O PSG deve se juntar ao Arsenal, ao Barcelona e ao Chelsea na disputa pela contratação de Julián Álvarez, depois que o atacante deu a entender que deixaria o Atlético de Madrid

O ressurgimento de Álvarez ocorre após um período de seca no início de 2026, tendo marcado apenas três gols desde o início do ano antes de sua dupla na competição europeia. Ao falar sobre seu retorno à boa forma, ele acrescentou: “Isso me ajuda pessoalmente, mas eu sempre estive bem. É apenas uma questão de fases; houve um momento em que não conseguia marcar, mas sempre dou 100% de mim. Meus companheiros sabem disso e valorizam. É o que consigo fazer. Jogar melhor ou pior faz parte do futebol. Simplesmente não estava dando certo para mim, mas, como atacante, e considerando o que represento e o que sinto por este time, quero contribuir com gols e assistências.”