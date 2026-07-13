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O próximo Gianfranco Zola ou Eden Hazard? Cole Palmer revela o que está faltando no Chelsea em sua tentativa de seguir os passos das lendas de Stamford Bridge
Palmer no Chelsea: Começo avassalador e problemas com lesões
Os infelizes problemas com lesões durante a temporada 2025-26 não ajudaram em nada a causa de Palmer, já que uma lesão na virilha e um dedo do pé quebrado fizeram com que ele ficasse de fora de 26 partidas em todas as competições. Ele encerrou a temporada com apenas 11 gols e três assistências em seu nome.
Esses números estão bem abaixo dos 25 gols que ele marcou logo após se transferir do Manchester City para o Stamford Bridge por 40 milhões de libras (54 milhões de dólares) no verão de 2023. Essas atuações lhe renderam o prêmio de Jovem Jogador do Ano da PFA.
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Conversas sobre o futuro: rumores sobre o Manchester United e contrato de longo prazo
O segundo ano de Palmer no Chelsea trouxe, de fato, a glória na Liga de Conferências e na Copa do Mundo da FIFA, mas seu número de gols caiu para 18, e começaram a surgir algumas dúvidas sobre seu desempenho. Esse debate se intensificou a tal ponto que o técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, não conseguiu encontrar espaço para o jogador de 24 anos na seleção para a Copa do Mundo de 2026.
As especulações sobre uma transferência se intensificaram em alguns momentos, com rumores de um retorno às raízes em Manchester, no United, clube da infância, mas ele tem um contrato de longo prazo, válido até 2033, com seu atual clube. O Chelsea está iniciando mais uma nova era sob a orientação do técnico espanhol Xabi Alonso.
Lendas do Blues: Será que Palmer conseguirá seguir os passos de Zola e Hazard?
Ele pode ser o homem capaz de tirar o melhor de Palmer mais uma vez. Questionado sobre se Palmer pode se colocar no mesmo nível de jogadores como Zola e Hazard, o ex-atacante do Blues Cascarino — falando em nome da Tonybet, cuja campanha “World Cup Card Collection” permite que clientes canadenses ganhem até 150.000 dólares canadenses — disse ao GOAL: “Ah, boa pergunta. Não sei. É sempre uma resposta incerta quando se trata de jogadores jovens, por causa da adrenalina e do fato de que, quando você chega a um novo clube, rapidamente se torna o jogador de destaque.
“Houve uma queda no desempenho de Cole Palmer, e é por isso que ele não tem sido convocado para a seleção da Inglaterra. Há razões óbvias para isso: ele simplesmente não tem jogado no mesmo nível de quando chegou ao Chelsea.
“Além disso, o Chelsea também não vinha jogando muito bem naquela época, e acho que uma das características marcantes do clube — e que teria ajudado Cole Palmer — é a experiência do elenco.
“Sou torcedor do Liverpool; quando Stevie Gerrard despontou, uma das contratações mais inteligentes que já fizemos foi a de Gary McAllister, aos 35 anos, em uma transferência sem custos, para jogar ao lado de Stevie Gerrard.
“Não acho que isso tenha acontecido no Chelsea com o Palmer; sinto que ele era o garoto novato, o jovem promissor que chegou com tudo, mas, quando passou por uma fase de baixa, não tinha as pessoas certas ao seu redor. Enzo Fernández está lá, Moises Caicedo; são ótimos jogadores, sabemos disso, mas também foram grandes contratações, então precisam provar seu valor para a equipe.”
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Jogos do Chelsea na temporada 2026-27: data do clássico contra o Fulham
O ex-jogador da seleção italiana Zola tem sido tema de discussões sobre quem é o melhor de todos os tempos (GOAT) em Stamford Bridge desde que passou sete anos memoráveis no Chelsea, entre 1996 e 2003. O atacante belga Hazard marcou 110 gols pelos Blues, conquistando dois títulos da Premier League, a FA Cup, a Copa da Liga e a Liga Europa.
Palmer já deu mostras de brilhantismo semelhante, tornando-se um jogador capaz de mudar o rumo das partidas por mérito próprio, mas precisa começar a ter um desempenho consistente. Esse processo terá início na temporada 2026-27, quando a primeira partida oficial de Alonso no comando levará sua equipe ao Craven Cottage para um clássico de abertura de temporada contra o vizinho Fulham, no dia 24 de agosto.
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