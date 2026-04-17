O próximo atacante do Barcelona? O líder da La Liga entra em contato com estrela do Atlético de Madrid em busca do sucessor de Robert Lewandowski

De acordo com informações do Marca, Sorloth atende aos requisitos físicos específicos exigidos por Flick, com 1,95 m de altura e a capacidade de jogar de costas para o gol. O norueguês tem sido um verdadeiro pesadelo para o Barcelona, marcando sete gols em 15 partidas contra o time catalão enquanto defendia a Real Sociedad, o Villarreal e o Atlético de Madrid. Dirigentes do clube supostamente veem o atacante como uma prioridade, capaz de causar impacto imediato, e já teriam feito contatos preliminares para explorar uma transferência no meio do ano.