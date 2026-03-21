O próximo baile dos estreantes! Jovem de 16 anos faz sua estreia profissional pelo FC Bayern de Munique contra o Union Berlin

Já na partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra a Atalanta Bergamo, dois jovens talentos do FCB haviam feito sua estreia devido à situação complicada do elenco do clube alemão. Deniz Ofli e Filip Pavic entraram em campo no segundo tempo.

No sábado, Kompany teve que lidar novamente com a ausência de vários jogadores. Enquanto Nicolas Jackson (cartão vermelho), Luis Diaz (cartão amarelo-vermelho) e Jonathan Tah (cinco cartões amarelos) estavam suspensos, Jamal Musiala (problemas no tornozelo), Alphonso Davies (lesão na coxa), Manuel Neuer (ruptura muscular) e Sven Ulreich (ruptura de fascículos musculares) ficaram de fora por lesão. Além disso, Aleksandar Pavlovic teve que desistir de última hora devido a dores no quadril.