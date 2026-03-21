Erblin Osmani, de apenas 16 anos, fez sua estreia na equipe principal contra o Eisernen — ele entrou no lugar de Leon Goretzka aos 87 minutos de jogo. Além disso, Guido Della Rovere (18) também foi convocado pela primeira vez pelo técnico Vincent Kompany, mas não chegou a entrar em campo.
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O próximo baile dos estreantes! Jovem de 16 anos faz sua estreia profissional pelo FC Bayern de Munique contra o Union Berlin
Já na partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra a Atalanta Bergamo, dois jovens talentos do FCB haviam feito sua estreia devido à situação complicada do elenco do clube alemão. Deniz Ofli e Filip Pavic entraram em campo no segundo tempo.
No sábado, Kompany teve que lidar novamente com a ausência de vários jogadores. Enquanto Nicolas Jackson (cartão vermelho), Luis Diaz (cartão amarelo-vermelho) e Jonathan Tah (cinco cartões amarelos) estavam suspensos, Jamal Musiala (problemas no tornozelo), Alphonso Davies (lesão na coxa), Manuel Neuer (ruptura muscular) e Sven Ulreich (ruptura de fascículos musculares) ficaram de fora por lesão. Além disso, Aleksandar Pavlovic teve que desistir de última hora devido a dores no quadril.
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FC Bayern de Munique: Apenas três jogadores experientes no banco
Della Rovere e Osmani atuam ambos no meio-campo. O primeiro chegou a Munique em 2024, vindo das categorias de base da Cremonese. O italiano já é peça fundamental da equipe reserva na Regionalliga Bayern e marcou quatro gols e deu dez assistências em 21 partidas da liga. Osmani, por sua vez, integra as categorias de base do Bayern desde 2017 e, até agora, atuou exclusivamente pela equipe sub-17.
Os zagueiros Pavic e Ofli também voltaram a integrar o elenco. O goleiro Leonard Prescott e o atacante Mayon Cardozo foram mais dois talentos incluídos no elenco. Este último já havia estreado contra o Gladbach e também participou dos últimos minutos da partida contra o Union. O banco foi completado por Raphael Guerreiro, Hiroki Ito e Tom Bischof.
FC Bayern de Munique, calendário: os próximos jogos do FCB
Data Hora Partida Sábado, 4 de abril 15h30 SC Freiburg x FC Bayern (Bundesliga) Terça-feira, 7 de abril 21h Real Madrid x FC Bayern (Liga dos Campeões) Sábado, 11 de abril 18h30 FC St. Pauli x FC Bayern (Bundesliga) Quarta-feira, 15 de abril 21h FC Bayern x Real Madrid (Liga dos Campeões)