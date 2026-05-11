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O PSG é “melhor” que o Arsenal, mas Rio Ferdinand explica por que a equipe de Mikel Arteta vai conquistar o título da Liga dos Campeões
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Ferdinand aposta nos Gunners para a glória europeia
O Arsenal está à beira de fazer história enquanto se prepara para um confronto monumental na final da Liga dos Campeões contra o PSG. Depois que a atuação heroica de Bukayo Saka contra o Atlético de Madrid garantiu a vaga do time na grande final, o clube do norte de Londres busca agora a conquista histórica da dobradinha entre a Premier League e a Liga dos Campeões.
Em entrevista ao seu canal no YouTube, “Ferdinand Presents”, o ex-zagueiro da Inglaterra foi enfático sobre as chances dos Gunners. “Eu disse que o Arsenal ganharia o campeonato este ano e acho que o Arsenal vai ganhar o campeonato”, disse Ferdinand. “E agora acho que o Arsenal vai ganhar a Liga dos Campeões, pessoal.”
O PSG é a melhor equipe em termos de futebol, afirma ex-zagueiro
Apesar de sua previsão, Ferdinand reconheceu que a equipe de Luis Enrique possui mais talento natural e fluidez tática. Os campeões da Ligue 1 têm sido os artilheiros mais explosivos da competição, marcando 44 gols em sua trajetória até a final em Budapeste, em comparação com os 29 do Arsenal.
Ferdinand elogiou o projeto parisiense, afirmando: “O PSG é o melhor time, 100%. Neste momento, eles têm o elenco, são o melhor time de futebol, têm o melhor estilo de jogo, são o melhor time do planeta para se assistir e seu técnico é o melhor neste momento.”
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O fator jogadas ensaiadas
O fator decisivo, segundo Ferdinand, está no domínio físico do Arsenal e no domínio das jogadas de bola parada. Ele acredita que a fragilidade defensiva do PSG em escanteios e cobranças de falta será sua ruína diante dos especialistas altamente treinados de Arteta.
“Mas eles parecem desconfortáveis nas jogadas ensaiadas”, explicou Ferdinand. “Até mesmo o Bayern de Munique, que não é muito bom em jogadas ensaiadas, fez com que eles parecessem desconfortáveis, e eu vi isso muitas vezes nesta temporada. Eles são o melhor time da Premier League em jogadas ensaiadas e, se conseguirem jogadas ensaiadas, faltas e escanteios, vão causar um verdadeiro estrago contra aquele time pequeno do PSG.
"Fisicamente, nas jogadas ensaiadas, o PSG não consegue competir com o Arsenal e, se o Arsenal conseguir qualquer tipo de posse de bola e qualquer tipo de falta perto da área, ou mesmo na linha do meio-campo, vai causar estragos."
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Uma perspectiva diferente de Gary Neville
Enquanto Ferdinand se mostra confiante, seu ex-companheiro de equipe Neville continua cético. Neville admitiu que uma dobradinha colocaria o time de Arteta em uma “esfera totalmente diferente”, mas acredita que os gigantes parisienses estão simplesmente muito à frente em seu desenvolvimento para serem detidos agora.
Neville disse em seu podcast na Sky Sports: “O PSG é melhor do que eles, não dá para negar isso. O PSG é um time melhor do que o Arsenal neste momento e demonstrou isso nas duas últimas temporadas. Parece que chegou a hora do PSG conquistar o título duas vezes seguidas e de Luis Enrique se colocar no mesmo patamar dos treinadores lendários que já fizeram isso.”