Tendo passado quatro temporadas ao lado de Dybala em Turim, Pjanic acredita que Alajbegovic possui o talento bruto para replicar o sucesso do atacante argentino.

Em entrevista à La Gazzetta dello Sport, ele afirmou: "Esperamos que Kerim possa imitar Paulo. É um nível de investimento parecido; o importante será o que acontecer em campo."

"Dybala marcou gols e conquistou muito com a Juventus. Alajbegovic está apenas no começo e precisa manter a humildade, mas tem potencial para ter uma carreira de altíssimo nível. Deixem que ele se divirta e cresça sem muita pressão", acrescentou.