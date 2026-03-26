O PSG consegue o que quer! O atual campeão da Liga dos Campeões ganha vantagem antes da partida das quartas de final contra o Liverpool, após ter sido atendido seu pedido de adiamento, que gerou enorme polêmica

Embora a decisão represente uma vitória para as ambições europeias do PSG, ela foi recebida com forte oposição por parte do Lens. Este não era um confronto comum entre times do meio da tabela, mas sim um jogo que poderia decidir o título entre as duas melhores equipes da França. O Lens está atualmente a apenas um ponto do líder e estava ansioso por se medir contra os campeões na data originalmente marcada.

Em seu comunicado oficial, o Lens expressou suas reclamações sobre a mudança no calendário, afirmando: “Parece-nos que um sentimento preocupante está se instalando: o de uma liga francesa sendo gradualmente relegada ao status de mera variável para acomodar as ambições europeias de certas partes. Trata-se de uma concepção peculiar de justiça esportiva, difícil de encontrar paralelos em outras grandes competições continentais.”

“Alterar a data desta partida hoje significaria que o Racing Club de Lens ficaria privado de competição por 15 dias, seguidos de partidas a cada três dias — um calendário que não corresponde nem ao estabelecido no início da temporada, nem aos recursos de um clube que pudesse absorver esse tipo de nova restrição sem consequências.”

"Para além deste caso específico, a questão levantada é mais fundamental: a do respeito devido à própria competição. É legítimo questionar isso quando, em seu próprio território, a liga parece, por vezes, relegada para segundo plano em relação a outras ambições, por mais legítimas que sejam. O Racing Club de Lens continua comprometido com a justiça, a clareza das regras e o respeito por todas as partes interessadas. Princípios simples, para um futebol francês justo e respeitado."