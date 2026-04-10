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O próximo técnico do Real Madrid?! O técnico da seleção nacional surge como candidato surpresa para assumir o comando no Bernabéu
Candidato surpresa para o Bernabéu
O ex-jogador do Marselha e do Chelsea surgiu como um candidato sério para se tornar o próximo técnico do Real Madrid. De acordo com reportagens da RMC Sport, o técnico da seleção francesa está na lista de nomes de peso que Florentino Pérez está considerando para assumir o comando no Bernabéu.
Deschamps, que está à frente da seleção francesa há 14 anos, deve deixar o cargo após o término da Copa do Mundo. Embora Zinedine Zidane tenha sido apontado por muito tempo como seu sucessor mais provável na seleção, o futuro de Deschamps agora aponta para um retorno ao futebol de clubes no maior clube do mundo.
- AFP
Dificuldades na era pós-Ancelotti
O interesse em Deschamps surge em um momento de grande instabilidade para o Real Madrid. Desde a saída de Carlo Ancelotti, em junho de 2025, o clube tem enfrentado dificuldades para manter sua posição no topo do futebol mundial. Xabi Alonso foi contratado com grandes expectativas no verão passado, mas o ex-jogador do Bayer Leverkusen não conseguiu se adaptar e foi demitido após apenas sete meses no cargo.
O atual técnico, Álvaro Arbeloa, assumiu o cargo em janeiro, mas tem enfrentado dificuldades no cargo. O Real Madrid enfrenta a perspectiva de mais uma temporada sem um título importante, e a derrota na Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique pode ser a gota d’água para a passagem do ex-zagueiro pelo clube, apesar de sua estreita relação pessoal com o presidente do clube.
A lógica por trás da decisão de Deschamps
Há três fatores principais que tornam Deschamps uma opção atraente para o Real Madrid. Em primeiro lugar, sua reputação como líder de pessoas é incomparável, tendo lidado com grandes egos no Mônaco, na Juventus, no Marselha e na seleção francesa. Em um vestiário como o do Real Madrid, onde a gestão de indivíduos é tão crucial quanto a perspicácia tática, Deschamps é visto como a escolha perfeita.
Além disso, seu histórico de conquistas fala por si só. Ele levou o Mônaco à final da Liga dos Campeões, venceu a Ligue 1 com o Marselha e conduziu a França à glória na Copa do Mundo de 2018, seguida por uma participação na final em 2022. Adicionalmente, ele já possui fortes laços com estrelas importantes do Real Madrid, como Kylian Mbappé e Aurélien Tchouameni, e sua capacidade de falar espanhol é vista como uma grande vantagem.
- AFP
Um futuro promissor para o francês
Apesar do crescente alvoroço em torno de seu futuro, Deschamps continua focado em suas funções atuais na Federação Francesa de Futebol. Ele tem se recusado sistematicamente a comentar sobre o que virá a seguir, embora fontes próximas ao técnico sugiram que ele mantém todas as opções em aberto, incluindo possíveis ofertas de outros países da Europa e da Arábia Saudita. Sua equipe explica que ele tem liberdade para escolher e que não descarta nenhuma possibilidade.