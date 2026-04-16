A classificação para as semifinais na noite de quarta-feira, quando o Bayern se impôs graças a uma vitória por 4 a 3 na partida de volta das quartas de final contra o Real Madrid, garantiu que o clube alemão, recordista em títulos, provavelmente não registre prejuízo no exercício financeiro de 2025/26. Pelo contrário, o sucesso na Liga dos Campeões pode agora render um pequeno lucro ao FCB.
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O PSG, atual campeão, pode ser superado por uma larga margem! O FC Bayern de Munique está lucrando bastante graças ao sucesso na Liga dos Campeões
Até o momento, a UEFA distribuiu 83,445 milhões de euros em prêmios ao Bayern nesta temporada da Liga dos Campeões. A participação na competição rendeu 18,62 milhões de euros, aos quais se somaram 14,7 milhões de euros provenientes das sete vitórias em oito jogos da fase de grupos. Pela classificação entre os oito primeiros, que significou a classificação direta para as oitavas de final sem passar pelas repescagens, bem como explicitamente pelo segundo lugar após a fase de grupos, o FCB recebeu da UEFA, no total, mais 11,625 milhões de euros.
Além disso, foram adicionados 11 milhões de euros pela classificação para as oitavas de final, as quartas de final renderam mais 12,5 milhões de euros e, pela participação nas semifinais da Liga dos Campeões, confirmada desde quarta-feira, a UEFA pagará 15 milhões de euros.
A esses 83,445 milhões de euros em prêmios de participação, desempenho ou vitória soma-se ainda um chamado prêmio de valor. Este tem como base o coeficiente da UEFA dos clubes, bem como o respectivo mercado televisivo, e, no caso do Bayern, deverá ser semelhante ao da temporada anterior, quando foi de 43,897 milhões de euros. O time de Munique pode, portanto, contar com quase 130 milhões de euros em prêmios da Liga dos Campeões nesta temporada, sem contar ainda a receita de ingressos dos sete jogos em casa, incluindo a partida de volta da semifinal contra o PSG.
- AFP
O FC Bayern de Munique pode superar em muito as receitas do PSG na Liga dos Campeões
Caso o Bayern elimine também o PSG, o próximo gigante, nas semifinais, as receitas generosas provenientes dos fundos da UEFA certamente aumentariam ainda mais. Seriam 18,5 milhões de euros pela classificação para a final e, em caso de conquista do título, mais 6,5 milhões de euros seriam adicionados. Além disso, há o prêmio pela participação na Supercopa da UEFA, onde o vencedor recebe cinco milhões de euros e o perdedor, quatro milhões.
Se o FCB vencer a Liga dos Campeões e a Supercopa da UEFA, poderá receber até 30 milhões de euros em receitas adicionais de prêmios. Isso significa que, na melhor das hipóteses, o Bayern poderia ganhar cerca de 160 milhões de euros nesta temporada da Liga dos Campeões, ou seja, quase 55 milhões a mais do que no ano passado, quando foi eliminado nas quartas de final pelo Inter de Milão. O campeão alemão também superaria em muito a receita de prêmios que o próximo adversário, o PSG, obteve com sua conquista da Liga dos Campeões na temporada passada (144,4 milhões de euros).
O FC Bayern de Munique vai conquistar a tríplice coroa?
Depois da vitória por 2 a 1 na primeira partida, o Bayern também venceu o jogo de volta contra o Real; o placar de 4 a 3 proporcionou inúmeros momentos espetaculares e reviravoltas ao longo dos 90 minutos, além de muita tensão após o jogo. Com o PSG, o Bayern agora enfrenta nas semifinais o que talvez seja o maior adversário do futebol europeu no momento, como também destacou Joshua Kimmich, do Bayern: “As duas melhores equipes da Europa se enfrentam”, comemorou o jogador de 31 anos à DAZN, antecipando o duelo contra os franceses.
A partida de ida será disputada em 28 de abril, em Paris, e o técnico do Bayern, Vincent Kompany, não poderá estar à beira do campo. O técnico de 40 anos recebeu seu terceiro cartão amarelo na atual temporada da Liga dos Campeões na partida de volta contra o Real e, por isso, terá que cumprir suspensão. A partida de volta em casa, em Munique, será disputada oito dias depois, no dia 6 de maio; na final, o vencedor da outra semifinal entre o Arsenal e o Atlético de Madrid aguardaria o Bayern. A final será disputada no dia 30 de maio na capital da Hungria, Budapeste.
O Bayern já havia enfrentado o PSG há alguns meses, quando visitou Paris na fase de grupos, no início de novembro. Naquela ocasião, o FCB apresentou um desempenho impressionante no primeiro tempo e liderava por 2 a 0 no intervalo, de forma merecida. Após um cartão vermelho para Luis Diaz pouco antes do intervalo, jogando com um a menos durante todo o segundo tempo, o Bayern segurou a vitória e acabou vencendo por 2 a 1.
Não apenas na Liga dos Campeões, mas também em outras duas competições, o FCB ainda sonha com o título; na Bundesliga, aliás, já o tem praticamente garantido. Já no domingo, com uma vitória em casa sobre o VfB Stuttgart, tudo pode estar decidido para o 35º título de campeão. Enquanto isso, o Bayern quer conquistar a Copa da Alemanha pela primeira vez desde 2020; na semifinal, a equipe de Kompany visita o Bayer Leverkusen na próxima quarta-feira.
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Os próximos jogos do FC Bayern de Munique
Data
Jogo
Competição
Domingo, 19 de abril
FC Bayern x VfB Stuttgart
Bundesliga
Quarta-feira, 22 de abril
Bayer Leverkusen x FC Bayern
Copa da Alemanha
Sábado, 25 de abril
FSV Mainz 05 x FC Bayern
Bundesliga
Terça-feira, 28 de abril
Paris Saint-Germain x FC Bayern
Liga dos Campeões
Sábado, 2 de maio
FC Bayern x 1. FC Heidenheim
Bundesliga