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Atletico de Madrid v Deportivo Alaves - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Adhe Makayasa

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O próximo atacante do Barcelona? O líder da La Liga entra em contato com estrela do Atlético de Madrid em busca do sucessor de Robert Lewandowski

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A. Soerloth
R. Lewandowski
La Liga

O Barcelona teria iniciado negociações com o atacante do Atlético de Madrid, Alexander Sorloth, enquanto Hansi Flick busca um sucessor a longo prazo para Robert Lewandowski. Com o experiente atacante polonês atualmente repensando seu futuro antes de completar 38 anos, o líder da liga espanhola identificou o jogador da seleção norueguesa como uma alternativa fisicamente imponente e financeiramente viável.

  • Busca por um novo número nove

    O gigante catalão está se preparando proativamente para a temporada 2026-27, estudando a contratação do atacante de 30 anos do Atlético de Madrid. Flick prioriza um atacante com experiência comprovada na La Liga, especialmente porque as negociações com Marcus Rashford esfriaram devido à alta avaliação do Manchester United. Embora inicialmente se esperasse que Lewandowski permanecesse no clube, sua hesitação em renovar com uma redução salarial forçou a diretoria a buscar opções mais viáveis no mercado.

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  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - Copa Del ReyGetty Images Sport

    O perfil preferido do Flick

    De acordo com informações do Marca, Sorloth atende aos requisitos físicos específicos exigidos por Flick, com 1,95 m de altura e a capacidade de jogar de costas para o gol. O norueguês tem sido um verdadeiro pesadelo para o Barcelona, marcando sete gols em 15 partidas contra o time catalão enquanto defendia a Real Sociedad, o Villarreal e o Atlético de Madrid. Dirigentes do clube supostamente veem o atacante como uma prioridade, capaz de causar impacto imediato, e já teriam feito contatos preliminares para explorar uma transferência no meio do ano.

  • Equilíbrio financeiro no Atlético

    Embora Sorloth continue sendo uma peça importante para Simeone, o domínio consolidado de Julián Álvarez como principal figura ofensiva tem limitado suas oportunidades de ser titular regularmente. O Atlético de Madrid pode ser forçado a autorizar uma venda para equilibrar suas contas, sendo que uma quantia entre 25 e 30 milhões de euros poderia ser suficiente para dar início a negociações formais. Isso torna o jogador de 30 anos uma opção financeira muito mais viável para o Barcelona do que outros atacantes de elite atualmente no mercado.

  • Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Um teste decisivo se aproxima

    Sorloth continua sendo uma peça fundamental para o Atlético de Madrid, que se prepara para um confronto decisivo nas semifinais da Liga dos Campeões contra o Arsenal. Tendo já marcado 17 gols em 47 partidas nesta temporada, seu foco atual será manter esse ritmo de gols para ajudar a equipe de Simeone a conquistar um título europeu. No entanto, com seu contrato válido até 2028 e o interesse do Barcelona se intensificando, a janela de transferências de verão deve trazer mudanças significativas em relação ao seu futuro em Madri.

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