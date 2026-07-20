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Moataz Bellah El Hadedy

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O PSG desiste de tentar contratar o jogador que está na mira do Real Madrid e do Barcelona

Mercado da bola
A. Bouaddi
PSG
Campeonato Francês
Barcelona
Real Madrid
La Liga

O Paris Saint-Germain suspendeu a tentativa de contratação de Ayyoub Bouaddi, a sensação de 18 anos do Lille, esfriando o interesse pelo tão cobiçado meio-campista. Os campeões franceses optaram por buscar reforços dentro do elenco atual, abrindo caminho para que os gigantes da La Liga, Real Madrid e Barcelona, assumam a liderança na disputa pela jovem promessa marroquina mais promissora da Europa.

  • O Paris Cool demonstra interesse em proteger seus talentos internos

    O PSG decidiu se retirar de forma drástica da disputa pela contratação da joia do LOSC Lille, Bouaddi, durante a janela de transferências de verão. Apesar de terem realizado uma série de consultas preliminares sobre a disponibilidade do jovem no mercado no início da temporada, os dirigentes do clube finalizaram uma mudança estratégica, afastando-se do dinâmico meio-campista.

    De acordo com o L’Equipe, o gigante parisiense determinou que não priorizará a contratação de um novo meio-campista central para o elenco de Luis Enrique. A razão por trás da suspensão das negociações com Bouaddi é o desejo coletivo de estabelecer caminhos claros para o atual núcleo de jovens jogadores do clube. Após as recentes renovações de contrato de Senny Mayulu, Fabián Ruiz e Lucas Beraldo, somadas ao papel cada vez mais importante de Desire Doue, o clube se sente totalmente seguro no meio-campo.


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    Os gigantes espanhóis continuam na disputa

    Embora o PSG possa ter se afastado, a disputa pela contratação de Bouaddi está longe de terminar. O jogador de 18 anos continua sendo um dos talentos mais cobiçados de sua geração, e suas atuações na Copa do Mundo chamaram a atenção da elite europeia. Tanto o Real Madrid quanto o Barcelona continuam sendo fortemente associados ao meio-campista.

    Até o momento, nenhuma oferta concreta foi formalizada pelos gigantes espanhóis, mas a saída do PSG da disputa simplifica o cenário. Com a eliminação da concorrência local, o caminho está agora mais livre para o Real Madrid ou o Barcelona agirem, caso decidam acelerar as negociações. O jovem francês é visto como um ativo estratégico de longo prazo, e muitos olheiros o consideram pronto para dar o salto para um ambiente europeu de alto nível mais cedo ou mais tarde.

  • Recorde de marcos históricos ressalta o teto histórico

    Tendo progredido rapidamente na base do Lille, Bouaddi se tornou o jogador mais jovem da história da Ligue 1 a atingir 50 partidas no campeonato, superando o recorde anterior de idade que pertencia ao ex-craque do Lille, Eden Hazard.

    Sua maturidade ficou ainda mais evidente durante a campanha de Marrocos até as quartas de final da Copa do Mundo de 2026. Bouaddi disputou cinco partidas durante o torneio e fez história ao se tornar o segundo jogador mais jovem de todos os tempos a ser titular em uma partida das quartas de final da Copa do Mundo, ficando atrás apenas de Pelé.

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  • LOSC Lille v Borussia Dortmund - UEFA Champions League 2024/25 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    O Lille mantém uma posição forte nas negociações

    Apesar do frenesi em torno das transferências, o presidente do Lille, Olivier Letang, mantém uma enorme influência institucional nos bastidores. Tendo garantido de forma inteligente o futuro do jogador a longo prazo por meio de uma renovação de contrato válida até junho de 2029, a diretoria do clube não enfrenta nenhuma pressão financeira para autorizar uma venda imediata a preço reduzido.