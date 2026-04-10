O próximo clube de Andy Robertson: surgem os principais candidatos para contratar a lenda do Liverpool após a confirmação de sua saída de Anfield

O Tottenham surgiu como o principal candidato a garantir a contratação de Robertson assim que seu contrato com o Liverpool chegar ao fim. O clube do norte de Londres vem preparando o terreno para essa transferência desde o inverno, tendo já mantido conversas sobre o jogador de 32 anos durante a janela de transferências de janeiro.

Embora o interesse continue alto em toda a Europa — com clubes como Atlético de Madrid, Napoli e Juventus acompanhando a situação —, o Spurs é considerado o favorito, segundo o The Athletic.

No entanto, qualquer possível acordo estaria supostamente condicionado à manutenção do clube na Premier League, já que atualmente ocupa a 17ª posição, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento, faltando sete partidas para o fim da temporada.