A decisão do brasileiro de deixar Stamford Bridge foi supostamente motivada pela forte concorrência por vagas no meio-campo. Com Moises Caicedo assinando um novo contrato e o Chelsea atribuindo a Enzo Fernandez uma impressionante avaliação de £120 milhões, Santos viu seu caminho até o time principal se fechar rapidamente.

A rapidez da transferência deixou pouco espaço para hesitação assim que surgiu a oportunidade em Old Trafford. "No momento em que meu agente me ligou, eu contei para minha esposa, e ela disse: 'Sim, temos que ir'", relembrou Santos. "O Manchester United é enorme, estou muito feliz por estar aqui e quero vencer todos os jogos."

Apesar de sua saída abrupta do oeste de Londres, ele não guarda mágoas de seus ex-empregadores, embora seu foco esteja totalmente voltado para construir um legado no noroeste. "Obrigado por tudo o que o Chelsea fez por mim no meu período", acrescentou. "Mas agora o Chelsea ficou para trás, aqui é a minha casa neste momento. E quero estar aqui por muito, muito tempo e ganhar muitos troféus."