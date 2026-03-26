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O PSG consegue o que quer! O atual campeão da Liga dos Campeões ganha vantagem antes da partida das quartas de final contra o Liverpool, após ter sido atendido seu pedido de adiamento, que gerou enorme polêmica
Jogadores do Paris Saint-Germain estão liberados para disputar competições europeias
O Conselho Administrativo da LFP votou por unanimidade pelo adiamento da partida do PSG contra o RC Lens, originalmente marcada para 11 de abril. Essa decisão garante que a equipe de Luis Enrique terá uma semana totalmente livre para se concentrar nas duas partidas das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Liverpool, que serão disputadas nos dias 8 e 14 de abril.
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Estratégia para o domínio continental
A decisão surge num momento em que os atuais campeões europeus buscam defender o título contra os gigantes da Premier League. Ao retirar do calendário uma partida de alta intensidade do campeonato nacional, as autoridades francesas garantiram que seu principal clube permaneça em plena forma física para o maior palco do continente.
“A pedido do Paris Saint-Germain e do RC Strasbourg, a fim de se prepararem da melhor forma para as respectivas quartas de final da Liga dos Campeões da UEFA e da Liga Conferência da UEFA, o Conselho de Administração da LFP decidiu por unanimidade, sem a participação dos clubes envolvidos, adiar as partidas RC Lens – Paris Saint-Germain e Stade Brestois – RC Strasbourg, válidas pela 29ª rodada da Ligue 1 McDonald’s, para quarta-feira, 13 de maio”, informou a LFP em comunicado.
“Essas decisões estão em consonância com o forte objetivo estratégico do Conselho de Administração de permitir que a França mantenha seu quinto lugar no ranking de coeficientes da UEFA, o que garante quatro vagas na Liga dos Campeões da UEFA. Essas duas decisões vêm acompanhadas de uma proposta feita ao RC Lens para ajustar sua programação, antecipando a partida RC Lens x FC Nantes (33ª rodada) para sexta-feira, 8 de maio, caso o Paris Saint-Germain se classifique para as semifinais da Liga dos Campeões da UEFA.”
Implicações na disputa pelo título para o Lens
Embora a decisão represente uma vitória para as ambições europeias do PSG, ela foi recebida com forte oposição por parte do Lens. Este não era um confronto comum entre times do meio da tabela, mas sim um jogo que poderia decidir o título entre as duas melhores equipes da França. O Lens está atualmente a apenas um ponto do líder e estava ansioso por se medir contra os campeões na data originalmente marcada.
Em seu comunicado oficial, o Lens expressou suas reclamações sobre a mudança no calendário, afirmando: “Parece-nos que um sentimento preocupante está se instalando: o de uma liga francesa sendo gradualmente relegada ao status de mera variável para acomodar as ambições europeias de certas partes. Trata-se de uma concepção peculiar de justiça esportiva, difícil de encontrar paralelos em outras grandes competições continentais.”
“Alterar a data desta partida hoje significaria que o Racing Club de Lens ficaria privado de competição por 15 dias, seguidos de partidas a cada três dias — um calendário que não corresponde nem ao estabelecido no início da temporada, nem aos recursos de um clube que pudesse absorver esse tipo de nova restrição sem consequências.”
"Para além deste caso específico, a questão levantada é mais fundamental: a do respeito devido à própria competição. É legítimo questionar isso quando, em seu próprio território, a liga parece, por vezes, relegada para segundo plano em relação a outras ambições, por mais legítimas que sejam. O Racing Club de Lens continua comprometido com a justiça, a clareza das regras e o respeito por todas as partes interessadas. Princípios simples, para um futebol francês justo e respeitado."
- AFP
E agora?
Após a pausa para os jogos internacionais, o PSG voltará à ação na Ligue 1 contra o Toulouse, seguido por uma partida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Liverpool. Os parisienses continuam na liderança da tabela, tendo disputado um jogo a menos que seus rivais.