O PSG, atual campeão, pode ser superado por uma larga margem! O FC Bayern de Munique está lucrando bastante graças ao sucesso na Liga dos Campeões

Depois da vitória por 2 a 1 na primeira partida, o Bayern também venceu o jogo de volta contra o Real; o placar de 4 a 3 proporcionou inúmeros momentos espetaculares e reviravoltas ao longo dos 90 minutos, além de muita tensão após o jogo. Com o PSG, o Bayern agora enfrenta nas semifinais o que talvez seja o maior adversário do futebol europeu no momento, como também destacou Joshua Kimmich, do Bayern: “As duas melhores equipes da Europa se enfrentam”, comemorou o jogador de 31 anos à DAZN, antecipando o duelo contra os franceses.

A partida de ida será disputada em 28 de abril, em Paris, e o técnico do Bayern, Vincent Kompany, não poderá estar à beira do campo. O técnico de 40 anos recebeu seu terceiro cartão amarelo na atual temporada da Liga dos Campeões na partida de volta contra o Real e, por isso, terá que cumprir suspensão. A partida de volta em casa, em Munique, será disputada oito dias depois, no dia 6 de maio; na final, o vencedor da outra semifinal entre o Arsenal e o Atlético de Madrid aguardaria o Bayern. A final será disputada no dia 30 de maio na capital da Hungria, Budapeste.

O Bayern já havia enfrentado o PSG há alguns meses, quando visitou Paris na fase de grupos, no início de novembro. Naquela ocasião, o FCB apresentou um desempenho impressionante no primeiro tempo e liderava por 2 a 0 no intervalo, de forma merecida. Após um cartão vermelho para Luis Diaz pouco antes do intervalo, jogando com um a menos durante todo o segundo tempo, o Bayern segurou a vitória e acabou vencendo por 2 a 1.

Não apenas na Liga dos Campeões, mas também em outras duas competições, o FCB ainda sonha com o título; na Bundesliga, aliás, já o tem praticamente garantido. Já no domingo, com uma vitória em casa sobre o VfB Stuttgart, tudo pode estar decidido para o 35º título de campeão. Enquanto isso, o Bayern quer conquistar a Copa da Alemanha pela primeira vez desde 2020; na semifinal, a equipe de Kompany visita o Bayer Leverkusen na próxima quarta-feira.