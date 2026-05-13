O próximo presidente do Real Madrid? O ícone do tênis Rafael Nadal se pronuncia sobre os rumores de que poderia se candidatar após Florentino Pérez convocar eleições

Nadal se distanciou publicamente das próximas eleições para a presidência do Real Madrid, após intensas especulações na Espanha terem associado a lenda do tênis a possíveis candidaturas. Apesar de ser um dos membros honorários mais famosos e expressivos do clube, o “Rei do Saibro” decidiu acalmar o entusiasmo em torno de uma possível entrada na diretoria.

O 22 vezes campeão de Grand Slam recorreu às redes sociais para acabar com os rumores antes que eles ganhassem mais força entre a torcida. “Li notícias que me associam a possíveis candidaturas à presidência do Real Madrid”, escreveu Nadal. “Gostaria de esclarecer que essas notícias não são verdadeiras.”