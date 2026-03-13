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O PSG deve se juntar ao Arsenal, ao Barcelona e ao Chelsea na disputa pela contratação de Julián Álvarez, depois que o atacante deu a entender que deixaria o Atlético de Madrid
A visão tática de Luis Enrique e o interesse dos clubes parisienses
A disputa por Alvarez sofreu uma reviravolta dramática com o PSG surgindo como um forte candidato, segundo o jornalista francês Romain Collet Gaudin. Após sua atuação brilhante na Liga dos Campeões contra o Tottenham, relatos sugerem que Luis Enrique é um grande admirador da versatilidade e da dedicação do atacante. O PSG vê o campeão da Copa do Mundo como uma aquisição transformadora para seu ataque, podendo rivalizar com o Barcelona — que o vê como o sucessor de Robert Lewandowski — e com os gigantes da Premier League, Arsenal e Chelsea, na disputa por sua contratação.
- Getty Images Sport
A exibição magistral na Liga dos Campeões coloca os interessados em alerta
Os rumores sobre uma possível transferência se intensificaram depois que Álvarez desmontou o Spurs em uma vitória histórica por 5 a 2 na primeira partida. Aproveitando os erros da equipe de Igor Tudor, Álvarez marcou dois gols naquela noite. Apesar de todo o alvoroço, Álvarez tentou manter os pés no chão após o jogo, dizendo: “Não tenho nada a dizer. São coisas que se comentam, há muita conversa nas redes sociais também, todo mundo posta sua opinião, tudo vira um alvoroço. Eu nunca disse nada, estou bem aqui, muito feliz, disputando todas as competições. Eu nunca disse nada, é só conversa. Isso é exagerado. Estou feliz no Atlético, satisfeito, lutando.”
Incerteza quanto ao próximo passo
Embora tenha se mostrado feliz no Atlético, a recusa do jogador de 26 anos em descartar uma transferência mantém o PSG e outros interessados em alerta máximo. Quando questionado sobre a possibilidade de se transferir para outro time na temporada 2026-27, ele admitiu: “O que eu sei? Talvez sim, talvez não, nunca se sabe. Estou muito feliz aqui. É uma pergunta que sempre surge, mas estou feliz. Estou focado no dia a dia, trabalhando para melhorar e dar o meu melhor. Nunca falei mal do clube. Sou muito grato. As pessoas me demonstraram carinho, e estou muito feliz.”
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Redescobrindo a excelência clínica no momento certo
O ressurgimento de Álvarez ocorre após um período de seca no início de 2026, tendo marcado apenas três gols desde o início do ano antes de sua dupla na competição europeia. Ao falar sobre seu retorno à boa forma, ele acrescentou: “Isso me ajuda pessoalmente, mas eu sempre estive bem. É apenas uma questão de fases; houve um momento em que não conseguia marcar, mas sempre dou 100% de mim. Meus companheiros sabem disso e valorizam. É o que consigo fazer. Jogar melhor ou pior faz parte do futebol. Simplesmente não estava dando certo para mim, mas, como atacante, e considerando o que represento e o que sinto por este time, quero contribuir com gols e assistências.”
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