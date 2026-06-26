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O PSG considera ampliar o Parc des Princes depois que os vencedores da Liga dos Campeões retomaram as negociações para a compra do estádio
Os planos de expansão do PSG ganham força
Após uma votação decisiva no Conselho Municipal de Paris, a prefeitura concedeu oficialmente autorização para retomar as discussões estruturais sobre a venda do estádio ao clube. Uma reunião de 90 minutos do comitê diretor na Prefeitura de Paris, copresidida pelo vice-prefeito de Paris, Emmanuel Grégoire, e pelo diretor executivo do PSG, Victoriano Melero, estabeleceu o quadro geral para os estudos do projeto em andamento nesta semana. De acordo com o L’Equipe, o clube parisiense está explorando ativamente simulações técnicas para ampliar o atual estádio, com capacidade para 48 mil lugares, transformando-o em uma arena moderna capaz de receber entre 60 mil e 70 mil espectadores.
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Comunicado oficial define o escopo
A Prefeitura de Paris estabeleceu formalmente os parâmetros da transação, garantindo que todos os departamentos municipais e esportivos trabalhem em conjunto. Especialistas técnicos estão agora colaborando para avaliar a infraestrutura local, analisando como uma área ocupada pelo estádio maior se integrará ao bairro residencial existente.
Um comunicado oficial da Prefeitura de Paris explicou: “As discussões permitiram chegar a um consenso sobre o contexto geral do projeto e apresentar o escopo dos estudos em andamento. Esse trabalho se concentrará especificamente no estádio, em seus arredores, na mobilidade, no uso do setor, bem como nas perspectivas de desenvolvimento futuro da Porte de Saint-Cloud.”
Aliança política garante mandato
A retomada das negociações formais sobre a propriedade exigiu manobras políticas estratégicas, depois que a proposta inicial enfrentou forte ceticismo por parte de facções locais do Partido Verde. Para contornar essa resistência, os negociadores tiveram que garantir o apoio essencial da oposição de direita para obter, com folga, 106 dos 163 votos do conselho. Embora o consenso entre os partidos continue sólido quanto à manutenção do clube em seu lar espiritual, a concretização da transação final continua sendo um obstáculo administrativo complexo para a diretoria.
- AFP
Sessões técnicas semanais programadas
As partes interessadas de todas as instituições envolvidas passarão a se reunir todas as quartas-feiras para discutir os detalhes complexos relacionados à avaliação financeira e à logística da construção. A ampliação proposta do estádio elevaria, finalmente, os vencedores da Liga dos Campeões a um patamar equivalente ao dos clubes de elite da Europa no que diz respeito à geração de receita em dias de jogo. No entanto, qualquer acordo definitivo continua inteiramente sujeito a uma votação final e juridicamente vinculativa do Conselho, assim que os estudos de avaliação independentes forem concluídos.