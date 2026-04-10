O próximo técnico do Real Madrid?! O técnico da seleção nacional surge como candidato surpresa para assumir o comando no Bernabéu

O ex-jogador do Marselha e do Chelsea surgiu como um candidato sério para se tornar o próximo técnico do Real Madrid. De acordo com reportagens da RMC Sport, o técnico da seleção francesa está na lista de nomes de peso que Florentino Pérez está considerando para assumir o comando no Bernabéu.

Deschamps, que está à frente da seleção francesa há 14 anos, deve deixar o cargo após o término da Copa do Mundo. Embora Zinedine Zidane tenha sido apontado por muito tempo como seu sucessor mais provável na seleção, o futuro de Deschamps agora aponta para um retorno ao futebol de clubes no maior clube do mundo.