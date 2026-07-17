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O PSG decide não apresentar uma proposta por Michael Olise, enquanto o astro do Bayern de Munique e da seleção francesa cogita uma transferência para o Real Madrid
O PSG desiste da disputa por Olise
De acordo com o Foot01, o PSG desistiu da tentativa de contratar Olise, abrindo caminho para que o Real Madrid consiga contratar o ponta do Bayern. Os campeões franceses não estão dispostos a arcar com a avaliação de 200 milhões de euros exigida pelo Bayern. Em vez disso, o diretor esportivo do PSG, Luis Campos, e o presidente Nasser Al-Khelaifi estão mudando para um modelo de contratação mais sustentável.
O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, vê o atacante nascido em Londres como um “Galáctico” capaz de liberar todo o potencial de Kylian Mbappé. O L’Equipe afirma que Olise já perguntou aos companheiros da seleção francesa, Mbappé e Aurélien Tchouameni, sobre a vida no Bernabéu. Após uma temporada em que marcou 22 gols e deu 31 assistências, o jogador da seleção francesa estaria pronto para o futebol espanhol.
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Em busca do “novo Olise”
A mudança de estratégia do PSG é uma resposta direta aos valores astronômicos que marcaram as eras de Neymar e Lionel Messi. Segundo relatos, os dirigentes do clube decidiram que “é melhor procurar o novo Olise do que o próprio Olise”, priorizando talentos emergentes antes que seus valores de transferência disparem.
A diretoria parisiense teme ser arrastada para mais uma saga de transferências “pesadelo”. Eles querem evitar situações que coloquem “a faca no pescoço” no que diz respeito às regras do Fair Play Financeiro e à estrutura salarial do clube.
Como Olise provavelmente exigirá um salário superior a € 20 milhões por ano, o PSG passará a se concentrar em jogadores nacionais. Talentos da Ligue 1, como Maghnes Akliouche e Oumar Diomande, estão agora firmemente no radar de Luis Enrique.
O poder financeiro de Madri
O Real Madrid continua em uma posição excepcionalmente sólida para financiar uma das operações mais caras da história do futebol. Os “Blancos” registraram recentemente uma receita recorde de 1,161 bilhão de euros e geraram recursos significativos por meio das vendas de jogadores durante o verão.
No entanto, o Real Madrid ainda pode precisar equilibrar suas contas para acomodar o craque do Bayern. O futuro de Vinícius Júnior tem sido questionado, já que ele entra no último ano de contrato. O jornal L’Equipe também afirma que, caso não haja um acordo, o brasileiro poderia ser vendido para financiar a contratação de Olise e atender às exigências financeiras.
Além disso, Olise continua “particularmente determinado” a forçar uma transferência para a capital espanhola. O Bayern inicialmente se recusou a considerar uma venda, mas a postura firme do jogador pode mudar o cenário na Baviera.
- AFP
Prevê-se que as negociações sejam longas
A suposta desistência do PSG deixa o Real Madrid em uma posição mais forte, caso decida formalizar seu interesse. No entanto, é improvável que o Bayern deixe um de seus principais jogadores sair facilmente, o que significa que as negociações podem se prolongar.
Para o PSG, o foco agora parece estar em identificar a próxima geração de talentos, em vez de entrar em mais uma disputa acirrada por um jogador de grande destaque, enquanto o Real Madrid espera que sua solidez financeira possa, eventualmente, garantir a contratação de um dos jogadores mais cobiçados do verão.
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