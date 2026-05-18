Os campeões franceses decidiram esclarecer o estado físico de seu craque após uma noite preocupante. Tendo sido substituído por precaução após sentir um desconforto na panturrilha direita durante a partida contra o Paris FC no domingo, Dembélé permanecerá em tratamento nos próximos dias. O comunicado oficial do clube confirmou que o jogador de 29 anos está recebendo cuidados específicos para tratar o problema.

Embora a imagem do vencedor da Bola de Ouro aparentemente sofrendo uma lesão muscular tenha causado pânico imediato entre a torcida visitante, o diagnóstico posterior sugere que a lesão não é tão grave quanto se temia inicialmente. A equipe médica do clube continuará acompanhando o ponta enquanto se prepara para a viagem a Budapeste no final deste mês.