O próximo baile de estreantes? Mais duas caras novas no banco do FC Bayern de Munique

Enquanto isso, Della Rovere e Osmani são opções para o meio-campo. O primeiro chegou a Munique em 2024, vindo das categorias de base da Cremonese. O italiano já é titular da equipe reserva na Regionalliga Bayern e marcou quatro gols e deu dez assistências em 21 partidas da liga. Osmani, por sua vez, está nas categorias de base do Bayern desde 2017 e, até agora, atuou exclusivamente pela equipe sub-17.

Os zagueiros Pavic e Ofli também estão de volta ao time. O goleiro Leonard Prescott e o atacante Mayon Cardozo são mais dois talentos no elenco. Este último já estreou contra o Gladbach. Completam o banco Raphael Guerreiro, Hiroki Ito e Tom Bischof.

O técnico Kompany falou à Sky antes do início da partida sobre sua escalação: “Alguns desses jogadores podem ser necessários hoje. Trata-se também de ganhar experiência. Alguns vão conseguir, outros não. O objetivo é a integração. Espero que os rapazes que começarem hoje sejam resistentes.”