O PSG desiste de tentar contratar o jogador que está na mira do Real Madrid e do Barcelona

Embora o PSG possa ter se afastado, a disputa pela contratação de Bouaddi está longe de terminar. O jogador de 18 anos continua sendo um dos talentos mais cobiçados de sua geração, e suas atuações na Copa do Mundo chamaram a atenção da elite europeia. Tanto o Real Madrid quanto o Barcelona continuam sendo fortemente associados ao meio-campista.

Até o momento, nenhuma oferta concreta foi formalizada pelos gigantes espanhóis, mas a saída do PSG da disputa simplifica o cenário. Com a eliminação da concorrência local, o caminho está agora mais livre para o Real Madrid ou o Barcelona agirem, caso decidam acelerar as negociações. O jovem francês é visto como um ativo estratégico de longo prazo, e muitos olheiros o consideram pronto para dar o salto para um ambiente europeu de alto nível mais cedo ou mais tarde.