Na escalação do técnico Vincent Kompany, em Erblin, estão mais uma vez dois adolescentes, Erblin Osmani (16) e Guido Della Rovere (18), que ainda não tiveram contato com o futebol profissional.
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O próximo baile de estreantes? Mais duas caras novas no banco do FC Bayern de Munique
Já na partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra a Atalanta Bergamo, dois jovens talentos do FCB haviam feito sua estreia devido à situação complicada do elenco do clube alemão, detentor do recorde de títulos. Deniz Ofli e Filip Pavic entraram em campo no segundo tempo.
No sábado, Kompany terá de contar novamente com a ausência de vários jogadores. Enquanto Nicolas Jackson (cartão vermelho), Luis Diaz (duas cartões amarelos) e Jonathan Tah (cinco cartões amarelos) estão suspensos, Jamal Musiala (problemas no tornozelo), Alphonso Davies (lesão na coxa), Manuel Neuer (ruptura de fibra muscular) e Sven Ulreich (ruptura de feixes musculares) estão fora por lesão. Além disso, Aleksandar Pavlovic teve que desistir de última hora devido a dores no quadril.
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FC Bayern de Munique: Apenas três jogadores experientes no banco
Enquanto isso, Della Rovere e Osmani são opções para o meio-campo. O primeiro chegou a Munique em 2024, vindo das categorias de base da Cremonese. O italiano já é titular da equipe reserva na Regionalliga Bayern e marcou quatro gols e deu dez assistências em 21 partidas da liga. Osmani, por sua vez, está nas categorias de base do Bayern desde 2017 e, até agora, atuou exclusivamente pela equipe sub-17.
Os zagueiros Pavic e Ofli também estão de volta ao time. O goleiro Leonard Prescott e o atacante Mayon Cardozo são mais dois talentos no elenco. Este último já estreou contra o Gladbach. Completam o banco Raphael Guerreiro, Hiroki Ito e Tom Bischof.
O técnico Kompany falou à Sky antes do início da partida sobre sua escalação: “Alguns desses jogadores podem ser necessários hoje. Trata-se também de ganhar experiência. Alguns vão conseguir, outros não. O objetivo é a integração. Espero que os rapazes que começarem hoje sejam resistentes.”
- A escalação do FC Bayern de Munique: Urbig – Stanisic, Upamecano, Kim, Laimer – Kimmich, Goretzka – Olise, Karl, Gnabry – Kane
FC Bayern de Munique, calendário: os próximos jogos do FCB
Data Hora Partida Sábado, 21 de março 15h30 FC Bayern x Union Berlin (Bundesliga) Sábado, 4 de abril 15h30 SC Freiburg x FC Bayern (Bundesliga) Terça-feira, 7 de abril 21h Real Madrid x FC Bayern (Liga dos Campeões) Sábado, 11 de abril 18h30 FC St. Pauli x FC Bayern (Bundesliga) Quarta-feira, 15 de abril 21h FC Bayern x Real Madrid (Liga dos Campeões)