O PSG defende a tentativa de adiar o confronto crucial contra o Lens, já que a posição do Liverpool em relação ao aniversário de Hillsborough impediu o plano inicial para a Liga dos Campeões

O assessor esportivo insistiu que o PSG não está tentando desrespeitar seus rivais pelo título. Em vez disso, o clube acredita que essa medida é essencial para o coeficiente da UEFA do país. “A posição do PSG é muito clara e fruto de uma profunda reflexão de todos nós sobre as vantagens e desvantagens que ela traz, não apenas para o PSG, mas para o futebol francês”, explicou ele.

A França está atualmente lutando para manter sua posição entre as cinco melhores da Europa. Campos alertou que perder essa quinta posição criaria problemas significativos para todas as equipes francesas, não apenas para os atuais campeões.

A situação não é tão clara para o Lens, porém, já que há muito em jogo no confronto da Ligue 1, que colocará os dois primeiros colocados da divisão frente a frente em um confronto potencialmente decisivo.