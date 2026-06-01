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O próximo Zlatan Ibrahimovic? Por que Benjamin Sesko, estrela do Manchester United, quer seguir os passos do enigmático atacante sueco
Seguindo os passos de uma lenda
Sesko rapidamente se estabeleceu como uma peça fundamental na máquina do Manchester United, mas a trajetória do jogador de 23 anos até a Premier League foi marcada por horas de estudo de um dos maiores artistas da história do futebol. O jogador da seleção da Eslovênia revelou que o ex-jogador dos Red Devils, Ibrahimovic, foi a figura que mais admirou durante sua formação.
“Meu ídolo é Ibrahimovic, Zlatan Ibrahimovic”, disse Sesko aoGivemesport em uma entrevista exclusiva. “Um grande jogador, é claro. Ele era incrível. Eu o observava muito, mas não só a ele. Em geral, no futebol, nas habilidades, nos gols, era algo que eu tentava copiar. Podia ser no verão, quando fazia muito calor, eu só queria melhorar.”
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O impacto de Zlatan em Old Trafford
Ibrahimovic continua sendo uma figura querida no United, apesar de sua passagem relativamente curta pelo clube. Contratado a título gratuito do Paris Saint-Germain em 2016, o enigmático atacante desafiou a idade ao marcar 28 gols em 46 partidas durante sua temporada de estreia, na qual os Red Devils conquistaram a Carabao Cup e a Liga Europa sob o comando de José Mourinho.
Embora uma grave lesão no joelho tenha interrompido seu ímpeto no segundo ano, o legado de Ibrahimovic — marcado por uma mentalidade de elite e finalizações acrobáticas — deixou claramente uma impressão duradoura na próxima geração. Sesko, que tem um perfil físico semelhante, busca agora reproduzir esse mesmo impacto goleador como atacante de longa data do United.
Química com Cunha e Mbeumo
Além de seus ídolos pessoais, Sesko refletiu sobre o impressionante ataque que o United montou. Tendo chegado ao clube ao lado de Matheus Cunha e Bryan Mbeumo, o trio começou com o pé direito, com os três jogadores alcançando dois dígitos em gols em suas primeiras temporadas. Sesko acredita que suas características diversas os tornam um pesadelo para os zagueiros da Premier League.
“Acho que todos têm diferentes tipos de habilidades que podem trazer para o campo, o que é realmente importante”, explicou Sesko ao falar sobre seus companheiros de ataque. “Não somos todos parecidos, e é importante para o clube que tenhamos todas essas habilidades. Acho que somos todos muito habilidosos, e com a qualidade que trouxemos nesta temporada, acho que podemos estar mais do que felizes.”
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Construindo o sucesso por meio da amizade
Embora suas estatísticas em campo sejam impressionantes, Sesko está convencido de que o vínculo que compartilham fora do campo de treinamento é o verdadeiro segredo do sucesso deles. O ex-atacante do RB Leipzig destacou o clima no vestiário como um fator fundamental para a rapidez com que os novos contratados se adaptaram às pressões de jogar por um dos maiores clubes do mundo.
“Não é só isso, acho que também nos damos muito bem como amigos”, acrescentou Sesko durante a entrevista. “É importante ter bons relacionamentos que possam trazer sucesso no final.” Com um ataque jovem e ambicioso, inspirado por ícones como Ibrahimovic e fortalecido por uma amizade genuína, os torcedores do United têm muitos motivos para estarem otimistas em relação ao futuro de seu setor ofensivo.