Saint-Germain, com várias alterações na escalação, tem dificuldade para encontrar o ritmo
A partida começou bem para os anfitriões, quando Ibrahim Mbaye balançou as redes com um gol de sorte logo no início. No entanto, o caráter improvisado da escalação do PSG logo ficou evidente, à medida que o Lorient — time que tem sido um pesadelo para o Paris nas últimas temporadas — ganhou força na partida com o gol de empate certeiro de Pablo Pagis.
Warren Zaire-Emery, que entrou no segundo tempo para trazer a experiência tão necessária, parecia ter salvado o PSG do vexame ao restaurar a vantagem quase imediatamente após entrar em campo. No entanto, as vulnerabilidades defensivas de uma zaga reestruturada foram expostas novamente quando o jovem Mounguengue cometeu um erro grave, permitindo que Aiyegun Tosin empatasse o placar pela segunda vez.
Drama no VAR no final salva o Lorient
Os minutos finais foram marcados por um momento polêmico que, por um instante, parecia que iria dar ao PSG uma vitória imerecida. O árbitro inicialmente marcou pênalti nos acréscimos por uma aparente mão na área do Lorient, provocando protestos dos visitantes, que insistiram que não houve contato.
Após uma longa intervenção do VAR, a decisão acabou sendo revertida, deixando a torcida da casa frustrada. Foi um final adequado para uma atuação desorganizada do líder da Ligue 1, que agora não conseguiu vencer o time da Bretanha em dois confrontos pelo campeonato nesta temporada.
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As esperanças do Lens pelo título continuam vivas
Embora o empate não dê muitos indícios de que o PSG vá perder o controle do campeonato nacional, ele mantém o Lens, que ainda tem quatro partidas pela frente, na disputa. A diferença continua sendo de sete pontos; qualquer novo tropeço dos jogadores de Luis Enrique pode levar a um final de temporada tenso para uma equipe que busca seu quinto título francês consecutivo.