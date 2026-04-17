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O próximo atacante do Barcelona? O líder da La Liga entra em contato com estrela do Atlético de Madrid em busca do sucessor de Robert Lewandowski
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O gigante catalão está se preparando proativamente para a temporada 2026-27, estudando a contratação do atacante de 30 anos do Atlético de Madrid. Flick prioriza um atacante com experiência comprovada na La Liga, especialmente porque as negociações com Marcus Rashford esfriaram devido à alta avaliação do Manchester United. Embora inicialmente se esperasse que Lewandowski permanecesse no clube, sua hesitação em renovar com uma redução salarial forçou a diretoria a buscar opções mais viáveis no mercado.
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O perfil preferido do Flick
De acordo com informações do Marca, Sorloth atende aos requisitos físicos específicos exigidos por Flick, com 1,95 m de altura e a capacidade de jogar de costas para o gol. O norueguês tem sido um verdadeiro pesadelo para o Barcelona, marcando sete gols em 15 partidas contra o time catalão enquanto defendia a Real Sociedad, o Villarreal e o Atlético de Madrid. Dirigentes do clube supostamente veem o atacante como uma prioridade, capaz de causar impacto imediato, e já teriam feito contatos preliminares para explorar uma transferência no meio do ano.
Equilíbrio financeiro no Atlético
Embora Sorloth continue sendo uma peça importante para Simeone, o domínio consolidado de Julián Álvarez como principal figura ofensiva tem limitado suas oportunidades de ser titular regularmente. O Atlético de Madrid pode ser forçado a autorizar uma venda para equilibrar suas contas, sendo que uma quantia entre 25 e 30 milhões de euros poderia ser suficiente para dar início a negociações formais. Isso torna o jogador de 30 anos uma opção financeira muito mais viável para o Barcelona do que outros atacantes de elite atualmente no mercado.
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Um teste decisivo se aproxima
Sorloth continua sendo uma peça fundamental para o Atlético de Madrid, que se prepara para um confronto decisivo nas semifinais da Liga dos Campeões contra o Arsenal. Tendo já marcado 17 gols em 47 partidas nesta temporada, seu foco atual será manter esse ritmo de gols para ajudar a equipe de Simeone a conquistar um título europeu. No entanto, com seu contrato válido até 2028 e o interesse do Barcelona se intensificando, a janela de transferências de verão deve trazer mudanças significativas em relação ao seu futuro em Madri.