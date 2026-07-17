O PSG decide não apresentar uma proposta por Michael Olise, enquanto o astro do Bayern de Munique e da seleção francesa cogita uma transferência para o Real Madrid

A mudança de estratégia do PSG é uma resposta direta aos valores astronômicos que marcaram as eras de Neymar e Lionel Messi. Segundo relatos, os dirigentes do clube decidiram que “é melhor procurar o novo Olise do que o próprio Olise”, priorizando talentos emergentes antes que seus valores de transferência disparem.

A diretoria parisiense teme ser arrastada para mais uma saga de transferências “pesadelo”. Eles querem evitar situações que coloquem “a faca no pescoço” no que diz respeito às regras do Fair Play Financeiro e à estrutura salarial do clube.

Como Olise provavelmente exigirá um salário superior a € 20 milhões por ano, o PSG passará a se concentrar em jogadores nacionais. Talentos da Ligue 1, como Maghnes Akliouche e Oumar Diomande, estão agora firmemente no radar de Luis Enrique.