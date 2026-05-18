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Mohamed Saeed

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O PSG divulga atualização sobre a lesão de Ousmane Dembélé, e a substituição precoce gera receios de que o vencedor da Bola de Ouro possa perder a final da Liga dos Campeões contra o Arsenal

O. Dembele
PSG
Campeonato Francês
Arsenal
Liga dos Campeões

O Paris Saint-Germain divulgou um importante boletim médico sobre Ousmane Dembélé, depois que o atacante foi substituído mais cedo durante a última partida da temporada da Ligue 1. O ex-jogador do Barcelona gerou grande preocupação quanto a uma possível lesão apenas 12 dias antes da final da Liga dos Campeões contra o Arsenal, após sair mancando do clássico contra o Paris FC.

  • O PSG confirma que Dembélé sofre de uma lesão na panturrilha

    Os campeões franceses decidiram esclarecer o estado físico de seu craque após uma noite preocupante. Tendo sido substituído por precaução após sentir um desconforto na panturrilha direita durante a partida contra o Paris FC no domingo, Dembélé permanecerá em tratamento nos próximos dias. O comunicado oficial do clube confirmou que o jogador de 29 anos está recebendo cuidados específicos para tratar o problema.

    Embora a imagem do vencedor da Bola de Ouro aparentemente sofrendo uma lesão muscular tenha causado pânico imediato entre a torcida visitante, o diagnóstico posterior sugere que a lesão não é tão grave quanto se temia inicialmente. A equipe médica do clube continuará acompanhando o ponta enquanto se prepara para a viagem a Budapeste no final deste mês.

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  • Paris Saint-Germain Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Luis Enrique mantém a calma apesar do susto

    Após a derrota por 2 a 1 no clássico parisiense, o técnico se apressou em minimizar a gravidade da situação. O espanhol insistiu que a decisão de substituir o ponta por Gonçalo Ramos não foi motivada por um problema de longo prazo.

    Enrique disse à imprensa: “Acho que é apenas cansaço. O que estamos dizendo hoje é apenas especulação, mas não acho que seja nada grave, e ainda faltam duas semanas.”

    O tom otimista do técnico é corroborado por relatos indicando que o atacante não sofreu uma lesão grave. De acordo com exames complementares, o jogador apresenta desconforto muscular na panturrilha, mas não uma lesão, o que aumenta significativamente suas chances de se recuperar a tempo de enfrentar o time de Mikel Arteta na final europeia.

  • Corrida contra o tempo para a final da Liga dos Campeões

    Dembélé vem apresentando um desempenho brilhante pelo time parisiense nesta temporada, somando 19 gols e 11 assistências em 39 partidas em todas as competições.

    Sua disponibilidade é considerada crucial para as esperanças do PSG de conquistar o segundo título europeu consecutivo. Com a final marcada para 30 de maio, a equipe médica agora enfrenta uma corrida de 12 dias para garantir que o francês esteja 100% recuperado.

    O clube continua confiante de que o período de descanso será suficiente. Fontes internas sugerem que não há grande preocupação quanto à sua participação em Budapeste, apesar da abordagem cautelosa adotada nos treinos desta semana.

  • Spain v France: Semi-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Preocupações internacionais em relação aos Bleus

    As notícias sobre a lesão também serão analisadas com atenção pela comissão técnica da seleção francesa. Dembélé é uma peça fundamental da equipe de Didier Deschamps e já foi convocado para a Copa do Mundo de 2026. Qualquer contratempo nesta fase não só afetaria a busca do PSG pelos títulos, como também poderia prejudicar sua preparação para o torneio na América do Norte.

    Embora o atacante provavelmente perca algumas das próximas atividades com a mídia e sessões leves de treino, a expectativa é que ele lidere o ataque quando o hino da Liga dos Campeões for tocado na Hungria.

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