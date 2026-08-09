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Muhammad Zaki

Traduzido por

O próximo Casemiro? Andrey Santos insiste que pode substituir a lenda brasileira no Manchester United após transferência de £ 50 milhões do Chelsea

A. Santos
Manchester United
Casemiro
Chelsea
Premier League
Inter Miami CF

O novo reforço do Manchester United, Andrey Santos, lançou o desafio e insistiu que está pronto para preencher a enorme lacuna deixada por seu compatriota Casemiro. O jovem meio-campista chegou a Old Trafford vindo do Chelsea em uma negociação que pode chegar a £ 50 milhões neste verão, marcando uma mudança significativa na estratégia de contratações do clube sob o comando de Michael Carrick.

  • Assumindo o lugar de uma lenda

    A saída de Casemiro no fim da última temporada deixou o Manchester United com a difícil tarefa de encontrar um sucessor para um pentacampeão da Liga dos Campeões. Enquanto o United já havia gasto £70 milhões com o veterano em 2022, o Santos, de 22 anos, representa uma visão mais de longo prazo. Apesar da pressão, o ex-jogador do Chelsea não está fugindo da comparação.

    O brasileiro já começou a justificar a expectativa durante a pré-temporada, sendo titular nos quatro amistosos e tendo uma atuação dominante contra o bicampeão europeu consecutivo Paris Saint-Germain, em Gotemburgo. Sua segurança técnica e consciência defensiva se destacaram, sugerindo que ele pode ser a âncora tática de que o sistema 4-2-3-1 de Carrick precisa.


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  • imago-sport-1066804377.jpgEvery Second Media

    Santos está confiante de que pode preencher o papel de Casemiro

    Falando à imprensa pela primeira vez como jogador do United, o brasileiro assumiu a pressão de substituir um ícone nacional, com Casemiro agora dando sequência à carreira ao lado de Lionel Messi no Inter Miami. "Casemiro, para mim, é como uma lenda, sabe?", disse Santos. "Então agora ele saiu. Agora estou aqui e sinto que posso fazer como o Casemiro fez na última temporada, e estou aqui para fazer isso."

    O brasileiro também explicou como se encaixa no estilo de jogo do sistema de Carrick, que exige excelência técnica na base do meio-campo. "Minhas qualidades, eu gosto e prefiro jogar mais recuado, como um camisa 6", acrescentou. "Então eu tento ajudar meus companheiros sem a bola e, com a bola, adoro quebrar as linhas."

  • Escapando do impasse no Chelsea

    A decisão do brasileiro de deixar Stamford Bridge foi supostamente motivada pela forte concorrência por vagas no meio-campo. Com Moises Caicedo assinando um novo contrato e o Chelsea atribuindo a Enzo Fernandez uma impressionante avaliação de £120 milhões, Santos viu seu caminho até o time principal se fechar rapidamente.

    A rapidez da transferência deixou pouco espaço para hesitação assim que surgiu a oportunidade em Old Trafford. "No momento em que meu agente me ligou, eu contei para minha esposa, e ela disse: 'Sim, temos que ir'", relembrou Santos. "O Manchester United é enorme, estou muito feliz por estar aqui e quero vencer todos os jogos."

    Apesar de sua saída abrupta do oeste de Londres, ele não guarda mágoas de seus ex-empregadores, embora seu foco esteja totalmente voltado para construir um legado no noroeste. "Obrigado por tudo o que o Chelsea fez por mim no meu período", acrescentou. "Mas agora o Chelsea ficou para trás, aqui é a minha casa neste momento. E quero estar aqui por muito, muito tempo e ganhar muitos troféus."

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  • Manchester United v Atletico de Madrid - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Na briga por títulos em todas as frentes

    Depois de terminar em terceiro lugar na Premier League na última temporada, o United enfrenta nesta campanha as exigências adicionais da disputa da Champions League. Carrick encarregou seu elenco reformulado de diminuir a diferença para o topo da tabela, e Santos está totalmente alinhado com essas ambições elevadas.

    "Quando falo sobre o Manchester United, falamos em vencer", concluiu Santos. "Temos que trabalhar duro todos os dias para tentar ganhar todos os troféus possíveis. E, individualmente, tenho meus objetivos e espero poder trabalhar com meus companheiros em busca deles e conquistar alguns troféus." O verdadeiro teste de suas declarações ousadas começará quando a ação competitiva tiver início.