O próximo Zlatan Ibrahimovic? Por que Benjamin Sesko, estrela do Manchester United, quer seguir os passos do enigmático atacante sueco

Sesko rapidamente se estabeleceu como uma peça fundamental na máquina do Manchester United, mas a trajetória do jogador de 23 anos até a Premier League foi marcada por horas de estudo de um dos maiores artistas da história do futebol. O jogador da seleção da Eslovênia revelou que o ex-jogador dos Red Devils, Ibrahimovic, foi a figura que mais admirou durante sua formação.

“Meu ídolo é Ibrahimovic, Zlatan Ibrahimovic”, disse Sesko aoGivemesport em uma entrevista exclusiva. “Um grande jogador, é claro. Ele era incrível. Eu o observava muito, mas não só a ele. Em geral, no futebol, nas habilidades, nos gols, era algo que eu tentava copiar. Podia ser no verão, quando fazia muito calor, eu só queria melhorar.”



