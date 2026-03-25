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O PSG defende a tentativa de adiar o confronto crucial contra o Lens, já que a posição do Liverpool em relação ao aniversário de Hillsborough impediu o plano inicial para a Liga dos Campeões
Respeitando a trágica história do Liverpool
Em entrevista à RMC Sport, Campos explicou por que o PSG solicitou à Ligue de Football Professionnel (LFP) o adiamento de sua partida nacional. O plano original era disputar os jogos europeus contra o Liverpool nos dias 7 e 15 de abril. No entanto, o calendário teve que ser ajustado.
“No início, gostaríamos de ter jogado a Liga dos Campeões na terça-feira, depois na quarta-feira. Mas como o Liverpool não pode jogar em 15 de abril, respeitamos a história do Liverpool, pois é uma data trágica para o clube”, afirmou Campos na íntegra. Em vez disso, a segunda partida será disputada na terça-feira, 14 de abril, reduzindo o tempo de recuperação do PSG.
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Defender o coeficiente do futebol francês
O assessor esportivo insistiu que o PSG não está tentando desrespeitar seus rivais pelo título. Em vez disso, o clube acredita que essa medida é essencial para o coeficiente da UEFA do país. “A posição do PSG é muito clara e fruto de uma profunda reflexão de todos nós sobre as vantagens e desvantagens que ela traz, não apenas para o PSG, mas para o futebol francês”, explicou ele.
A França está atualmente lutando para manter sua posição entre as cinco melhores da Europa. Campos alertou que perder essa quinta posição criaria problemas significativos para todas as equipes francesas, não apenas para os atuais campeões.
A situação não é tão clara para o Lens, porém, já que há muito em jogo no confronto da Ligue 1, que colocará os dois primeiros colocados da divisão frente a frente em um confronto potencialmente decisivo.
O Lens rejeita o pedido de adiamento
Apesar do argumento apresentado pelo Paris Saint-Germain, o Lens se opôs veementemente à proposta de alteração do calendário. Por meio de um comunicado oficial, o clube do norte rejeitou formalmente a ideia, argumentando que sua campanha nacional não deveria se tornar uma “variável de ajuste” apenas para acomodar as ambições europeias de times mais ricos. O Lens destacou que, se a partida for adiada, ficará sem disputar nenhuma partida oficial por 15 dias, o que prejudicaria gravemente seu ritmo durante uma fase crucial da temporada. O clube defende que a integridade do campeonato deve ser protegida e que todos os clubes participantes devem ser tratados de forma igualitária.
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À espera da decisão final da LFP
A decisão final cabe agora ao conselho de administração da LFP, que se reunirá na quinta-feira. Eles enfrentam uma escolha difícil entre apoiar um representante francês no cenário continental e preservar a imparcialidade de uma disputa acirrada pelo título, na qual o Paris Saint-Germain ocupa atualmente a liderança com 60 pontos em 26 partidas. O Lens acumulou 59 pontos e ocupa o segundo lugar, ficando atrás por apenas um ponto, apesar de ter disputado uma partida a mais.