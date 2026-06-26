O próximo adversário da DFB na Copa do Mundo está definido “em 99%”: contra quem a Alemanha vai jogar nas oitavas de final da Copa do Mundo?

A seleção da América do Sul terminou em terceiro lugar no Grupo D, atrás dos EUA e da Austrália, e, até a manhã desta sexta-feira, horário da Alemanha, com quatro pontos e um saldo de gols de 2 a 4, está praticamente garantida entre as oito melhores terceiras colocadas. O Paraguai empatou em 0 a 0 com a Austrália em sua última partida da fase de grupos.

Puramente em termos teóricos, a Escócia e a Suécia também poderiam ser possíveis adversários da Alemanha na primeira fase eliminatória; no entanto, segundo o Football meets Data, a probabilidade disso acontecer é mínima: está em um por cento, respectivamente, ou menos de um por cento.

Já antes do torneio estava definido que o vencedor do Grupo E da Alemanha enfrentaria, nas oitavas de final, um terceiro colocado dos grupos A, B, C, D ou F. Originalmente, havia 495 combinações possíveis para a distribuição dos oito melhores terceiros colocados dos doze grupos para as oitavas de final. O primeiro e o segundo colocados de cada grupo avançam automaticamente para a fase eliminatória.