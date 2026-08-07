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Adhe Makayasa

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O próximo Paulo Dybala? Miralem Pjanic apoia nova contratação de € 35 milhões, Kerim Alajbegovic, para ter sucesso na Juventus

K. Alajbegovic
P. Dybala
M. Pjanic
Juventus
Campeonato Italiano

O ex-meio-campista da Juventus Miralem Pjanic apoiou a nova contratação de € 35 milhões, Kerim Alajbegovic, para emular o sucesso de Paulo Dybala em Turim após sua transferência do Bayer Leverkusen. O prodígio bósnio de 18 anos chegou ao Allianz Stadium com grandes expectativas depois de ter feito atuações de destaque na Bundesliga austríaca e na Copa do Mundo.

  • Clube de Turim garante prodígio

    A Juventus garantiu a contratação do talento bósnio Alajbegovic, de 18 anos, vindo do Leverkusen por uma taxa reportada de € 35 milhões. A transferência do ponta acontece após uma impressionante passagem por empréstimo pelo Salzburg na última temporada, quando ele somou nove gols e três assistências em 28 partidas da liga nacional. Alajbegovic estabeleceu um recorde como o jogador mais jovem a marcar mais de um gol em uma partida na Bundesliga austríaca, além de se tornar o único atleta da competição a registrar mais de cinco gols e completar mais de 50 dribles certos.

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    Lenda do meio-campo apoia adolescente

    Tendo passado quatro temporadas ao lado de Dybala em Turim, Pjanic acredita que Alajbegovic possui o talento bruto para replicar o sucesso do atacante argentino.

    Em entrevista à La Gazzetta dello Sport, ele afirmou: "Esperamos que Kerim possa imitar Paulo. É um nível de investimento parecido; o importante será o que acontecer em campo."

    "Dybala marcou gols e conquistou muito com a Juventus. Alajbegovic está apenas no começo e precisa manter a humildade, mas tem potencial para ter uma carreira de altíssimo nível. Deixem que ele se divirta e cresça sem muita pressão", acrescentou.

  • Grande responsabilidade testa novato

    Além do que fez por seu clube, Alajbegovic brilhou pela Bósnia na Copa do Mundo, marcando um gol e liderando as métricas de drible de seu país. No entanto, Pjanic alertou que vestir as famosas listras em preto e branco traz grandes expectativas, herdadas das figuras lendárias do clube.

    O jogador de 36 anos afirmou: "Você sente a responsabilidade dos campeões que vestiram a camisa anteriormente quando está na Juve. O importante, por enquanto, é que Kerim conheça bem seus companheiros de equipe e aprenda italiano rapidamente, mas nós somos muito bons com idiomas", concluiu.

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  • Alajbegovic Juventus HDGOAL

    Estreia em jogo oficial aguarda o ponta

    Alajbegovic agora está focado em entrar no time titular de Luciano Spalletti durante a pré-temporada para se firmar de vez. O primeiro teste oficial do jovem ponta pode acontecer quando a Juventus abrir sua campanha na Serie A contra o Frosinone em 23 de agosto.

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