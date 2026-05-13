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O próximo presidente do Real Madrid? O ícone do tênis Rafael Nadal se pronuncia sobre os rumores de que poderia se candidatar após Florentino Pérez convocar eleições
Nadal põe fim às especulações sobre uma possível candidatura à presidência
Nadal se distanciou publicamente das próximas eleições para a presidência do Real Madrid, após intensas especulações na Espanha terem associado a lenda do tênis a possíveis candidaturas. Apesar de ser um dos membros honorários mais famosos e expressivos do clube, o “Rei do Saibro” decidiu acalmar o entusiasmo em torno de uma possível entrada na diretoria.
O 22 vezes campeão de Grand Slam recorreu às redes sociais para acabar com os rumores antes que eles ganhassem mais força entre a torcida. “Li notícias que me associam a possíveis candidaturas à presidência do Real Madrid”, escreveu Nadal. “Gostaria de esclarecer que essas notícias não são verdadeiras.”
- AFP
Florentino Pérez gera rumores sobre eleições
A declaração do ícone mallorquino veio apenas um dia depois de o atual presidente, Pérez, ter anunciado oficialmente que haveria eleições presidenciais no clube. Essa decisão abriu as portas para o surgimento de possíveis adversários, gerando um debate imediato sobre quem poderia liderar a próxima era do clube 15 vezes campeão europeu.
Durante uma coletiva de imprensa, o presidente de longa data explicou que qualquer sócio do clube que atendesse aos requisitos estabelecidos estaria apto a concorrer à presidência. Pérez, que supervisionou um período prolongado de sucesso tanto dentro quanto fora de campo, continua sendo a figura dominante na política madrilenha, mas seu anúncio inevitavelmente gerou especulações sobre um sucessor de alto perfil.
Por que o ícone do tênis foi associado
Dada a enorme projeção pública de Nadal, seus laços estreitos com o clube e sua popularidade esmagadora entre os madridistas, seu nome rapidamente passou a figurar entre os vários cogitados pela mídia espanhola e nas discussões online. Ele tem sido visto com frequência no camarote VIP do Santiago Bernabéu e nunca escondeu sua paixão pelos Merengues.
No entanto, apesar do romantismo de um ícone esportivo global liderando o maior clube de futebol do mundo, o ícone de Maiorca descartou agora categoricamente qualquer participação nessa disputa específica. Embora os requisitos para se tornar presidente sejam rigorosos — incluindo ser sócio há 20 anos e apresentar uma garantia financeira significativa —, muitos acreditavam que a estatura de Nadal poderia superar essas barreiras.
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Quem mais poderia desafiar Perez?
Embora Nadal tenha se afastado da disputa, a atenção começa a se voltar para outros candidatos em potencial que possam acreditar em suas chances contra o atual presidente. Um dos nomes que mais ganha força na Espanha é o de Enrique Riquelme, que, segundo relatos, estaria considerando seriamente lançar uma campanha para desafiar o status quo.
Nesta fase, ainda não está claro se o próprio Pérez enfrentará oposição significativa, já que poucas figuras têm peso financeiro e político para rivalizar com o homem que construiu a era dos “Galácticos” e o renovado Bernabéu. No entanto, com o ciclo eleitoral começando oficialmente, a intriga política na capital espanhola está apenas começando a ganhar força.