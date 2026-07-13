O próximo Gianfranco Zola ou Eden Hazard? Cole Palmer revela o que está faltando no Chelsea em sua tentativa de seguir os passos das lendas de Stamford Bridge

Ele pode ser o homem capaz de tirar o melhor de Palmer mais uma vez. Questionado sobre se Palmer pode se colocar no mesmo nível de jogadores como Zola e Hazard, o ex-atacante do Blues Cascarino — falando em nome da Tonybet, cuja campanha “World Cup Card Collection” permite que clientes canadenses ganhem até 150.000 dólares canadenses — disse ao GOAL: “Ah, boa pergunta. Não sei. É sempre uma resposta incerta quando se trata de jogadores jovens, por causa da adrenalina e do fato de que, quando você chega a um novo clube, rapidamente se torna o jogador de destaque.

“Houve uma queda no desempenho de Cole Palmer, e é por isso que ele não tem sido convocado para a seleção da Inglaterra. Há razões óbvias para isso: ele simplesmente não tem jogado no mesmo nível de quando chegou ao Chelsea.

“Além disso, o Chelsea também não vinha jogando muito bem naquela época, e acho que uma das características marcantes do clube — e que teria ajudado Cole Palmer — é a experiência do elenco.

“Sou torcedor do Liverpool; quando Stevie Gerrard despontou, uma das contratações mais inteligentes que já fizemos foi a de Gary McAllister, aos 35 anos, em uma transferência sem custos, para jogar ao lado de Stevie Gerrard.

“Não acho que isso tenha acontecido no Chelsea com o Palmer; sinto que ele era o garoto novato, o jovem promissor que chegou com tudo, mas, quando passou por uma fase de baixa, não tinha as pessoas certas ao seu redor. Enzo Fernández está lá, Moises Caicedo; são ótimos jogadores, sabemos disso, mas também foram grandes contratações, então precisam provar seu valor para a equipe.”