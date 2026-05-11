O PSG é “melhor” que o Arsenal, mas Rio Ferdinand explica por que a equipe de Mikel Arteta vai conquistar o título da Liga dos Campeões

O Arsenal está à beira de fazer história enquanto se prepara para um confronto monumental na final da Liga dos Campeões contra o PSG. Depois que a atuação heroica de Bukayo Saka contra o Atlético de Madrid garantiu a vaga do time na grande final, o clube do norte de Londres busca agora a conquista histórica da dobradinha entre a Premier League e a Liga dos Campeões.

Em entrevista ao seu canal no YouTube, “Ferdinand Presents”, o ex-zagueiro da Inglaterra foi enfático sobre as chances dos Gunners. “Eu disse que o Arsenal ganharia o campeonato este ano e acho que o Arsenal vai ganhar o campeonato”, disse Ferdinand. “E agora acho que o Arsenal vai ganhar a Liga dos Campeões, pessoal.”



