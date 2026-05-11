Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
GFX Rio Ferdinand Mikel ArtetaGetty/GOAL
Mohamed Saeed

Traduzido por

O PSG é “melhor” que o Arsenal, mas Rio Ferdinand explica por que a equipe de Mikel Arteta vai conquistar o título da Liga dos Campeões

Arsenal
PSG
Premier League
Liga dos Campeões
R. Ferdinand

Rio Ferdinand fez uma previsão ousada para a final da Liga dos Campeões, apostando que o Arsenal vai derrotar o Paris Saint-Germain na Puskas Arena. Apesar de admitir que o gigante francês é uma equipe tecnicamente superior, a lenda do Manchester United acredita que Mikel Arteta tem uma arma secreta que será decisiva.

  • West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ferdinand aposta nos Gunners para a glória europeia

    O Arsenal está à beira de fazer história enquanto se prepara para um confronto monumental na final da Liga dos Campeões contra o PSG. Depois que a atuação heroica de Bukayo Saka contra o Atlético de Madrid garantiu a vaga do time na grande final, o clube do norte de Londres busca agora a conquista histórica da dobradinha entre a Premier League e a Liga dos Campeões.

    Em entrevista ao seu canal no YouTube, “Ferdinand Presents”, o ex-zagueiro da Inglaterra foi enfático sobre as chances dos Gunners. “Eu disse que o Arsenal ganharia o campeonato este ano e acho que o Arsenal vai ganhar o campeonato”, disse Ferdinand. “E agora acho que o Arsenal vai ganhar a Liga dos Campeões, pessoal.”


    • Publicidade

  • O PSG é a melhor equipe em termos de futebol, afirma ex-zagueiro

    Apesar de sua previsão, Ferdinand reconheceu que a equipe de Luis Enrique possui mais talento natural e fluidez tática. Os campeões da Ligue 1 têm sido os artilheiros mais explosivos da competição, marcando 44 gols em sua trajetória até a final em Budapeste, em comparação com os 29 do Arsenal.

    Ferdinand elogiou o projeto parisiense, afirmando: “O PSG é o melhor time, 100%. Neste momento, eles têm o elenco, são o melhor time de futebol, têm o melhor estilo de jogo, são o melhor time do planeta para se assistir e seu técnico é o melhor neste momento.”


  • West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    O fator jogadas ensaiadas

    O fator decisivo, segundo Ferdinand, está no domínio físico do Arsenal e no domínio das jogadas de bola parada. Ele acredita que a fragilidade defensiva do PSG em escanteios e cobranças de falta será sua ruína diante dos especialistas altamente treinados de Arteta.

    “Mas eles parecem desconfortáveis nas jogadas ensaiadas”, explicou Ferdinand. “Até mesmo o Bayern de Munique, que não é muito bom em jogadas ensaiadas, fez com que eles parecessem desconfortáveis, e eu vi isso muitas vezes nesta temporada. Eles são o melhor time da Premier League em jogadas ensaiadas e, se conseguirem jogadas ensaiadas, faltas e escanteios, vão causar um verdadeiro estrago contra aquele time pequeno do PSG.

    "Fisicamente, nas jogadas ensaiadas, o PSG não consegue competir com o Arsenal e, se o Arsenal conseguir qualquer tipo de posse de bola e qualquer tipo de falta perto da área, ou mesmo na linha do meio-campo, vai causar estragos."


  • Aston Villa v Southampton FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Uma perspectiva diferente de Gary Neville

    Enquanto Ferdinand se mostra confiante, seu ex-companheiro de equipe Neville continua cético. Neville admitiu que uma dobradinha colocaria o time de Arteta em uma “esfera totalmente diferente”, mas acredita que os gigantes parisienses estão simplesmente muito à frente em seu desenvolvimento para serem detidos agora.

    Neville disse em seu podcast na Sky Sports: “O PSG é melhor do que eles, não dá para negar isso. O PSG é um time melhor do que o Arsenal neste momento e demonstrou isso nas duas últimas temporadas. Parece que chegou a hora do PSG conquistar o título duas vezes seguidas e de Luis Enrique se colocar no mesmo patamar dos treinadores lendários que já fizeram isso.”

Campeonato Francês
Lens crest
Lens
RCL
PSG crest
PSG
PSG
Premier League
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Burnley crest
Burnley
BUR