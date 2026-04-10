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O próximo clube de Andy Robertson: surgem os principais candidatos para contratar a lenda do Liverpool após a confirmação de sua saída de Anfield
O Spurs lidera a disputa por Robertson
O Tottenham surgiu como o principal candidato a garantir a contratação de Robertson assim que seu contrato com o Liverpool chegar ao fim. O clube do norte de Londres vem preparando o terreno para essa transferência desde o inverno, tendo já mantido conversas sobre o jogador de 32 anos durante a janela de transferências de janeiro.
Embora o interesse continue alto em toda a Europa — com clubes como Atlético de Madrid, Napoli e Juventus acompanhando a situação —, o Spurs é considerado o favorito, segundo o The Athletic.
No entanto, qualquer possível acordo estaria supostamente condicionado à manutenção do clube na Premier League, já que atualmente ocupa a 17ª posição, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento, faltando sete partidas para o fim da temporada.
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Fim de uma era de ouro em Anfield
O Liverpool confirmou oficialmente nesta quinta-feira que Robertson deixará o clube neste verão, seguindo os passos de Mohamed Salah, que chegou a um acordo para rescindir seu contrato um ano antes do previsto. O lateral-esquerdo tem sido uma peça fundamental para o sucesso do clube tanto sob o comando de Jurgen Klopp quanto de Arne Slot, acumulando mais de 370 partidas desde sua chegada do Hull City.
Refletindo sobre sua saída, Robertson deixou uma declaração emocionante no site oficial do clube: “Nunca é fácil deixar um clube como o Liverpool. Ele tem sido uma parte enorme da minha vida e da vida da minha família nos últimos nove anos, mas sei que o futebol segue em frente. Sei que os times seguem em frente e agora é a hora de eu seguir em frente.”
Liderança para o Spurs
O Tottenham vê Robertson como o candidato ideal para suprir a falta de experiência de alto nível e liderança no elenco atual. Com Destiny Udogie e Ben Davies lidando com lesões ao longo da temporada, a chegada do veterano traria a profundidade necessária e uma mentalidade vencedora a uma equipe que tem enfrentado dificuldades para manter a regularidade.
Seu papel no norte de Londres provavelmente envolveria orientar jovens talentos como Udogie e Souza, contratado em janeiro. Roberto De Zerbi, que valorizou jogadores experientes durante sua passagem pelo Brighton, provavelmente apreciaria a oportunidade de integrar um jogador que conquistou a Premier League, a Liga dos Campeões e as copas nacionais durante sua passagem por Merseyside.
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O legado está garantido em Merseyside
Apesar de sua saída iminente, o status de lenda de Robertson em Anfield permanece intacto. Contratado por apenas 8 milhões de libras em 2017, ele se tornou uma das melhores aquisições da história do clube. Nesta temporada, no entanto, seu tempo de jogo diminuiu após a chegada de Milos Kerkez, do Bournemouth, com Robertson sendo titular em apenas seis partidas da Premier League.
O capitão da Escócia continuará atuando com total profissionalismo até o final da temporada, enquanto o Liverpool busca terminar entre os cinco primeiros e tenta reverter a desvantagem nas quartas de final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain.