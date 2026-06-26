O PSG considera ampliar o Parc des Princes depois que os vencedores da Liga dos Campeões retomaram as negociações para a compra do estádio

A Prefeitura de Paris estabeleceu formalmente os parâmetros da transação, garantindo que todos os departamentos municipais e esportivos trabalhem em conjunto. Especialistas técnicos estão agora colaborando para avaliar a infraestrutura local, analisando como uma área ocupada pelo estádio maior se integrará ao bairro residencial existente.

Um comunicado oficial da Prefeitura de Paris explicou: “As discussões permitiram chegar a um consenso sobre o contexto geral do projeto e apresentar o escopo dos estudos em andamento. Esse trabalho se concentrará especificamente no estádio, em seus arredores, na mobilidade, no uso do setor, bem como nas perspectivas de desenvolvimento futuro da Porte de Saint-Cloud.”