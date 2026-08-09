Lehtikuva
Traduzido por
O próximo Casemiro? Andrey Santos insiste que pode substituir a lenda brasileira no Manchester United após transferência de £ 50 milhões do Chelsea
Assumindo o lugar de uma lenda
A saída de Casemiro no fim da última temporada deixou o Manchester United com a difícil tarefa de encontrar um sucessor para um pentacampeão da Liga dos Campeões. Enquanto o United já havia gasto £70 milhões com o veterano em 2022, o Santos, de 22 anos, representa uma visão mais de longo prazo. Apesar da pressão, o ex-jogador do Chelsea não está fugindo da comparação.
O brasileiro já começou a justificar a expectativa durante a pré-temporada, sendo titular nos quatro amistosos e tendo uma atuação dominante contra o bicampeão europeu consecutivo Paris Saint-Germain, em Gotemburgo. Sua segurança técnica e consciência defensiva se destacaram, sugerindo que ele pode ser a âncora tática de que o sistema 4-2-3-1 de Carrick precisa.
- Every Second Media
Santos está confiante de que pode preencher o papel de Casemiro
Falando à imprensa pela primeira vez como jogador do United, o brasileiro assumiu a pressão de substituir um ícone nacional, com Casemiro agora dando sequência à carreira ao lado de Lionel Messi no Inter Miami. "Casemiro, para mim, é como uma lenda, sabe?", disse Santos. "Então agora ele saiu. Agora estou aqui e sinto que posso fazer como o Casemiro fez na última temporada, e estou aqui para fazer isso."
O brasileiro também explicou como se encaixa no estilo de jogo do sistema de Carrick, que exige excelência técnica na base do meio-campo. "Minhas qualidades, eu gosto e prefiro jogar mais recuado, como um camisa 6", acrescentou. "Então eu tento ajudar meus companheiros sem a bola e, com a bola, adoro quebrar as linhas."
Escapando do impasse no Chelsea
A decisão do brasileiro de deixar Stamford Bridge foi supostamente motivada pela forte concorrência por vagas no meio-campo. Com Moises Caicedo assinando um novo contrato e o Chelsea atribuindo a Enzo Fernandez uma impressionante avaliação de £120 milhões, Santos viu seu caminho até o time principal se fechar rapidamente.
A rapidez da transferência deixou pouco espaço para hesitação assim que surgiu a oportunidade em Old Trafford. "No momento em que meu agente me ligou, eu contei para minha esposa, e ela disse: 'Sim, temos que ir'", relembrou Santos. "O Manchester United é enorme, estou muito feliz por estar aqui e quero vencer todos os jogos."
Apesar de sua saída abrupta do oeste de Londres, ele não guarda mágoas de seus ex-empregadores, embora seu foco esteja totalmente voltado para construir um legado no noroeste. "Obrigado por tudo o que o Chelsea fez por mim no meu período", acrescentou. "Mas agora o Chelsea ficou para trás, aqui é a minha casa neste momento. E quero estar aqui por muito, muito tempo e ganhar muitos troféus."
- Getty Images Sport
Na briga por títulos em todas as frentes
Depois de terminar em terceiro lugar na Premier League na última temporada, o United enfrenta nesta campanha as exigências adicionais da disputa da Champions League. Carrick encarregou seu elenco reformulado de diminuir a diferença para o topo da tabela, e Santos está totalmente alinhado com essas ambições elevadas.
"Quando falo sobre o Manchester United, falamos em vencer", concluiu Santos. "Temos que trabalhar duro todos os dias para tentar ganhar todos os troféus possíveis. E, individualmente, tenho meus objetivos e espero poder trabalhar com meus companheiros em busca deles e conquistar alguns troféus." O verdadeiro teste de suas declarações ousadas começará quando a ação competitiva tiver início.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.