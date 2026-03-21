Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Vincent KompanyGetty
Tim Ursinus

Traduzido por

O próximo baile de estreantes? Mais duas caras novas no banco do FC Bayern de Munique

Também na partida em casa contra o Union Berlin pela Bundesliga, o FC Bayern de Munique poderá ter uma série de estreias.

Na escalação do técnico Vincent Kompany, em Erblin, estão mais uma vez dois adolescentes, Erblin Osmani (16) e Guido Della Rovere (18), que ainda não tiveram contato com o futebol profissional. 

  • Já na partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra a Atalanta Bergamo, dois jovens talentos do FCB haviam feito sua estreia devido à situação complicada do elenco do clube alemão, detentor do recorde de títulos. Deniz Ofli e Filip Pavic entraram em campo no segundo tempo.

    No sábado, Kompany terá de contar novamente com a ausência de vários jogadores. Enquanto Nicolas Jackson (cartão vermelho), Luis Diaz (duas cartões amarelos) e Jonathan Tah (cinco cartões amarelos) estão suspensos, Jamal Musiala (problemas no tornozelo), Alphonso Davies (lesão na coxa), Manuel Neuer (ruptura de fibra muscular) e Sven Ulreich (ruptura de feixes musculares) estão fora por lesão. Além disso, Aleksandar Pavlovic teve que desistir de última hora devido a dores no quadril.

    • Publicidade
  • Della RovereImago Images

    FC Bayern de Munique: Apenas três jogadores experientes no banco

    Enquanto isso, Della Rovere e Osmani são opções para o meio-campo. O primeiro chegou a Munique em 2024, vindo das categorias de base da Cremonese. O italiano já é titular da equipe reserva na Regionalliga Bayern e marcou quatro gols e deu dez assistências em 21 partidas da liga. Osmani, por sua vez, está nas categorias de base do Bayern desde 2017 e, até agora, atuou exclusivamente pela equipe sub-17. 

    Os zagueiros Pavic e Ofli também estão de volta ao time. O goleiro Leonard Prescott e o atacante Mayon Cardozo são mais dois talentos no elenco. Este último já estreou contra o Gladbach. Completam o banco Raphael Guerreiro, Hiroki Ito e Tom Bischof.

    O técnico Kompany falou à Sky antes do início da partida sobre sua escalação: “Alguns desses jogadores podem ser necessários hoje. Trata-se também de ganhar experiência. Alguns vão conseguir, outros não. O objetivo é a integração. Espero que os rapazes que começarem hoje sejam resistentes.”

    • A escalação do FC Bayern de Munique: Urbig – Stanisic, Upamecano, Kim, Laimer – Kimmich, Goretzka – Olise, Karl, Gnabry – Kane 

  • FC Bayern de Munique, calendário: os próximos jogos do FCB

    DataHoraPartida
    Sábado, 21 de março15h30FC Bayern x Union Berlin (Bundesliga)
    Sábado, 4 de abril15h30SC Freiburg x FC Bayern (Bundesliga)
    Terça-feira, 7 de abril21hReal Madrid x FC Bayern (Liga dos Campeões)
    Sábado, 11 de abril18h30FC St. Pauli x FC Bayern (Bundesliga)
    Quarta-feira, 15 de abril21hFC Bayern x Real Madrid (Liga dos Campeões)
Bundesliga
Freiburg crest
Freiburg
SCF
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB
Bundesliga
Union Berlin crest
Union Berlin
FCU
St. Pauli crest
St. Pauli
FCP